В интернете появился новый флешмоб, и мы решили примерить его на некоторых знаменитостей

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Интернет никогда не дает заскучать, вот и сейчас в сети набирает обороты новый флешмоб под названием 10 Year Challenge. Суть его проста: нужно выложить свою фотографию 10-летней давности и сравнить ее с актуальным снимком. И конечно, устоять перед вызовом не смогли и знаменитости.

Мы в AdMe.ru прошлись по горячим следам и взглянули на то, как выглядели хорошо знакомые нам лица каких-то 10 лет назад.

Винни Харлоу

Энн Хэтэуэй

Джессика Бил

Риз Уизерспун

Дженнифер Лав Хьюитт

Мадонна

Пинк

Бри Ларсон

Конечно, далеко не все знаменитости поспешили опубликовать свои старые снимки. Мы решили сделать это за них

Эмилия Кларк

Джейсон Момоа

Ариана Гранде

Крис Прэтт

Меган Маркл

Кристен Стюарт

Райан Гослинг

Блейк Лайвли

Эмма Стоун

Фаррелл Уильямс