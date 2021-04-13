Как выглядели 15+ культовых актрис в своих звездных и последних ролях
Все мы отчетливо помним роли, принесшие славу этим замечательным во всех отношениях женщинам. Некоторые звезды зажигались буквально на наших глазах. Будто вчера мы впервые увидели Уму Турман, лихо отплясывающую твист с Джоном Траволтой. И, кажется, совсем недавно переживали за юную героиню Николь Кидман в киноленте «Бангкок Хилтон».
Сегодня мы в AdMe.ru хотим отдать этим знаменитостям дань уважения, проследив их творческий путь: от ролей, сделавших этих красавиц известными, до их последних работ. А из бонуса вы узнаете, как выглядела совсем юной легендарная российская актриса, которая, к сожалению, сейчас редко снимается в кино.
18. Мишель Пфайффер — «Лицо со шрамом» (1983) и «Уйти не прощаясь» (2020)
17. Вивьен Ли — «Унесенные ветром» (1939) и «Корабль дураков» (1965)
16. Ума Турман — «Криминальное чтиво» (1994) и «Дедушка нелегкого поведения» (2020)
15. Софи Марсо — «Бум» (1980) и «Мадам Миллс, идеальная соседка» (2018)
14. Мерил Стрип — «Крамер против Крамера» (1979) и «Маленькие женщины» (2019)
13. Эмили Уотсон — «Рассекая волны» (1996) и «Чернобыль» (2019)
12. Николь Кидман — «Бангкок Хилтон» (1989) и «Отыграть назад» (2020)
11. Шарлотта Генсбур — «Дерзкая девчонка» (1985) и «Моя собака — идиот» (2019)
10. Линда Хэмилтон — «Терминатор» (1984) и «Терминатор: Темные судьбы» (2019)
9. Хелен Миррен — «Совершеннолетие» (1968) и «Екатерина Великая» (2019)
8. Жюльет Бинош — «Дурная кровь» (1986) и «Как быть хорошей женой» (2020)
7. Риз Уизерспун — «Человек на Луне» (1991) и «И повсюду тлеют пожары» (2020)
6. Элизабет Тейлор — «Национальный бархат» (1944) и «Старые клячи по-американски» (2001)
5. Робин Райт — «Санта-Барбара» (1984–1993) и «Земля» (2021)
4. Софи Лорен — «Аида» (1953) и «Вся жизнь впереди» (2020)
3. Моника Беллуччи — «Взрослая любовь» (1990) и «Человек, который продал свою кожу» (2020)
2. Сальма Хайек — «Гонщики» (1994) и «Неизбранные дороги» (2020)
1. Рене Зеллвегер — «Джерри Магуайер» (1996) и «Джуди» (2019)
Бонус: Инна Чурикова — «Начало» (1970) и «Без границ» (2015)
Как вы считаете, какая из актрис изменилась меньше всех? В каких работах, по вашему мнению, они достигли пика своей творческой и физической формы?