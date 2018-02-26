Как ведут себя киногерои в зависимости от пола: 2 правила, которые не нарушает ни один режиссер

Портал The Pudding провел любопытное исследование, поведав миру о том, как пол героя влияет на его поведение в фильме. Изучение 2 000 сценариев помогло составить представление о том, как ведет себя типичная женщина и типичный мужчина, по мнению киноделов.

AdMe.ru оценил меткость и ироничность этой необычной статистики и предлагает вам сравнить кино с реальностью в комментариях.

Что делает она

Героини фильмов чаще всего прижимаются, хихикают, визжат, рыдают, плачут, краснеют, вцепляются руками и обнимаются. Когда они не занимаются всем вышеперечисленным, то могут сжиматься от страха, вздыхать, дрожать, ласкать или выгибаться. Редкая женщина станет принуждать, атаковать, отдыхать, тыкать и отвечать.

Что делает он

Авторы сценариев уверяют, что для мужчины в порядке вещей скакать галопом, убивать, перепрыгивать, выть, стрелять, решать и опустошать (например, бутылку). В свободное от основных занятий время мужчины неспешно прохаживаются, рычат, ломают, теряют что-нибудь и даже забывают. Менее активно герои извиняются, суетятся, осознают, заботятся или платят.

Как влияет пол сценариста

Подавляющее большинство сценаристов — мужчины, однако это не приводит к катастрофической гендерной разнице в выборе слов для описания персонажей. К тому же и мужчины, и женщины-сценаристы используют эмоционально мощные и сексуальные слова, прописывая героев противоположного пола: «поглаживать», «(страстно) целовать», «обвивать» и др. Разве что, говорят исследователи, если увеличить процент женских сценаристов, то прекрасный пол в кино станет реже целоваться и плакать, но чаще обнаруживать и шпионить.

Кто больше болтает?

Ожидаемо, что большинство реплик в кино достается молодым девушкам. Мужчины же в возрасте от 42 до 65 лет «забирают» 39 % слов. По болтливости с женскими персонажами сравнятся разве что диснеевские мужские персонажи: только 4 фильма этой студии отдали своим героиням более 50 % слов.

Фото на превью HBO Original Programming, The Weinstein Company

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4 Комментарии
  • 26 февраля 2018
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