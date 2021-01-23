Как выглядел бы актерский состав сериала «Клон», если бы его снимали в России

Адаптация популярных зарубежных сериалов — практика распространенная. Если бы не она, российский зритель не познакомился бы ни с семейкой Букиных, ни с Катей Пушкаревой. Однако не все проекты доходят до нас в «русифицированном» виде. Например, хит всех времен — теленовеллу «Клон» — мы смотрели в оригинальном варианте. И потому никогда не узнаем, кто из отечественных актеров мог бы исполнить в нем главные роли.

Чтобы исправить эту вселенскую несправедливость, мы в AdMe.ru решили немного пофантазировать и представить, что было бы, если бы эту любовную драму все же пересняли в России.

Лукас, Лео, Диогу — Данила Козловский

Претендентов на главную мужскую роль в сериале было бы много: и Александр Петров, и Станислав Бондаренко, и Павел Прилучный. Однако на наш взгляд, лучше всего сразу трех разных персонажей сыграл бы Данила Козловский. И то, что ему идут как короткие стрижки, так и длинные волосы, — очередное тому подтверждение.

Жади — Юлия Зимина

Куда тяжелее пришлось бы с выбором актрисы на главную женскую роль. Мы долго метались между Анной Снаткиной, Екатериной Климовой и Равшаной Курковой, а потом вспомнили о прекрасной Юлии Зиминой. В 2005 году она получила схожую по сложности роль в сериале «Кармелита». Мы уверены, что и Жади из нее вышла бы отличная.

Саид — Милош Бикович

Саид по всем канонам должен быть светленьким, высоким, обаятельным, но с холодным взглядом. Милошу Биковичу из всего этого остается только натренировать суровый взор.

Латиффа — Сати Казанова

Вы наверняка удивитесь тому, что на этом месте оказалась не Глафира Тарханова и даже не Равшана Куркова, а «девушка фабричная» Сати Казанова. Но мы будем продолжать настаивать на своем, тем более что Сати позиционирует себя не только как певица, но и как актриса. У нее даже есть небольшой опыт съемок в кино. На наш взгляд, здесь все сходится.

Мохамед — Иван Ургант

Найти отечественного актера на роль Мохамеда, младшего брата Саида и Назиры и мужа Латиффы, было крайне сложно. А потом нам на ум пришел Иван Ургант, и мы поняли, что без него адаптация «Клона» получилась бы неполноценной.

Альбьери — Валерий Баринов

Доктора Аугусто Альбьери, из-за которого и разгорелся весь сыр-бор в сериале, должен сыграть человек с умным взглядом. В оригинальной версии это Жука де Оливейра, а в российской — Валерий Баринов.

Ивети — Яна Троянова

Прежде чем вы начнете протестовать, давайте согласимся, что у Веры Фишер и Яны Трояновой есть что-то схожее во внешности. Убрать у звезды сериала «Ольга» ее уральский говор — и вот вам вспыльчивая и темпераментная Ивети во плоти.

Леонидас — Сергей Жигунов

Обаянием отличаются многие отечественные актеры, но шармом Львеночка, отца Лукаса и Диогу и возлюбленного Ивети, — только один: Сергей Жигунов.

Али — Алексей Маклаков

Роль мудрого, уважаемого и не лишенного чувства юмора дяди Жади и Латиффы вполне могла бы достаться Алексею Маклакову.

Назира — Алика Смехова

Шумную, эксцентричную сестру Саида и Мохамеда должна сыграть такая же яркая актриса. На наш взгляд, с этим прекрасно справилась бы Алика Смехова.

Зорайде — Мария Аронова

Нет такой роли, с которой Мария Аронова не справилась бы на ура. Мы отдали бы все за то, чтобы посмотреть, как она отчитывает Жади.

Маиза — Анна Чиповская

Роковая красотка Маиза заставляла зрителей сопереживать ей, несмотря на негативные чувства, которые она у всех вызывала. Мы долго выбирали между Екатериной Гусевой, Паулиной Андреевой и Анной Чиповской и в итоге остановили свой взгляд на последней.

Лидьяне — Анна Невская

Верная подруга Маизы, проводившая так называемые операции Тавинью (слежку за мужем), сумела внести в сериал не только драму, но и немного юмора. Кому как не Анне Невской знать, как это делается.

Алешандре (Шанди) — Владимир Яглыч

Борец, студент-ветеринар и охранник Шанди покорил в свое время немало женских сердец. Уверены, что и Владимир Яглыч может похвастаться тем же самым.

Мел Феррас — Дарья Мельникова

Папина дочка Дарья Мельникова в роли Мел — это решение, которое напрашивалось само собой. Мы убеждены, что у нашей актрисы хватило бы таланта изобразить все темные и светлые стороны тихони Мел. А уж как выигрышно они смотрелись бы в паре с Владимиром Яглычем, и говорить не стоит.