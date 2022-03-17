Как в одном возрасте выглядели 15 звезд прошлого века и современные знаменитости

Иногда кажется, что сейчас просто по внешности сложно определить возраст. Ведь, вспоминая поколение наших мам и бабушек, мы думаем, что в таком же возрасте они выглядели взрослее, чем мы и наши ровесники. Но, возможно, так только кажется.