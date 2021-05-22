Как выглядели 17 талантливых советских актрис в своих звездных и последних ролях

Как правило, любимых актеров и актрис помнят по 1–2 культовым ролям. А ведь многие из них продолжают сниматься по сей день. Посмотрев фильм, мы можем даже не узнать их: настолько они изменились со временем. Однако почти каждая из знаменитостей поражает зрителей тем же обаянием и талантом, что и много лет назад.

Нам в AdMe.ru стало любопытно, как время повлияло на наших любимых актрис, и мы решили сравнить их образы в культовых и последних ролях. Скажем по секрету: мы остались под большим впечатлением.

Татьяна Самойлова — «Летят журавли» (1957) и «Нирвана» (2008)

Наталья Варлей — «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1967) и «Волкодав из рода Серых Псов» (2006)

Любовь Полищук — «12 стульев» (1976) и «Моя прекрасная няня (2004)»

Людмила Гурченко — «Карнавальная ночь» (1956) и «Пестрые сумерки» (2009)

Анастасия Вертинская — «Человек-амфибия» (1961) и «Бременские музыканты & Co» (2000)

Нина Дорошина — «Любовь и голуби» (1985) и «Гаражи» (2010)

Ирина Муравьева — «Самая обаятельная и привлекательная» (1985) и «Одесский пароход» (2019)

Лия Ахеджакова — «Служебный роман» (1977) и «Этаж» (2020)

Алиса Фрейндлих — «Служебный роман» (1977) и «Карп отмороженный» (2017)

Лариса Гузеева — «Жестокий романс» (1984) и «Море. Горы. Керамзит» (2014)

Барбара Брыльска — «Ирония судьбы, или С лeгким паром!» (1976) и «Тайна четырех принцесс» (2014)

Нонна Мордюкова — «Женитьба Бальзаминова» (1964) и «Мама» (1999)

Инна Чурикова — «Морозко» (1964) и «Страна ОЗ» (2015)

Наталья Крачковская — «Иван Васильевич меняет профессию» (1973) и «Осторожно: дети!» (2013)

Надежда Румянцева — «Девчата» (1961) и «Нечаянная радость» (2005)

Евгения Симонова — «Афоня» (1975) и «Метод» (2015)

Наталья Селезнева — «Иван Васильевич меняет профессию» (1973) и «Новогоднее дежурство» (2014)