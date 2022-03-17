Как в одном возрасте выглядели 15 звезд прошлого века и современные знаменитости
Иногда кажется, что сейчас просто по внешности сложно определить возраст. Ведь, вспоминая поколение наших мам и бабушек, мы думаем, что в таком же возрасте они выглядели взрослее, чем мы и наши ровесники. Но, возможно, так только кажется.
Мы в AdMe.ru для наглядности сравнили, как же выглядели знаменитые девушки и женщины прошлых поколений и наши современницы.
Айрин Данн и Риз Уизерспун, 41 год
Джейн Расселл и Марион Котийяр, 32 года
Мерл Оберон и Дита фон Тиз, 37 лет
Эльса Мартинелли и Аня Тейлор-Джой, 22 года
Лоретта Янг и Меган Фокс, 33 года
Кэтрин Хепберн и Кейт Хадсон, 31 год
Эрика Бланк и Миранда Керр, 29 лет
Брижит Бардо и Джулия Робертс, 31 год
Джин Тирни и Майя Хоук, 20 лет
Морин О’Хара и Адель, 32 года
Мирна Лой и Эмма Стоун, 29 лет
Луиза Райнер и Кристен Стюарт, 26 лет
Хема Малини и Айшвария Рай, 24 года
Дороти Ламур и Скарлетт Йоханссон, 33 года
Грир Гарсон и Эми Адамс, 37 лет
Как вам кажется, сильно ли меняется внешность женщин в одном и том же возрасте с поколениями?
Фото на превью Seeta Aur Geeta / NH Studioz, Jeans / Amritraj Solomon Communications
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