Как узнать режиссера по кадрам из фильма (Практическое пособие для тех, кто любит кино)

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Киноманы знают, что у каждого знаменитого режиссера есть свой излюбленный стиль повествования истории: Роланд Эммерих любит уничтожать планету, Мартин Скорсезе заставляет актеров смотреться в зеркало, а Зак Снайдер делает супергероев именно такими, какими мы привыкли их видеть. Если вы хотите научиться определять режиссера с первых кадров фильма, то загляните в статью — вы узнаете много интересного.

AdMe.ru считает полезным знать в лицо людей, которые подарили нам множество любимых фильмов, а также их профессиональные приемы.

Люк Бессон

Знаменитый режиссер любит играть на контрастах. Поэтому если на экране вы видите хрупкую девушку со строптивым характером и острым чувством справедливости, а в паре с ней сильного мужчину, у которого есть своя слабость (например, фикус из фильма «Леон»), то можете быть уверены, что это одна из картин Люка Бессона.

Вот еще 5 профессиональных элементов французского режиссера: Камера всегда находится выше или ниже персонажей и крайне редко встречается с ними на одном уровне.

Заметная разница в росте актеров, которая подчеркивается разными ракурсами съемки.

Главные герои любят смотреть в дверные глазки.

Фон с повторяющимися узорами (жалюзи, решетки, лестницы, мозаики и прочее).

Языковой барьер — в фильмах всегда встречаются иностранные или вымышленные языки.

Питер Джексон

Вы смотрите фильм Питера Джексона, если: Фильм состоит минимум из 2 частей, каждая из которых идет часа по 3, а на экране вы видите персонажей с заостренными ушами, зубами, с большой разницей в росте, и при этом они все ищут какие-то кольца.

Питер Джексон появился в кадре. Режиссер выделяет себе небольшие роли во всех своих фильмах. Например, в «Братстве Кольца» он сыграл одного из жителей Бри возле трактира «Гарцующий пони», в «Двух крепостях» метал копье в урук-хай, в «Возвращении короля» погиб от стрелы Леголаса, а в фильме «Милые кости» его можно заметить в магазине.

То и дело мелькают пейзажи Новой Зеландии.

Мартин Скорсезе

Величайший и наиболее влиятельный кинорежиссер современности известен как мастер гангстерских лент. У Скорсезе есть свои «любимчики»: он предпочитает работать с Робертом Де Ниро и Леонардо Ди Каприо.

Как понять, что перед вами фильм Мартина Скорсезе: Съемка одним кадром. Посмотрите фильм «Славные парни», в котором есть этот эффект «длинного кадра»: камера непрерывно идет за героями с улицы, спускается с ними в подвал и проходит через кухню в главную комнату.

Разрушение четвертой стены.

Режиссер не любит прямоугольных рамок в фильмах, поэтому его персонажи часто разговаривают, смотрясь в зеркало.

Если вам нравится отрицательный герой, значит, вы точно смотрите одну из картин Скорсезе.

Роланд Эммерих

Роланд Эммерих снимает высокобюджетные фильмы-катастрофы и интересуется вопросами глобального потепления. Когда-то режиссер был заядлым курильщиком и выкуривал по 4 пачки сигарет в день. Расстаться с вредной привычкой было непросто, поэтому в фильмах Эммериха всегда есть персонаж, который пытается бросить курить, и информация о вреде табачных изделий.

Фирменный стиль режиссера угадывается в фильмах: «День независимости», «Послезавтра», «2012». Если на экране в красках показывают, что произойдет с планетой при потопе или сильных заморозках, а инопланетяне разрушают Белый дом, статую Свободы и сносят небоскребы, тогда перед вами точно одна из картин знаменитого режиссера.

Стивен Содерберг

Этот человек подарил миру фильмы про друзей Оушена, но узнать его стиль было достаточно непросто. Теперь это стало возможным: все дело в том, что режиссер решился на эксперименты и снимает кино на iPhone, а также отдает предпочтение малоизвестным актерам.

Содерберг не планирует возвращаться к профессиональным камерам, поэтому вы с легкостью узнаете его новые работы по стилю съемок и монтажу, а также познакомитесь со всеми особенностями камеры iPhone.

Майкл Манн

В 2001-м режиссер решился на эксперимент и снял фильм «Али» на цифровую камеру. Манну так понравился эффект реалистичности и детализации, что дальнейшие свои картины он стал снимать тем же методом.

Перед вами очередной шедевр от Майкла Манна, если: Единственное освещение городских улиц — неоновые вывески и полицейские сирены.

Камера направлена в лицо персонажа, режиссер любит крупные планы.

Манн — мастер реалистичности. Вы чувствуете, что находитесь на улицах города, вместе с героями участвуете в перестрелке, едете в машине, мчитесь на катере и верите во все происходящее на экране.

Роберт Земекис

Начало творческого пути американского кинорежиссера началось с любительской камеры, которую он нашел у родителей. Но, когда он высказал свое желание поступить в кинематографическую школу, семья Роберта не поддержала его и посоветовала оставить эти фантазии. И если бы тот мальчик не решился осуществить свою мечту, несмотря на возражения родителей, то мир не увидел бы много прекрасных картин. А сейчас очень трудно найти человека, у которого не было бы любимого фильма от Роберта Земекиса.

