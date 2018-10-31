Как выглядели 10 звезд до того, как обратились к пластическим хирургам

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Пластическая хирургия появилась гораздо раньше, чем может показаться. Еще в древнеегипетских папирусах представлено описание пластики сломанного носа. Сегодня с помощью операций и инъекций можно исправить не только нос, чем и пользуются многие знаменитости. И в то время как кто-то останавливается на одной процедуре, другие решаются на кардинальные шаги.