Мы узнали, как в жизни выглядят 20 вещей из фильмов, и не все из них оправдали наши ожидания

Сколько бы лет нам ни было, фантастические и приключенческие фильмы всегда будут будоражить наше воображение. Хотя режиссерам удается мастерски переносить нас в свои миры и заставлять поверить в происходящее, кто из нас отказался бы воочию увидеть вещи, которые обычно мы наблюдаем лишь на экране?