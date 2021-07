9 фактов о Томе Крузе, которого не выносит Брэд Питт, но боготворит вся Япония

Пережил трудное детство

Справился с комплексами

Поборол дислексию

Прошел путь от помощника официанта до мегазвезды

Крутил романы с признанными красавицами

Коллеги либо обожают его, либо ненавидят

Сам выполняет опасные трюки

Занимается благотворительностью

Скоро полетит в космос

Фото на превью Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles / Geffen Pictures