Мы узнали, как в жизни выглядят 20 вещей из фильмов, и не все из них оправдали наши ожидания
Сколько бы лет нам ни было, фантастические и приключенческие фильмы всегда будут будоражить наше воображение. Хотя режиссерам удается мастерски переносить нас в свои миры и заставлять поверить в происходящее, кто из нас отказался бы воочию увидеть вещи, которые обычно мы наблюдаем лишь на экране?
Мы в AdMe.ru с удовольствием пересмотрели культовые киноленты, а затем выяснили, как вживую выглядят явления, места и даже существа из них.
1. Отель «Гранд Будапешт» оказался заброшенным универмагом в Германии
2. Зыбучие пески
3. Дом президента Сноу
4. Оазис посреди пустыни
5. Голова Сфинкса
6. Анаконда
7. Египетские пирамиды
8. Парящие скалы Пандоры
9. Вселяющий страх скарабей оказался обычным навозным жуком
10. Зал проведения Церемонии Выбора в «Дивергенте», он же Семнадцатая церковь Христа-Ученого
11. Пустыни и арки из песчаника
12. Айсберг
13. Большим залом Хогвартса выступил зал Оксфордского университета
14. Подземный переход в Панеме нашелся в Берлине
15. Огненный смерч
16. Водопад на затерянном острове
17. Руины храма Та Прум
18. Пиранья
19. Статуя Поля Баньяна
20. Ателье секретной службы Kingsman
А какие еще вещи из любимых фильмов вам хотелось бы увидеть воочию? И приходилось ли вам посещать места, где снимались культовые киноленты?
Фото на превью La chèvre / Gaumont International, segelfliegerpaul / Reddit