9 фактов о Томе Крузе, которого не выносит Брэд Питт, но боготворит вся Япония

Он 106 раз прыгал с парашютом для нужного кадра, самостоятельно управлял вертолетом и в одиночку штурмовал самое высокое здание в мире — башню «Бурдж-Халифа» в Дубае. А еще родился в неблагополучной семье, страдал дислексией и работал помощником официанта. Речь идет об одном человеке, который сегодня является поистине культовым актером Голливуда, — о Томе Крузе.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, как закомплексованный мальчик из бедной семьи превратился в звезду мировой величины и в чем секрет его колоссальной популярности.

Пережил трудное детство

Том — третий по счету ребенок в семье Круз. Кроме него у родителей было еще 3 дочери. Мать актера работала учителем-дефектологом, отец — инженером-электриком. Дети росли в атмосфере беспросветной бедности, и семья в поисках лучшей жизни постоянно переезжала с места на место. Только к 14 годам Том сменил 15 школ. Родители актера разошлись, когда мальчику было 12 лет. Вскоре Тому пришлось взвалить на свои плечи заботы о сестрах и матери. Лишь в 2006 году Круз впервые смог публично рассказать о том, что его детство было сущим кошмаром. Он признался, что подвергался жестокому обращению со стороны отца, и назвал его агрессором и трусом. После развода родителей Том не виделся с отцом целых 10 лет. Родные встретились, лишь когда Круз-старший лежал в больнице, где он боролся с неизлечимой болезнью. Актеру потребовалось много душевных сил, чтобы простить отца и отпустить свое прошлое.

Справился с комплексами

Том Круз в 20-летнем возрасте.

Несмотря на то что Тома Круза не раз признавали одним из самых привлекательных мужчин в мире, красавчиком он был далеко не всегда. В юности Том переживал по поводу кривых зубов и низкого роста — всего 170 см. Чтобы создать «улыбку на миллион», актер, уже будучи взрослым, носил брекеты. А вот невысокий рост Тому пришлось принять как данность. К слову, это никогда мешало Крузу получать роли крутых парней и завоевывать сердца голливудских красоток.

Поборол дислексию

Круз на вручении премии «Золотой глобус». На тот момент актеру было 38 лет.

Кроме семейных неурядиц и переживаний по поводу внешности, у Круза имелась еще одна серьезная проблема — дислексия. Тому было физически тяжело запоминать текст, складывать буквы в слова, а те — в предложения. Обучение в школе давалось юноше крайне нелегко: он чувствовал себя недостаточно умным, чтобы усвоить даже простые вещи. Чтение сценариев и заучивание реплик — существенная часть работы актера. Круз не мог допустить того, чтобы дислексия помешала его карьере. И решил проявить находчивость: на пробах он просил режиссера подробнее рассказать о характере персонажа, запоминал информацию на слух и много импровизировал.

Прошел путь от помощника официанта до мегазвезды

43-летний актер на премьере фильма «Миссия невыполнима — 3».

Сегодня Том Круз является одним из самых высокооплачиваемых актеров в мире. Его состояние оценивается в $ 570 млн. А ведь он даже не имеет актерского образования. В 18 лет Том переехал в Нью-Йорк, чтобы исполнить свою мечту — стать профессиональным актером. На первых порах он подрабатывал в кафе помощником официанта. Вскоре Круз отправился в Лос-Анджелес, чтобы попробовать себя в телевизионных ролях. В 19 лет он получил первую небольшую роль в фильме «Бесконечная любовь». Всего через 2 года Круз снялся в сделавшем его знаменитым «Рискованном бизнесе». А в 26 лет сыграл главную роль в оскароносной картине «Человек дождя».

Удивительно, но за 40 лет актерской карьеры известность Тома Круза не уменьшилась ни на йоту. Согласно последним опросам, он занимает 4-е место в рейтинге популярных современных актеров. Кстати, в Японии существует официальный день Тома Круза. Жители впервые отпраздновали его 10 октября 2006 года в знак признательности, что актер посещает их страну чаще, чем остальные голливудские звезды.

