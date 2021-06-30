Как выглядели 17 культовых актеров и актрис до того, как обзавелись армиями фанатов и миллионными гонорарами

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Сегодня график ведущих голливудских звезд расписан на годы вперед, а заполучить их в свой проект мечтают лучшие режиссеры мира. Но до того, как стать актерами А-листа, многие из современных дарований довольствовались небольшими ролями в малобюджетных фильмах и сериалах.

Нам в AdMe.ru стало интересно, как выглядели нынешние актеры и актрисы первого эшелона на заре своего творческого пути, когда только делали первые шаги в профессии. А в конце статьи мы покажем, каков был дебют Меган Маркл в качестве актрисы.

Айшвария Рай в 23 и 44 года

Моника Беллуччи в 26 и 55 лет

Кортни Кокс в 22 года и 56 лет

Линда Хэмилтон в 29 лет и 63 года

Голди Хоун в 24 и 72 года

Курт Рассел в 12 и 67 лет

Джессика Бил в 15 и 37 лет

Роуэн Аткинсон в 24 и 64 года

Алисия Викандер в 13 и 30 лет

Джеймс Макэвой в 16 и 40 лет

Дэниел Крейг в 24 и 51 год

Томми Ли Джонс в 24 и 74 года

Николас Кейдж в 17 и 57 лет

Люси Лью в 22 года и 50 лет

Кэтрин Зета-Джонс в 20 и 49 лет

Джерард Батлер в 27 и 50 лет

Шерон Стоун в 23 и 61 год

Бонус

Меган Маркл начала свою кинокарьеру с эпизодической роли медсестры по имени Джилл в сериале «Главный госпиталь» — одной из самых продолжительных мыльных опер на американском телевидении.