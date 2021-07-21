Как в прошлом выглядели советские и зарубежные звезды-одногодки, от чьих фильмов нас невозможно было оторвать

Все мы помним, как пару десятков лет назад выглядела звезда «Терминатора» Линда Хэмилтон или молодая Сара Джессика Паркер. Мы с удовольствием смотрели зарубежные фильмы и не сводили глаз с талантливых и красивых исполнителей главных ролей. Но и в советском кинематографе в то же самое время полным ходом шли съемки и наши звезды оставляли свой след в истории этого жанра.