Перепутать стиль Земекиса с кем-то другим невозможно хотя бы потому, что: Режиссер любит ретро и чаще всего показывает жизнь американского народа второй половины XX века.

Все фильмы опережают время: «Кто подставил кролика Роджера» — первый фильм с рисованной анимацией; «Назад в будущее 2» — появление на экране сразу трех Майклов Дж. Фоксов; «Смерть ей к лицу» — свернутая шея Мерил Стрип и дыра в животе Голди Хоун; «Форрест Гамп» — «ампутированные» ноги лейтенанта Дэна.

Несмотря на любовь к технологиям, его фильмы не похожи на очередную франшизу о супергероях. Любые визуальные эффекты используются только для раскрытия персонажей и драматургии. При этом Земекис старается скрыть все компьютерные эффекты от зрителя.

Главный герой фильма — всегда безумец (в хорошем смысле этого слова), романтическая натура, для которой тесен этот мир с его рамками и в чью жизнь врываются приключения, не оставив и следа от серых будней.

Фильмы всегда начинаются с длинного кадра — продолжительность заставки составляет от 1 до 3 минут.

Гильермо дель Торо

Мастер, который довел жанр сказок для взрослых до совершенства. Никто больше не может рассказать жуткую историю так красиво, как это делает Гильермо дель Торо. У режиссера есть 2 отдельных дома для хранения книг, своих художественных работ и других вещей, связанных с его работой. Гильермо дель Торо говорит, что так он осуществил свою мечту — в детстве ему хотелось иметь комнату с секретными проходами, в которых он мог бы пропадать 24 часа в сутки.

Это фильм Гильермо дель Торо, если на экране: Жуткие, но не шаблонные монстры — режиссер продумывает каждую деталь во внешности своих героев.

Гильермо дель Торо говорит, что люди и их поступки пугают его больше, чем монстры. Поэтому чудища в его фильмах часто оказываются не такими злыми и бесчеловечными, какими они кажутся на первый взгляд.

Часто главным героем выступает ребенок, который становится проводником между двумя мирами.

Существование нескольких миров в повествовании — отличительная черта фильмов режиссера. Если вы начали путаться в мирах и сомневаетесь, какой из них настоящий, то вы в гостях у Гильермо дель Торо.

Стивен Спилберг

При поступлении в киношколу ему дважды отказали с формулировкой «слишком бездарен». Спилберг поступил в технический колледж, а на каникулах снимал короткометражки, которые и стали трамплином в мир большого кино. Трудно представить, что у самого кассового режиссера в истории кинематографа когда-то не обнаружили таланта.

Это точно Спилберг, если: У вас дыхание захватывает от съемок, а музыка на фоне пробирает до мурашек.

Появляется силуэт человека на ярком фоне (луна, закат и другое освещение).

Спилберг любит рассказывать истории через эмоции и для этого использует экстремальный крупный план лица.

Как и Скорсезе, Спилберг избавляется от прямоугольных рамок в фильмах, используя отражения, тени и круги.

Зак Снайдер

Несколько любимых приемов режиссера: Эффект slow motion — замедленная съемка в самой накаленной ситуации.

У фильма есть своя цветовая гамма («300 спартанцев» — сепия, «Хранители» — сине-голубая, «Запрещенный прием» — серо-желтая).

Режиссер привык рассказывать истории достаточно жестко, даже если это фильм про супергероев или мультфильм (например, в детской анимационной ленте «Легенды ночных стражей» присутствует насилие и серьезный конфликт).

Дэвид Финчер

Дэвид Финчер — один из самых ярких режиссеров Голливуда, и зрители любят его работы за мрачную атмосферу со множеством потайных ходов, которыми не перестает удивлять мастер современного неонуара.

Вы попали на фильм Финчера, если на экране: Мрачный неонуар: закрученный сюжет с тягучей атмосферой, жесткие сцены и вся грязь современного мира как она есть.

Основная тема — семейные отношения, проблемы в них и самодовольство общества.

Главные герои — незаурядные персонажи, которые попали на обочину социума и пытаются найти свое место в жизни любыми путями, зачастую выбирая ненормальные и жуткие способы.

Симметрия в кадре — четкие линии, ровные границы, никаких искажений.

Главный отличительный признак фильмов Дэвида Финчера — прохождение камеры сквозь предметы и стены.

Актеры часто играют в темноте, и зритель видит лишь силуэты и тени, которые скрывают личность персонажа.

Финчер предпочитает избегать счастливых финалов, поэтому фильмы с плохим концом стали его фирменным стилем.

М. Найт Шьямалан

Американский кинорежиссер индийского происхождения переживает в карьере то взлеты, то падения. Фильм «Повелитель стихий» был разгромлен кинокритиками и получил 5 премий «Золотая малина». К сожалению, такое отличие имело последствия — Шьямалану отказали в контракте на съемки фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка». Тем не менее его картины достойны внимания и режиссера не зря прозвали мастером мистического жанра.

Фильмы М. Найта Шьямалана можно узнать по нескольким признакам: Минималистичный стиль.

Если вы уверены, что поняли суть фильма, но потом произошел необычный поворот, а потом еще один и еще, то это точно картина Шьямалана.

Тоже происходит и с последними минутами фильма — режиссер создает ощущение логичного и понятного финала, но в итоге переворачивает все с ног на голову.