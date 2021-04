Как выглядели 15+ культовых актрис в своих звездных и последних ролях

18. Мишель Пфайффер — «Лицо со шрамом» (1983) и «Уйти не прощаясь» (2020)

17. Вивьен Ли — «Унесенные ветром» (1939) и «Корабль дураков» (1965)

16. Ума Турман — «Криминальное чтиво» (1994) и «Дедушка нелегкого поведения» (2020)

15. Софи Марсо — «Бум» (1980) и «Мадам Миллс, идеальная соседка» (2018)

14. Мерил Стрип — «Крамер против Крамера» (1979) и «Маленькие женщины» (2019)

13. Эмили Уотсон — «Рассекая волны» (1996) и «Чернобыль» (2019)

12. Николь Кидман — «Бангкок Хилтон» (1989) и «Отыграть назад» (2020)

11. Шарлотта Генсбур — «Дерзкая девчонка» (1985) и «Моя собака — идиот» (2019)

10. Линда Хэмилтон — «Терминатор» (1984) и «Терминатор: Темные судьбы» (2019)

9. Хелен Миррен — «Совершеннолетие» (1968) и «Екатерина Великая» (2019)

8. Жюльет Бинош — «Дурная кровь» (1986) и «Как быть хорошей женой» (2020)

7. Риз Уизерспун — «Человек на Луне» (1991) и «И повсюду тлеют пожары» (2020)

6. Элизабет Тейлор — «Национальный бархат» (1944) и «Старые клячи по-американски» (2001)

5. Робин Райт — «Санта-Барбара» (1984–1993) и «Земля» (2021)

4. Софи Лорен — «Аида» (1953) и «Вся жизнь впереди» (2020)

3. Моника Беллуччи — «Взрослая любовь» (1990) и «Человек, который продал свою кожу» (2020)

2. Сальма Хайек — «Гонщики» (1994) и «Неизбранные дороги» (2020)

1. Рене Зеллвегер — «Джерри Магуайер» (1996) и «Джуди» (2019)

Бонус: Инна Чурикова — «Начало» (1970) и «Без границ» (2015)

Фото на превью Gone with the Wind / Metro-Goldwyn-Mayer