Крутил романы с признанными красавицами

Бурные романы всегда подогревают интерес общественности к жизни актеров. Известно, что Том Круз встречался с такими голливудскими звездами, как Мелисса Гилберт, Пенелопа Крус и Шер. Кроме того, Круз был трижды женат. Все эти браки закончились разводом. Самый длительный союз, с актрисой Николь Кидман, продлился 11 лет. От него у пары осталось двое приемных детей: дочь Изабелла и сын Коннор. Позже Кидман призналась, что в процессе развода с Крузом неожиданно узнала, что беременна. К несчастью, из-за сильного стресса актриса потеряла ребенка. Разрыв с Томом стал для нее шоком, и ей потребовалось немало времени, чтобы залечить душевные раны.

Коллеги либо обожают его, либо ненавидят

Отношение коллег по цеху к Тому Крузу нельзя назвать равнодушным: они либо боготворят его, либо терпеть не могут. Актера любят и поддерживают такие голливудские звезды, как Адам Сэндлер, Дженнифер Лопес, Зак Эфрон, Уилл Смит и Джордж Клуни. Деми Мур и вовсе считает Тома одним из лучших отцов и людей, которых она знает. Но есть и те, на кого появление рядом Тома Круза действует, как красная тряпка на быка. Например, Брэд Питт. Когда-то актеры вместе снимались в фильме «Интервью с вампиром». С тех пор они тайно враждуют вот уже более 25 лет. Питт признался, что на съемках Круз просто «достал его».

Сам выполняет опасные трюки

Сложно поверить, но трюки, от вида которых у обычных людей перехватывает дыхание и потеют ладошки, Том Круз выполняет без каких-либо дублеров. Например, на съемках фильма «Миссия невыполнима: Последствия» 56-летний актер не только профессионально управлял вертолетом, но и полетал, ухватившись за его раму одной рукой. А еще Круз сам лазил по скалам, свешивался с борта летящего самолета, более сотни раз прыгал с парашютом и задерживал дыхание под водой на 6 минут. Конечно, далеко не все трюки актер исполняет с первого раза. Например, на съемках первой «Миссии» Круз, которого подвесили к потолку с помощью специального троса, должен был безмолвно зависнуть над полом, сохраняя идеальный баланс. Но что бы ни делал актер, он раз за разом продолжал биться головой об пол. Тогда Том проявил смекалку: он попросил у членов съемочной группы несколько монет, которые положил в ботинки. Баланс был достигнут, а трюк стал визитной карточкой актера.

Занимается благотворительностью

58-летний Том Круз на съемках фильма «Миссия невыполнима — 7».

На счету Тома Круза немало добрых дел. Не понаслышке зная о том, какие трудности вызывает дислексия, он выступил основателем проекта в сфере грамотности и образования. Кроме того, актер поддерживает многие благотворительные организации, помогающие тяжелобольным детям. Можно смело сказать, что Том Круз является супергероем не только на экране, но и в жизни. Однажды он в сопровождении телохранителей прогуливался по улицам Лондона, как вдруг услышал крики женщины, на которую напали грабители. Актер без промедлений бросился на помощь, а испугавшиеся хулиганы пустились наутек. В другой раз Круз, будучи на отдыхе, спас семью из горящей лодки. А однажды стал свидетелем случайной аварии и, узнав, что у пострадавшей нет страховки, без лишних слов оплатил ей лечение в размере $ 7 тыс.

Скоро полетит в космос

Тому Крузу почти 60. И совсем скоро, в октябре 2021 года, он, вероятно, совершит самый опасный трюк в своей жизни — отправится в космос. Об этом говорится в твиттере Space Shuttle Almanac, где авторы блога публикуют расписание ближайших космических рейсов. Планируется, что полет будет осуществлен на корабле Илона Маска. Проект станет первым полнометражным художественным фильмом, снятым в космическом пространстве.