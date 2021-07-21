Как в прошлом выглядели советские и зарубежные звезды-одногодки, от чьих фильмов нас невозможно было оторвать
Все мы помним, как пару десятков лет назад выглядела звезда «Терминатора» Линда Хэмилтон или молодая Сара Джессика Паркер. Мы с удовольствием смотрели зарубежные фильмы и не сводили глаз с талантливых и красивых исполнителей главных ролей. Но и в советском кинематографе в то же самое время полным ходом шли съемки и наши звезды оставляли свой след в истории этого жанра.
Мы в AdMe.ru решили сравнить, как выглядели культовые актрисы и актеры советского кино и их зарубежные коллеги в одном и том же возрасте.
Ирина Апексимова и Хелена Бонем Картер (21 год)
Владимир Конкин и Курт Рассел (22 года)
Марина Зудина и Сара Джессика Паркер (27 лет)
Елена Яковлева и Лиа Томпсон (28 лет)
Вера Глаголева и Линда Хэмилтон (29 лет)
Анна Каменкова и Ким Бейсингер (30 лет)
Владимир Шевельков и Иэн Глен (31 год)
Игорь Костолевский и Джереми Айронс (33 года)
Татьяна Самойлова и Мэгги Смит (33 года)
Татьяна Доронина и Ким Новак (35 лет)
Ольга Остроумова и Гленн Клоуз (36 лет)
Лариса Удовиченко и Изабель Аджани (39 лет)
Юрий Соломин и Ален Делон (42 года)
Дмитрий Назаров и Дэниел Дэй-Льюис (45 лет)
Татьяна Друбич и Джулианна Мур (49 лет)
А кто из знаменитостей ваш одногодка?
Фото на превью Искренне ваш... / Мосфильм, Secret Weapons / Goodman/Rosen Productions
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