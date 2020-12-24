Как в реальной жизни выглядят 17 звезд, которым перевалило за 60. Над некоторыми годы не властны
На ковровой дорожке знаменитостям положено блистать, и они демонстрируют шикарные наряды, искусный макияж, обворожительную улыбку. Все это важные детали образа, с помощью которых звезды не только производят впечатление на публику, но и кажутся моложе. Однако нам всегда было интересно узнать, а как же эти популярные люди выглядят, когда на них не устремлены свет софитов и объективы камер.
Мы в AdMe.ru решили приоткрыть завесу закулисной тайны и взглянуть на звезд, которым больше 60 лет, в их обычной жизни. И надо сказать, что без макияжа и брендовых платьев они тоже выглядят отлично.
Мерил Стрип, 71 год
Мишель Пфайффер, 62 года
Эмма Томпсон, 61 год
Сьюзан Сарандон, 74 года
Гленн Клоуз, 73 года
Опра Уинфри, 66 лет
Шэрон Стоун, 62 года
Вупи Голдберг, 65 лет
Сигурни Уивер, 71 год
Ким Кэттролл, 64 года
Джулианна Мур, 60 лет
Голди Хоун, 75 лет
Хелен Миррен, 75 лет
Джейн Фонда, 83 года
Мэри Стинбёрген, 67 лет
Джессика Лэнг, 71 год
Джейн Сеймур, 69 лет
Как вы считаете, какой знаменитости этого возраста не хватает в нашей подборке?