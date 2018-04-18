Как выглядели 15 популярных актеров, когда только начинали сниматься в кино

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Вы знали, что Джоди Фостер сыграла свою первую роль в 8 лет? А Дрю Бэрримор и вовсе впервые снялась в кино в 5? Другие же актеры, например Роберт Де Ниро или Бен Аффлек, начали сниматься значительно позже, но все равно добились успеха. Мы предлагаем вам взглянуть, как выглядели знаменитости, когда только-только начинали покорять олимп киноиндустрии.

Мы в AdMe.ru решили рассказать, как складывалась карьера сегодняшних кумиров миллионов, когда их еще почти никто не знал.

1. Маим Бялик: «Блоссом» (1990) — «Теория Большого взрыва» (2010)

Миллионы зрителей познакомились с этой актрисой благодаря ее роли Эми Фары Фаулер в знаменитом ситкоме про ученых. Однако это не первый успех Маим: в начале 1990-х она была звездой другого американского сериала, в котором 5 лет играла девочку-подростка Блоссом Руссо. К слову, между этими проектами у Бялик был перерыв в 15 лет, который она заполнила эпизодическими ролями в малоизвестных сериалах и наукой. Маим, как и ее персонаж в «Теории большого взрыва», имеет докторскую степень по нейробиологии.

2. Брюс Уиллис: «Детективное агентство „Лунный свет“» (1985) — «Жажда смерти» (2018)

Известный в первую очередь как герой боевиков, Брюс обладает и немалым комедийным талантом. И хотя весь мир узнал его лишь в 1988-м, после выхода «Крепкого орешка», американские зрители канала ABC имели знакомство с Уиллисом чуть раньше. Первой значимой ролью для него стал образ Дэвида Эдисона — харизматичного частного детектива. Сегодня Брюс Уиллис — один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда и владелец маленькой кинокомпании.

3. Джоди Фостер: «Угроза с горы» (1970) — «Элизиум: Рай не на Земле» (2013)

Двукратная обладательница «Оскара» начала свое актерское становление в 8-летнем возрасте, когда сыграла в диснеевском семейном телефильме. С тех пор она регулярно появлялась на экранах. Последней крупной работой Фостер как актрисы была роль в научно-фантастическом фильме «Элизиум». Сегодня Джоди чаще работает в качестве режиссера и продюсера.

4. Кристофер Уокен: «Направляющий свет» (1954) — «Девять жизней» (2016)

Один из самых активных актеров своего поколения, Уокен более 60 лет в профессии. Едва ли сегодня кто-то помнит, как он появился на экранах. А было это так: 11-летний Кристофер получил роль в самом длинном в истории телевидения сериале и снимался там несколько лет. Сегодня за плечами Уокена более 100 ролей на телевидении, в кино и театре. И завязывать с любимым делом он не намерен.

5. Вайнона Райдер: «Лукас» (1986) — «Очень странные дела» (2016)

Широкая известность пришла к ней в середине 1990-х, после выхода «Эпохи невинности» и «Маленьких женщин», за роль в которых она была номинирована на «Оскар». Дебют Вайноны Райдер в кино состоялся почти за 10 лет до того. Сегодня актриса занята работой в популярном научно-фантастическом сериале.

6. Джейсон Момоа: «Спасатели Малибу» (1999) — «Аквамен» (2018)

За много лет до того, как воплотить на экранах образ свирепого Кхала Дрого из «Игры престолов», Момоа дебютировал в популярном телесериале «Спасатели Малибу». Два года он входил в команду знаменитых спасателей. Ближайшее будущее актера определено Акваменом — персонажем из вселенной комиксов DC.

7. Кристина Риччи: «Русалки» (1990) — «З: Начало всего» (2017)

Популярная американская актриса и продюсер дебютировала в кино в возрасте 9 лет. Это был хороший старт: на Кейт Флекс из «Русалок» обратили внимание, и Кристина стала сниматься регулярно. Однако широкой публике она известна своими более поздними ролями в «Нации прозака» (2001) или «Пенелопе» (2007). В последнее время Риччи снимается в многосерийной исторической драме, где ей досталась роль писательницы Зельды Фицджеральд.

8. Кристиан Слэйтер: «Легенда о Билли Джин» (1985) — «Мистер Робот» (2015)

Впервые Кристиан Слэйтер появился в картине «Почтальон всегда звонит дважды». Но именно работу в подростковой драме «Легенда о Билли Джин» можно назвать первой значительной ролью актера. К слову, большинство дальнейших ролей Слэйтера были как раз в этом направлении. Спустя три десятка лет Кристиан является звездой еще более серьезного жанра — психологического технотриллера.

