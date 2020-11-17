Как выглядели 12 звезд до того, как обзавелись толпой поклонников

У каждого гадкого утенка есть шанс вырасти и превратиться в прекрасного лебедя. Иногда с возрастом ребенок может измениться настолько кардинально, что его вряд ли узнают друзья по детскому саду. А ведь помимо естественного взросления в ход нередко идут косметические процедуры, искусно подобранные прическа и макияж, а также изнуряющие тренировки в спортзале.

Мы в AdMe.ru решили взглянуть на 12 смелых звезд, которые выложили в сеть свои детские фотографии и вызвали бурю обсуждений. А в бонусе вас ждет обворожительный злодей, который предстал перед зрителями в неожиданном амплуа.

Кейт Бекинсейл

Кейт Бекинсейл 47 лет, но актрисе с трудом можно дать больше 30. Во многом такому крутому облику она обязана индивидуальной фитнес-программе и особой диете. А в детстве Кейт была не менее очаровательной девочкой, которая очень любила широко улыбаться на фотографиях.

Дуэйн Скала Джонсон

Не так давно Скала поделился со своими подписчиками в инстаграме любопытным снимком. На фото тогда еще никому не известному Дуэйну было 7 лет, он жил на Гавайях и носил прическу в африканском стиле.

Ким Кардашьян и Кайли Дженнер

Ким Кардашьян и ее сестра Кайли Дженнер также заметно изменились с детских времен. Ким утверждает, что никогда не делала ничего со своим телом и прибегала только к филлерам и ботоксу. А ее младшая сестра призналась, что лишь увеличила губы.

Тейлор Лотнер

«Приключения Шаркбоя и Лавы» — одна из первых кинолент, где появился Тейлор Лотнер. Тогда актер был 13-летним подростком. А на момент съемок во 2-й части вампирской саги «Сумерки», где он предстал в образе мускулистого оборотня, ему было всего 17 лет.

Меган Маркл

Герцогиня Сассекская Меган тоже круто поработала над собой со времен пубертатного периода. Сейчас она по праву является иконой стиля, а в 2019 году даже получила звание самой влиятельной персоны в мире моды.

Джессика Альба

Раритетное детское фото выложила в соцсети и Джессика Альба. Стоит заметить, что в юном возрасте она была такой же красавицей, как и сейчас.

Энн Хэтэуэй

Совсем недавно на экраны вышел фильм «Ведьмы» с Энн Хэтэуэй в главной роли. В преддверии Хэллоуина актриса поделилась в сети памятным снимком, где она наряжена в костюм чародейки. «С чего все начиналось», — иронично подписала фото Энн.

Риз Уизерспун

И Риз Уизерспун порадовала своих подписчиков в инстаграме детским снимком. Кажется, будто спустя годы ее искренняя улыбка ничуть не изменилась.

Дакота Джонсон

Фильм «Женщина без правил» стал дебютом в кино для Дакоты Джонсон. В киноленте юная звезда снялась вместе со своей мамой Мелани Гриффит, которая играла там главную роль.

Белла Хадид

Супермодель Белла Хадид тоже балует подписчиков своими детскими фотографиями. Стоит отметить, что время не пощадило пухлые щечки Беллы, и теперь на их месте появились тонко очерченные скулы.

Бонус: Том Фелтон

Одной из первых работ Тома Фелтона в кино стал фильм «Анна и король». Там он сыграл сына экранной героини Джоди Фостер. Настоящая слава пришла к Тому после выхода на экраны фильмов о Гарри Поттере, где актер воплотил образ одного из самых обаятельных кинозлодеев. В 2020 году вышел семейный хоррор «Руководство для нянь: Как поймать монстра», где Том появляется в весьма необычном амплуа. Более того, актера загримировали так, что его могут не сразу узнать даже преданные фанаты.