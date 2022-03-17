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Как в одном возрасте выглядели 15 звезд прошлого века и современные знаменитости

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Иногда кажется, что сейчас просто по внешности сложно определить возраст. Ведь, вспоминая поколение наших мам и бабушек, мы думаем, что в таком же возрасте они выглядели взрослее, чем мы и наши ровесники. Но, возможно, так только кажется.

Мы в AdMe.ru для наглядности сравнили, как же выглядели знаменитые девушки и женщины прошлых поколений и наши современницы.

Айрин Данн и Риз Уизерспун, 41 год

Джейн Расселл и Марион Котийяр, 32 года

Мерл Оберон и Дита фон Тиз, 37 лет

Эльса Мартинелли и Аня Тейлор-Джой, 22 года

Лоретта Янг и Меган Фокс, 33 года

Кэтрин Хепберн и Кейт Хадсон, 31 год

Эрика Бланк и Миранда Керр, 29 лет

Брижит Бардо и Джулия Робертс, 31 год

Джин Тирни и Майя Хоук, 20 лет

Морин О’Хара и Адель, 32 года

Мирна Лой и Эмма Стоун, 29 лет

Луиза Райнер и Кристен Стюарт, 26 лет

Хема Малини и Айшвария Рай, 24 года

Дороти Ламур и Скарлетт Йоханссон, 33 года

Грир Гарсон и Эми Адамс, 37 лет

Как вам кажется, сильно ли меняется внешность женщин в одном и том же возрасте с поколениями?

Фото на превью Seeta Aur Geeta / NH Studioz, Jeans / Amritraj Solomon Communications
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AdMe/Кино/Как в одном возрасте выглядели 15 звезд прошлого века и современные знаменитости
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