9. Дрю Бэрримор: «Инопланетянин» (1982) — «Диета из Санта-Клариты» (2017)

Это один из тех случаев, когда сниматься начинают раньше, чем ходить. Впервые на телеэкране Дрю появилась в 11-месячном возрасте в рекламе. Первые шаги в кино сделала в 5 лет. Работа в картине Спилберга «Инопланетянин» отправила Бэрримор в рейтинг самых известных детей-кинозвезд. Сегодня Дрю снимается в комедийном сериале с элементами хоррора и возглавляет собственную продюсерскую компанию.

10. Харрисон Форд: «Смертельный жар на карусели» (1966) — «Бегущий по лезвию 2049» (2017)

Кто-то помнит его как Хана Соло из «Звездных войн», кто-то как Индиану Джонса. Для многих современных киноманов он Рик Декарт из экранизации романа Филипа Дика. Но едва ли многие знают, какой была первая роль одного из самых популярных актеров конца XX века. Ею стало короткое появление Форда в качестве безымянного посыльного в фильме «Смертельный жар на карусели». Он даже не был указан в титрах.

11. Лина Хиди: «У воды» (1992) — «Гордость и предубеждение и зомби» (2016)

На съемки своего первого фильма будущая Серсея Ланнистер попала благодаря воле случая. 17-летнюю красавицу заметил агент по кастингу, он пригласил Лину на прослушивание, и она успешно прошла его. Роль Хиди в фильме «У воды» небольшая. Однако для девушки, не собиравшейся становиться актрисой, это было целым событием, перевернувшим всю ее жизнь. После триумфа в «Игре престолов» за Линой закрепилось амплуа жесткой и властной женщины. Последняя ее работа в большом кино — образ леди Кэтрин де Бёр — яркий тому пример.

12. Роберт Де Ниро: «Приветствия» (1968) — «Комик» (2016)

Фактически впервые в мире кино Де Ниро появился в 1963-м — на съемочной площадке фильма Брайана Де Пальмы «Свадебная вечеринка» в роли друга жениха. Но вышла в свет эта картина лишь 6 лет спустя. В 1965 году был у Де Ниро незначительный эпизод в «Трех комнатах на Манхэттене» — это действительно его первое появление на экране. Однако первой значимой работой можно считать лишь фильм, вышедший через 3 года. Там актер исполнил одну из ведущих ролей, с чего и начал свой стремительный рост по карьерной лестнице. Сегодня Роберт Де Ниро — обладатель двух «Оскаров» и одного «Золотого глобуса». Он продолжает активно сниматься, а также продюсирует кино.

13. Бен Аффлек: «Под кайфом и в смятении» (1993) — «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (2016)

После длинной череды малозаметных эпизодов в телесериалах молодой актер Аффлек наконец-то «засветился» в молодежном фильме «Под кайфом и в смятении». Его приметили режиссеры, и вскоре он стал известен широкому кругу зрителей. В последние годы имя Бена Аффлека ассоциируется с Брюсом Уэйном, которого актер играет в новых экранизациях комиксов DC.

14. Джек Николсон: «Плакса-убийца» (1958) — «Как знать...» (2010)

Один из величайших актеров за всю историю кино начал пробиваться в профессии не так рано. В 19 лет он получил маленький эпизод в дневной мыльной опере. А через 3 года снялся в главной роли в полноценном фильме. Дебют был ярким, Николсон много снимался, но настоящий успех пришел к нему только в 1970-х, после фильма «Пролетая над гнездом кукушки». Сегодня актер уже не снимается. Последней его работой в кино стала роль в фильме «Как знать...», где он сыграл отца главного героя.

15. Гэри Олдмен: «Память» (1982) — «Преступник» (2016)

Карьера британского актера развивалась размеренно и последовательно: закончил театральную школу, поступил на службу в театр. После 4 лет усердного труда Олдмена заметил кинорежиссер — так Гэри попал в свой первый фильм. В 1990–2000-х актер сыграл большинство своих удачных ролей. Он мастерски воплотил образы злодеев в «Настоящей любви», «Леоне», «Пятом элементе». Более позднее творчество часто получало плохие оценки кинокритиков. Например, работа в фильме «Преступник».