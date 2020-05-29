10 кинозлодеев, которых никто не помнит в молодости. А они были милыми и безобидными

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Не каждой звезде так просто согласиться на роль отпетого кинозлодея. Ведь иногда можно так вжиться в образ, что зрители и режиссеры до конца дней будут ассоциировать тебя с «тем самым негодяем». Это произошло с некоторыми героями нашей статьи — великолепными актерами, которые так блистательно сыграли своих отрицательных персонажей, что окружающие забыли, что из себя представляли эти люди раньше.

Поэтому нам в AdMe.ru стало любопытно взглянуть на то, как исполнители знаменитых злодейских ролей выглядели раньше. Старые фотографии некоторых из них мы рассматривали с особым удовольствием.

Энтони Хопкинс

На счету у Энтони Хопкинса огромное количество крупных ролей. Он доказал, что прекрасно может сыграть и хорошего парня, и откровенного негодяя. Но всемирную известность актер получил, когда вжился в роль Ганнибала Лектера в фильме «Молчание ягнят». От микромимики этого изощренного злодея с отличными манерами и безумным взглядом мурашки по спине бежали даже у самых стойких из нас. Неудивительно, что эта работа принесла Энтони «Оскар». Кстати, начал свою актерскую карьеру Хопкинс относительно поздно — в 30 лет. Его первой запоминающейся ролью стал принц Ричард в киноленте «Лев зимой».

Роберт Инглунд

Фредди Крюгер для многих из нас стал самым большим детским кошмаром. Изощренный злодей с пугающими шрамами по всему телу, которому неизвестно слово «пощада», многими кинокритиками был признан культовым. А исполнил роль Фредди актер Роберт Инглунд. На его счету множество работ в хоррорах, среди которых «Исполнитель желаний», «Полуночный человек», «Озеро страха» и другие.



Начал свою актерскую карьеру Инглунд в 1973 году и снимается до сих пор. Только вот от роли Фредди Роберт отказался. Он считает себя слишком старым для такого амплуа. В общей сложности актер сыграл Крюгера в 8 фильмах.

Ева Грин

Ева Грин исполнила роль стервозной Анжелики Бушар в фильме Тима Бертона «Мрачные тени». Но как бы ни чудила героиня Грин, ненавидеть ее было сложно. В ней было столько шарма и соблазна, что оторвать взгляд от экрана стало задачей невыполнимой. На счету у 40-летней актрисы всего 25 ролей в фильмах и сериалах. Надо сказать, что положительные персонажи в исполнении Грин получаются не менее интересными, чем отрицательные.

Джейсон Айзекс

Джейсона Айзекса можно назвать тем актером, которому прекрасно удается вживаться в роли плохишей. Он был и Капитаном Крюком в фильме «Питер Пэн», и Люциусом Малфоем в киносаге о Гарри Поттере, и беспощадным ученым в сериале «Оа». Сам же актер производит намного более приятное впечатление, чем его знаменитые персонажи. Он участвует в благотворительных акциях; как и все мы, периодически дурачится на камеру и поддерживает теплые отношения со своим киношным сыном Томасом Фелтоном.

Том Хиддлстон

Бог коварства и обмана из фильмов о мстителях стал тем антагонистом, который забрал большую часть славы у своих героических противников. И это неудивительно: мало какой злодей может похвастаться таким количеством обаяния, каким наделил Локи актер Том Хиддлстон. Начал сниматься Том в 2001 году и первое время играл исключительно в сериалах и ТВ-фильмах. На заре своей актерской карьеры он выглядел как простоватый кучерявый юноша. Роль бога досталась актеру лишь спустя 10 лет после его первых мельканий на телеэкранах.

Джессика Лэнг

В 70-х годах прошлого столетия имя Джессики Лэнг было у всех на слуху, ведь она сыграла главную роль в нашумевшем фильме о Кинг-Конге. Какое-то время актрису ассоциировали исключительно с этой ролью, хотя она успела сняться и в других заметных картинах. Снова о Джессике заговорили после 2011 года, когда она начала сниматься в «Американской истории ужасов». Во втором сезоне сериала Лэнг досталась роль главы психиатрической клиники «Брайарклифф». И хотя персонаж недолго оставался главным плохишом ленты, актриса врезалась в память зрителей как властная и высокомерная злодейка.

Альфред Молина

Альфред Молина подарил свое лицо Доктору Осьминогу, который стал одним из главных противников Человека-паука. Собственно, по этой роли многие его и запомнили. Но на счету у актера больше 200 фильмов и сериалов, среди которых есть и культовые. Например, «Шоколад», «Фрида», «Идентификация» и другие. На заре своей карьеры Молина сыграл в кассовом фильме «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», где ему досталась роль проводника по имени Сатипо.

Эндрю Скотт

Мориарти из сериала «Шерлок» — это, пожалуй, еще один злодей, в которого зрители влюблялись, вместо того чтобы ненавидеть. Его роль исполнил актер Эндрю Скотт, который до этого снялся в более чем 40 картинах. «Шерлок» не единственный рейтинговый проект, в котором Эндрю принял участие. Он также успел засветиться в таких лентах, как «Спасти рядового Райана», «007: Спектр», «Алиса в Зазеркалье», «1917» и других.

Кэти Бэйтс

У Кэти Бэйтс за плечами немало работ в рейтинговых лентах. Здесь и «Титаник», и «Полночь в Париже», и уже упомянутый нами сериал «Американская история ужасов». Но если из всех ее ролей нужно выбрать одну культовую, то это будет главная героиня фильма «Мизери», за которую Бэйтс получила «Оскар». Для многих зрителей Кэти тогда стала настоящим открытием, удивившей всех звездой, о которой раньше никто не слышал. Большинству поклонников странно было узнать, что до «Мизери» актриса снялась в более чем 20 фильмах и сериалах.

Джош Бролин

Джош Бролин не единственный актер, примеривший на себя образ Таноса в фильмах от Marvel. Ранее его играл Дэмион Пуатье. Но именно в исполнении Бролина этот антагонист запомнился большинству зрителей. «Мстители» стали не первым кассовым фильмом Джоша. До них он успел принять участие в культовой картине «Старикам тут не место». А начал сниматься актер еще в 1985 году. Одной из его первых заметных работ стал сериал «Молодые наездники», в котором Бролин исполнил главную роль.