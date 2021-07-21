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Как в прошлом выглядели советские и зарубежные звезды-одногодки, от чьих фильмов нас невозможно было оторвать

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Все мы помним, как пару десятков лет назад выглядела звезда «Терминатора» Линда Хэмилтон или молодая Сара Джессика Паркер. Мы с удовольствием смотрели зарубежные фильмы и не сводили глаз с талантливых и красивых исполнителей главных ролей. Но и в советском кинематографе в то же самое время полным ходом шли съемки и наши звезды оставляли свой след в истории этого жанра.

Мы в AdMe.ru решили сравнить, как выглядели культовые актрисы и актеры советского кино и их зарубежные коллеги в одном и том же возрасте.

Ирина Апексимова и Хелена Бонем Картер (21 год)

Владимир Конкин и Курт Рассел (22 года)

Марина Зудина и Сара Джессика Паркер (27 лет)

Елена Яковлева и Лиа Томпсон (28 лет)

Вера Глаголева и Линда Хэмилтон (29 лет)

Анна Каменкова и Ким Бейсингер (30 лет)

Владимир Шевельков и Иэн Глен (31 год)

Игорь Костолевский и Джереми Айронс (33 года)

Татьяна Самойлова и Мэгги Смит (33 года)

Татьяна Доронина и Ким Новак (35 лет)

Ольга Остроумова и Гленн Клоуз (36 лет)

Лариса Удовиченко и Изабель Аджани (39 лет)

Юрий Соломин и Ален Делон (42 года)

Дмитрий Назаров и Дэниел Дэй-Льюис (45 лет)

Татьяна Друбич и Джулианна Мур (49 лет)

А кто из знаменитостей ваш одногодка?

Фото на превью Искренне ваш... / Мосфильм, Secret Weapons / Goodman/Rosen Productions
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