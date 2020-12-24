Как в реальной жизни выглядят 17 звезд, которым перевалило за 60. Над некоторыми годы не властны

На ковровой дорожке знаменитостям положено блистать, и они демонстрируют шикарные наряды, искусный макияж, обворожительную улыбку. Все это важные детали образа, с помощью которых звезды не только производят впечатление на публику, но и кажутся моложе. Однако нам всегда было интересно узнать, а как же эти популярные люди выглядят, когда на них не устремлены свет софитов и объективы камер.