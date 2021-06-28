Как выглядели 17 изменивших мир женщин, которых сыграли в кино известные актрисы

Сюжетной основой для кинокартины может стать не только книга и примечательное событие, но и жизнь реального человека. Такой жанр называется фильм-биография, или байопик. Режиссеры и кастинг-менеджеры обычно выбирают для таких ролей звезд, которые внешне напоминают главных героев, а художники по костюмам и гримеры делают все, чтобы добиться максимального сходства.

Мы в AdMe.ru сравнили реальных женщин и известных актрис, которым выпала честь воплотить их образы на большом экране.

Ава Гарднер — Кейт Бекинсейл

Кейт Бекинсейл перевоплотилась в одну из главных звезд Голливуда 40-х и 50-х годов в драме «Авиатор». Ава Гарднер была номинирована на «Оскар» и «Золотой глобус», а в 1999 году Американский институт кино поставил актрису на 25-е место в своем списке величайших женщин классического кино.

Елизавета Боуз-Лайон — Хелена Бонем Картер

В фильме «Король говорит!» актриса сыграла супругу британского короля Георга VI. Она была матерью королевы Елизаветы II и принцессы Маргарет.

Глория Стайнем — Роуз Бирн

Одна из героинь сериала «Миссис Америка» — Глория Стайнем, журналистка и лидер американского движения феминисток 1970-х годов. Стайнем работала обозревательницей в New York Magazine. Она провела кампанию, которая помогала девушкам больше узнать о возможностях карьерного роста. Еще Стайнем учредила некоммерческую организацию, которая занимается созданием позитивного образа женщин в СМИ.

Мэри Остин — Люси Бойнтон

В «Богемской рапсодии» актриса исполнила роль подруги и музы Фредди Меркьюри. Мэри была любовью всей его жизни. Именно этой женщине великий музыкант оставил все свое состояние.

Енни Линд — Ребекка Фергюсон

В мюзикле «Величайший шоумен» Фергюсон примерила на себя образ шведской оперной певицы, которую, как предполагают, в своих сказках воспевал сказочник Андерсен. Голос Енни Линд был настолько чарующим, что она получила прозвище Шведский соловей. Среди ее поклонников были культовые музыканты Феликс Мендельсон и Роберт Шуман.

Джоан Джетт — Кристен Стюарт

В фильме «Ранэвэйс» знаменитая актриса перевоплотилась в американскую певицу и королеву рок-н-ролла, которая играла в группе The Runaways, а потом стала солисткой Joan Jett & the Blackhearts.

Эммелин Панкхерст — Мерил Стрип

Панкхерст — политическая активистка, борец за права женщин и лидер британского движения суфражисток, про которых сняли фильм «Суфражистка».

Сюзанна Кэхалан — Хлоя Грейс Морец

Сюзанна Кэхалан — автор мемуаров, на которых основан фильм «Разум в огне». Кэхалан подробно рассказала о своей борьбе с редкой формой энцефалита.

Ма Рейни — Виола Дэвис

В фильме «Ма Рейни: Мать блюза» рассказывается об американской певице, творчество которой оказало колоссальное влияние на следующее поколение музыкантов. Она включена в список членов «Зала славы блюза» и «Зала славы рок-н-ролла».

Камилла Клодель — Жюльет Бинош

В фильме-биографии «Камилла Клодель, 1915» рассказывается о французском скульпторе, ученице и возлюбленной Огюста Родена.

Луиза Ферида — Моника Беллуччи

Луиза Ферида — итальянская актриса, чья трагическая судьба показана в фильме «Бешеная кровь».

Ли Энн Туи — Сандра Буллок

В спортивной драме «Невидимая сторона» показана история футболиста Майкла Оэра и его приемной матери Ли Энн Туи.

Этта Джеймс — Бейонсе

В фильме «Кадиллак Рекордс» Бейонсе сыграла известную блюзовую и R&B-певицу. Этта Джеймс выиграла 6 премий «Грэмми» и была включена в Залы славы рок-н-ролла, блюза и «Грэмми». По версии журнала Rolling Stone Джеймс занимает 22-й номер в списке 100 величайших вокалистов всех времен.

Джаннетт Уоллс — Бри Ларсон

Джаннетт Уоллс — журналистка и автор книги «Замок из стекла», на основе которой был снят фильм «Стеклянный замок». В своих мемуарах Уоллс рассказывает о непростой кочевой жизни, которую вела ее семья, когда Джаннетт была совсем ребенком.

Мегин Келли — Шарлиз Терон

Келли — журналистка и телеведущая. Длительное время она работала на канале Fox News. Именно эта часть ее жизни отражена в драме «Скандал».

Нина Симон — Зои Салдана

Зои Салдана перевоплотилась в одну из самых влиятельных женщин-музыкантов XX века в фильме «Нина». Выступления Симон производили неизгладимое впечатление на присутствующих, поэтому ее называли верховной жрицей соула.

Вероника Герин — Кейт Бланшетт

Вероника Герин — бесстрашная ирландская журналистка, которая занималась криминальными расследованиями. Ее трагичную судьбу показали в триллере «Охота на Веронику».