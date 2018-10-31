Как выглядели 10 звезд до того, как обратились к пластическим хирургам
Пластическая хирургия появилась гораздо раньше, чем может показаться. Еще в древнеегипетских папирусах представлено описание пластики сломанного носа. Сегодня с помощью операций и инъекций можно исправить не только нос, чем и пользуются многие знаменитости. И в то время как кто-то останавливается на одной процедуре, другие решаются на кардинальные шаги.
Мы в AdMe.ru сравнили фотографии звезд до и после того, как они решились на перемены. Как думаете, кому изменения пошли на пользу?
Кайли Дженнер
Меган Фокс
Дженнифер Грей
Кендалл Дженнер
Игги Азалия
Памела Андерсон
Хлои Кардашьян
Эшли Симпсон
Рене Зеллвегер
© Imagine / Hill / face to face 20020 / Reporter / East News © Imagine / Hill / face to face 20020 / Reporter / East News
Донателла Версаче
Возможно, знаменитости часто обращаются к пластическим хирургам из-за необходимости выглядеть идеально перед камерами. А как вы сами относитесь к подобным процедурам?