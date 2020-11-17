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Как выглядели 12 звезд до того, как обзавелись толпой поклонников

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У каждого гадкого утенка есть шанс вырасти и превратиться в прекрасного лебедя. Иногда с возрастом ребенок может измениться настолько кардинально, что его вряд ли узнают друзья по детскому саду. А ведь помимо естественного взросления в ход нередко идут косметические процедуры, искусно подобранные прическа и макияж, а также изнуряющие тренировки в спортзале.

Мы в AdMe.ru решили взглянуть на 12 смелых звезд, которые выложили в сеть свои детские фотографии и вызвали бурю обсуждений. А в бонусе вас ждет обворожительный злодей, который предстал перед зрителями в неожиданном амплуа.

Кейт Бекинсейл

© JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP/East News, © katebeckinsale / Instagram

Кейт Бекинсейл 47 лет, но актрисе с трудом можно дать больше 30. Во многом такому крутому облику она обязана индивидуальной фитнес-программе и особой диете. А в детстве Кейт была не менее очаровательной девочкой, которая очень любила широко улыбаться на фотографиях.

Дуэйн Скала Джонсон

© Jumanji: Welcome to the Jungle / Columbia Pictures, © therock / Instagram

Не так давно Скала поделился со своими подписчиками в инстаграме любопытным снимком. На фото тогда еще никому не известному Дуэйну было 7 лет, он жил на Гавайях и носил прическу в африканском стиле.

Ким Кардашьян и Кайли Дженнер

© kimkardashian / Instagram, © kimkardashian / Instagram

Ким Кардашьян и ее сестра Кайли Дженнер также заметно изменились с детских времен. Ким утверждает, что никогда не делала ничего со своим телом и прибегала только к филлерам и ботоксу. А ее младшая сестра призналась, что лишь увеличила губы.

Тейлор Лотнер

© The Twilight Saga: New Moon / Summit Entertainment, © The Adventures of Sharkboy and Lavagirl 3-D / Columbia Pictures

«Приключения Шаркбоя и Лавы» — одна из первых кинолент, где появился Тейлор Лотнер. Тогда актер был 13-летним подростком. А на момент съемок во 2-й части вампирской саги «Сумерки», где он предстал в образе мускулистого оборотня, ему было всего 17 лет.

Меган Маркл

© i-Images/i-images/East News, © IMP FEATURES/East News

Герцогиня Сассекская Меган тоже круто поработала над собой со времен пубертатного периода. Сейчас она по праву является иконой стиля, а в 2019 году даже получила звание самой влиятельной персоны в мире моды.

Джессика Альба

© Xavier Collin/Image Press Agency/BWP Media/East News, © jessicaalba / Instagram

Раритетное детское фото выложила в соцсети и Джессика Альба. Стоит заметить, что в юном возрасте она была такой же красавицей, как и сейчас.

Энн Хэтэуэй

© The Witches / Warner Bros., © annehathaway / Instagram

Совсем недавно на экраны вышел фильм «Ведьмы» с Энн Хэтэуэй в главной роли. В преддверии Хэллоуина актриса поделилась в сети памятным снимком, где она наряжена в костюм чародейки. «С чего все начиналось», — иронично подписала фото Энн.

Риз Уизерспун

© Gilbert Flores /Broadimage/Broad Image/East News, © reesewitherspoon / Instagram

И Риз Уизерспун порадовала своих подписчиков в инстаграме детским снимком. Кажется, будто спустя годы ее искренняя улыбка ничуть не изменилась.

Дакота Джонсон

© FaceToFace/REPORTER, © Crazy in Alabama / Columbia Pictures

Фильм «Женщина без правил» стал дебютом в кино для Дакоты Джонсон. В киноленте юная звезда снялась вместе со своей мамой Мелани Гриффит, которая играла там главную роль.

Белла Хадид

© bellahadid / Instagram, © bellahadid / Instagram

Супермодель Белла Хадид тоже балует подписчиков своими детскими фотографиями. Стоит отметить, что время не пощадило пухлые щечки Беллы, и теперь на их месте появились тонко очерченные скулы.

Бонус: Том Фелтон

© Anna and the King / 20th Century Fox, © Harry Potter and the Goblet of Fire / Warner Bros., © A Babysitter's Guide to Monster Hunting / Netflix

Одной из первых работ Тома Фелтона в кино стал фильм «Анна и король». Там он сыграл сына экранной героини Джоди Фостер. Настоящая слава пришла к Тому после выхода на экраны фильмов о Гарри Поттере, где актер воплотил образ одного из самых обаятельных кинозлодеев.

В 2020 году вышел семейный хоррор «Руководство для нянь: Как поймать монстра», где Том появляется в весьма необычном амплуа. Более того, актера загримировали так, что его могут не сразу узнать даже преданные фанаты.

Кто из знаменитостей, по-вашему, изменился наиболее кардинально? А кого вы, наоборот, узнали с первого взгляда?

Фото на превью The Twilight Saga: New Moon / Summit Entertainment, The Adventures of Sharkboy and Lavagirl 3-D / Columbia Pictures
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