Как в реальности выглядели участники той самой загадочной группы туристов, о которых сняли сериал «Перевал Дятлова»

В начале февраля 1959 года на Северном Урале была найдена группа из 9 юных туристов, которая погибла при крайне странных обстоятельствах. Реконструированные последние действия ребят оказались настолько нелогичными и пугающими, а расследование — столь засекреченным, что дело «дятловцев» до сегодняшнего дня считается одним из самых загадочных происшествий ХХ века. Пролить свет на эту историю решили создатели сериала «Перевал Дятлова». Они воссоздали последние дни туристов по фотографиям и записям из их походных дневников.

Мы в AdMe.ru оценили, что сериал показал членов группы в первую очередь как очень искренних и добрых ребят с Урала и уже только потом как жертв со столь незавидной участью. Предлагаем вспомнить, как они выглядели в реальной жизни.

Игорь Дятлов (23 года)

Зинаида Колмогорова (22 года)

Юрий Дорошенко (21 год)

Рустем Слободин (23 года)

Людмила Дубинина (20 лет)

Георгий Кривонищенко (23 года)

Николай Тибо-Бриньоль (23 года)

Александр Колеватов (24 года)

Семен Золотарев (38 лет)

А так выглядели реальные фотографии с последних фотопленок «дятловцев», которые воссоздали в сериале

Туристы выезжают на маршрут, поселок Вижай

Отдыхают во время привала в первый день лыжного пути

Приближаются к перевалу. Метель

Ставят палатку. Последнее фото группы Дятлова