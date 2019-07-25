10 знаменитостей, которые не любят выставлять личную жизнь на первый план

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У популярности и известности есть своя оборотная сторона, которая нравится далеко не всем знаменитостям, — это пристальное внимание к личной жизни. Некоторые звезды частенько выкладывают фотографии с любимым человеком, вместе выходят в свет и рассказывают о своих отношениях в интервью, другие же не любят делать акцент на личной жизни и стараются по возможности держать ее в секрете.

AdMe.ru расскажет о парах, которые вряд ли можно обвинить в грамотном пиар-ходе, — спорим, о некоторых из них вы услышите впервые.

Джуд Лоу и Филиппа Коэн

Известный сердцеед Джуд Лоу совсем недавно женился на девушке, с которой встречался 4 года, — счастливицей стала Филиппа Коэн. Девушка имеет докторскую степень в области психологии и проводит консультации на тему бизнес-психологии, а также старается избегать публичности. Эту пару не встретить на красных ковровых дорожках, зато они не отказывают себе в простых радостях, будь то прогулка на велосипедах или вылазки в уютные города Европы. Надеемся, красавчик Джуд наконец остепенился и этот брак станет для актера по-настоящему счастливым.

Ванесса Паради и Самюэль Беншетри

В 2018 году актриса и певица Ванесса Паради впервые вышла замуж. Да-да, впервые, ведь официально свои отношения с Джонни Деппом они так и не оформили. С режиссером, писателем, актером и сценаристом Самюэлем Беншетри Паради познакомилась в 2016 году на съемках фильма «Собака» — говорят, между ними сразу же возникла искра. Пара временами появляется на публике, но предпочитает не комментировать свои отношения, да это и ни к чему — невооруженным взглядом видно, что эти двое счастливы вместе.

Марго Робби и Том Акерли

Марго познакомилась со своим будущим мужем на съемках картины «Французская сюита», Том работал над проектом в качестве ассистента режиссера. Пара никак не комментировала свои отношения, несмотря на слухи и снимки папарацци, до тех пор пока в 2016 году они не сыграли небольшую свадьбу. Актриса лишь упомянула о том, что действительно вышла замуж, а об остальных подробностях решила умолчать. Единственной фотографией со свадьбы стал хулиганский кадр с кольцом на пальце — и в этом вся Робби.

Джейми Дорнан и Амелия Уорнер

Джейми Дорнан, или, как его называют тысячи девушек по всему миру, мистер Грей, вопреки распространенным слухам о своей любвеобильности, уже не первый год счастливо женат на актрисе Амелии Уорнер. Карьеру актрисы она оставила с тех пор, как стала встречаться с Джейми. Пара поженилась в 2013 году и сейчас воспитывает 3 дочек. Одним словом, семейная идиллия и минимум выходов на красные дорожки.

Рами Малек и Люси Бойнтон

Рами и Люси познакомились на съемках фильма «Богемская рапсодия». На съемочной площадке они играли влюбленную пару, и, как это часто бывает у актеров, стали встречаться и в реальной жизни. Правда, афишировать свои отношения парочка не спешила, и когда эти двое поцеловались на премии «Оскар» после объявления Малека победителем в номинации «Лучшая мужская роль», это был один из самых милых и неожиданных моментов вечера. В этот наградный сезон Рами Малек получил множество премий, и каждый раз, выходя на сцену с речью, он обязательно говорил несколько слов о Люси — ну разве это не здорово? Надеемся, у этой парочки все получится и они еще попадут в нашу подборку самых крепких пар Голливуда.

Руни Мара и Хоакин Феникс

Скрытности этой парочки могут позавидовать лучшие спецагенты мира: они не дают комментариев о личной жизни, а если появляются на одном мероприятии, то вряд ли станут позировать фотографам вместе. Актеры успели сыграть дуэтом уже в 3 картинах: в ленте «Она», где герой Феникса влюбляется в искусственный интеллект, а Руни играет его бывшую жену; в фильме «Мария Магдалина» — во время работы над ним и завязались их отношения; в картине «Не волнуйся, он далеко не уйдет» — это история отношений героя, пытающегося адаптироваться к новой жизни после аварии, и его очаровательной подруги. Говорят, что вскоре актеры собираются пожениться. Вряд ли мы увидим свадебные фотографии, но давайте просто пожелаем этой классной паре счастья.

Кэти Холмс и Джейми Фокс

Вряд ли в Голливуде можно найти более скрытную пару, чем Кэти Холмс и Джейми Фокс: они вместе уже около 7 лет, но свои отношения не комментировали ни разу. Говорят, после развода с Томом Крузом Кэти подписала контракт, в котором обязывалась не афишировать свою личную жизнь в течение 5 лет — как раз по истечении этого срока Кэти и Джейми стали появляться на редких мероприятиях вместе. Дочь Фокса рассказала, что рада за отца и он действительно счастлив вместе с Кэти, и ей сложно не поверить, ведь редкие совместные кадры этой парочки говорят сами за себя.

Аманда Сейфрид и Томас Садоски

В номинации «Самая скромная свадьба» побеждает Аманда Сейфрид: на церемонии бракосочетания с актером Томасом Садоски кроме жениха и невесты присутствовал лишь священник, а торжество пара отметила в уютном ресторанчике в Лос-Анджелесе. Актриса говорит, что слишком часто играла в кино невест и собственную свадьбу ей хотелось сделать максимально камерной, к тому же Аманда находилась в положении и пара не хотела привлекать внимания к событию. Эти двое не любят светские мероприятия и предпочитают проводить все свободное время вместе с маленькой дочкой Ниной Рейн.

Эдриен Броуди и Лара Лието

С 2012 года Броуди встречается с моделью из России Ларой Лието — пара познакомилась на Каннском кинофестивале и с тех пор не расстается. Девушка родилась и выросла в Москве, но долгое время жила в Монако, где работала моделью. Своей яркой внешностью Лариса (так звучит ее полное имя) обязана многонациональным корням: она наполовину осетинка и наполовину молдаванка. Свои отношения пара не комментирует, не делится фотографиями соцсетях и лишь изредка появляется на ковровых дорожках, предпочитая оставлять все подробности личной жизни за кулисами.

Кристина Агилера и Мэттью Ратлер

Кристина и Мэттью познакомились на съемках фильма «Бурлеск» в 2010 году: певица играла одну из главных ролей, а ее возлюбленный работал в качестве ассистента по кастингу. Разница в социальном статусе не помешала их отношениям, но вскоре на певицу одна за другой посыпались проблемы и провалы, и Мэттью все это время поддерживал свою любимую. Через 4 года у пары родилась дочь Саммер Рейн, а еще через 3 года они тайно поженились. На одной из редких семейных фотографий, опубликованных в соцсетях, эта пара выглядит такой влюбленной, что кажется, будто они вот-вот начали встречаться. Пусть у них все будет хорошо, согласны?

Отношения какой пары стали для вас сюрпризом?