Как выглядели 17 культовых актеров и актрис до того, как обзавелись армиями фанатов и миллионными гонорарами
Сегодня график ведущих голливудских звезд расписан на годы вперед, а заполучить их в свой проект мечтают лучшие режиссеры мира. Но до того, как стать актерами А-листа, многие из современных дарований довольствовались небольшими ролями в малобюджетных фильмах и сериалах.
Нам в AdMe.ru стало интересно, как выглядели нынешние актеры и актрисы первого эшелона на заре своего творческого пути, когда только делали первые шаги в профессии. А в конце статьи мы покажем, каков был дебют Меган Маркл в качестве актрисы.
Айшвария Рай в 23 и 44 года
Моника Беллуччи в 26 и 55 лет
Кортни Кокс в 22 года и 56 лет
Линда Хэмилтон в 29 лет и 63 года
Голди Хоун в 24 и 72 года
Курт Рассел в 12 и 67 лет
Джессика Бил в 15 и 37 лет
Роуэн Аткинсон в 24 и 64 года
Алисия Викандер в 13 и 30 лет
Джеймс Макэвой в 16 и 40 лет
Дэниел Крейг в 24 и 51 год
Томми Ли Джонс в 24 и 74 года
Николас Кейдж в 17 и 57 лет
Люси Лью в 22 года и 50 лет
Кэтрин Зета-Джонс в 20 и 49 лет
Джерард Батлер в 27 и 50 лет
Шерон Стоун в 23 и 61 год
Бонус
Меган Маркл начала свою кинокарьеру с эпизодической роли медсестры по имени Джилл в сериале «Главный госпиталь» — одной из самых продолжительных мыльных опер на американском телевидении.
Нам кажется, Меган Маркл ничуть не изменилась. А как вы считаете?