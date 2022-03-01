Как то, что говорил Леонардо Ди Каприо о теле Кейт Уинслет, изменило ее жизнь и повлияло на их дружбу

Они не романтическая парочка, но их совместные появления вызывают у фанатов экстаз. Трогательные платонические отношения между Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет доказывают, что такая крепкая и продолжительная дружба возможна в Голливуде. А завязалась она отчасти благодаря словам, которые Ди Каприо сказал о внешности Кейт Уинслет во время съемок в «Титанике». И это сильное заявление помогло актрисе изменить свой взгляд на жизнь.

Мы в AdMe.ru верим, что любой человек может почерпнуть что-то жизнеутверждающее из замечания Леонардо Ди Каприо.

Кейт Уинслет ранее призналась, что над ней издевались из-за веса

Красивая и талантливая актриса, ставшая обладательницей множества наград, получала в свой адрес немало критических комментариев, так как ее тело не соответствовало идеальным, по мнению общества, стандартам. В юности ее запирали в шкафу и дразнили за желание быть актрисой. Хулиганы говорили, что она сможет играть только «толстушек». В 19 лет она стала жертвой жестокости бульварных газет. Она рассказала, что газеты писали о ее размере, прикидывали, сколько она весит, и сообщали о диете, на которой она якобы сидела.

Эти непрошеные комментарии о ее теле подорвали уверенность актрисы в себе

Кейт Уинслет призналась, что этот детальный разбор физических данных повлиял на ее отношение к себе и на то, что она считала красивым. Какое-то время актриса чувствовала себя одинокой, ее беспокоило то, что подумают о ней в Голливуде.

Во время съемок «Титаника» Леонардо Ди Каприо сказал кое-что о внешности Кейт, и это запало ей в душу

В интервью Опре Уинфри Уинслет вспомнила, что Ди Каприо внезапно сказал ей: «Очень важно, что ты именно в такой форме, в какой ты есть». Когда она спросила его, что он имел в виду, он ответил, что многие женщины считают, что для того, чтобы быть успешными, любимыми и считаться красивыми, им нужно быть худыми. Это заявление вызвало отклик у Кейт. Она поняла, что ее коллега прав. В 1990-х движение за бодипозитив не было таким популярным, как сейчас, и СМИ транслировали девочкам-подросткам идею о том, что быть стройной — это их единственный выбор.

Этот разговор вдохновил Кейт Уинслет стать иконой бодипозитива

Она сказала Опре, что номинация на «Оскар» за роль в «Титанике» заставила ее понять, что она может многого добиться как актриса, не изводя себя диетами в стремлении к худобе. Ее кампания за бодипозитив набрала обороты после того, как она стала матерью. Кейт Уинслет не хотела, чтобы ее дочери тоже пришлось страдать от этой внутренней борьбы. Актриса чувствует, что времена изменились, теперь женщины меньше боятся высказываться. Уинслет также считает, что старение не нужно рассматривать как нечто плохое. Поэтому она попросила косметическую компанию не ретушировать ее фотографии.

Благодаря искренности и поддержке, которые Ди Каприо и Уинслет демонстрируют по отношению друг к другу, их дружба на 100 % соответствует хештегу #FriendshipGoals

Кейт Уинслет как-то сказала, что Ди Каприо «цельный и верный человек». И мы склонны согласиться с Кейт, ведь в тот день, когда он произносил слова, изменившие ее жизнь, он делал это с заботой о ней. Их дружба длится более 20 лет. Когда они вместе выходят на красную дорожку во время различных церемоний, их отличное взаимопонимание очевидно для окружающих. Есть данные о том, что Ди Каприо присутствовал на 3-й свадьбе Уинслет, которую праздновали в очень узком кругу. Но не как жених, а как человек, который вел ее к алтарю. Кейт Уинслет рассказала, что расплакалась, когда недавно они встретились после 3 лет разлуки. И это доказывает, что как бы далеко друг от друга они ни находились, они продолжают испытывать друг к другу дружескую любовь.