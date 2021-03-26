Как Светлана Ходченкова из бедной провинциальной девушки превратилась в российскую и голливудскую звезду

Российская и голливудская актриса, модель, продюсер, смелая и сильная женщина — все это о Светлане Ходченковой. Сейчас она является одной из самых узнаваемых, высокооплачиваемых и востребованных звезд отечественного кино. Но всего этого могло и не быть, если бы не огромная работа над собой, упорство и череда счастливых событий.

В свое время мы в AdMe.ru просто ахнули, когда поняли, что Вера из «Благословите женщину» и дерзкая блондинка с мировой известностью — это все одна и та же актриса.

Светлана Ходченкова родилась в Москве, но провела детство и юность в Подмосковье, а точнее в городе Железнодорожном (сейчас — Балашиха). Семья переехала в первую очередь из-за того, что Ходченковы жили очень скромно и на жизнь в большом городе не хватало средств.

Девочка росла только с матерью, Татьяной Владимировной, которая работала маляром-штукатуром. Светлана ни о какой актерской карьере не мечтала, планировала стать ветеринаром, но в старших классах поняла, что это не ее: она не любила химию и биологию, а кроме того, она всегда панически боялась крови.

Во время учебы в старших классах Светлана прошла кастинг и затем несколько лет работала в модельном агентстве. С первого же большого гонорара подарила маме домашний телефон.

Продолжая работать моделью, Ходченкова поступила в институт мировой экономики. Но экономическая наука не пришлась ей по душе, и девушка перевелась на факультет рекламы в другой университет.

Несмотря на то что Светлана была успешна и востребована как модель, сотрудничала с агентствами в России, Японии и Франции, ее оттолкнула изнанка модельного бизнеса. В результате с этой сферой она рассталась, как и с оказавшимся скучным для нее обучением рекламе.

Решение попытать счастья в актерской профессии было спонтанным, но не абсолютно неожиданным. Ходченкова думала об этом, однако была уверена, что в театральные вузы можно поступить только по блату. Тем не менее еще при заполнении анкеты модельного агентства она ради забавы указала в качестве места обучения Щукинское театральное училище.

Ходченкова решила подать документы именно в Щукинское училище. Готовилась к экзаменам очень ответственно, посещала курсы и в результате поступила, причем единственная из всей подготовительной группы.

Будучи 20-летней студенткой, Светлана дебютировала в кино — в фильме Станислава Говорухина «Благословите женщину». Еще неопытная актриса, она сыграла роль Веры — жены военного, причем показала развитие персонажа на протяжении нескольких десятилетий.

По окончании Щукинского училища снялась еще в одном фильме Говорухина — «Не хлебом единым». После 2 исторических кинокартин у этого режиссера, которые посмотрела чуть ли не вся страна, юная актриса рисковала застрять в рамках одного образа — положительной героини, скромной, простой и сильной русской женщины. Но Светлану Ходченкову это не устраивало. Она начала работать над своей внешностью и пробовать себя в совершенно разных ролях.

«После работы со Станиславом Говорухиным я стала сниматься в сериалах, в молодежных комедиях. Надоело быть правильной». Светлана Ходченкова

Первое время после того, как актриса сильно похудела, ее не узнавали на кастингах, не приглашали сниматься. Режиссеры хотели видеть ее в образе мягкой и женственной девушки, похожей на Веру из «Благословите женщину». Светлане пришлось побороться за право быть собой и за то, чтобы окружающие свыклись с ее новым образом.

После окончания Щукинского училища Светлана Ходченкова сыграла роль девушки-староверки в сериале «Охотники за картинами», снялась в криминальном сериале «Риелтор» и телесериале «Талисман любви», где сыграла роль ясновидящей Кассандры. Позже появилась в комедиях «Реальный папа» и «Любовь в большом городе» вместе с Настей Задорожной и Верой Брежневой, а также в фильме «Мамы» с Дмитрием Дюжевым и Лией Ахеджаковой.

По мнению Ходченковой, сильнее всего ее изменила и окончательно разрушила образ правильной скромной девушки роль в фильме Гай Германики «Краткий курс счастливой жизни». Ее героиня Саша — дерзкая, циничная, смелая.

Известность Ходченковой, ее типаж настоящей русской красавицы, а также поразительное разнообразие актерских образов стали привлекать внимание не только российских, но и зарубежных продюсеров. В 2011 году ее утвердили на роль девушки Ирины в детективном триллере «Шпион, выйди вон!».

В этом фильме она снялась вместе с Константином Хабенским, исполнившим роль советского дипломата, а также Колином Фертом, Бенедиктом Камбербэтчем и Гэри Олдменом.

«Все началось с фильма „Шпион, выйди вон!“. Им нужна была девушка: бледная, высокая и русскоговорящая. Режиссер тогда приехал на встречу с кандидатами в Москву, и я была приглашена. После этого мне позвонили и предложили роль». Светлана Ходченкова

За голливудским дебютом в составе блестящих актеров последовала еще одна значимая работа в карьере актрисы. Светлана снялась в роли злодейки Гадюки в американской картине «Росомаха: Бессмертный» вместе с Хью Джекманом.

По словам актрисы, было сложно работать над созданием иностранного фильма из-за другого языка, другой театральной школы и большего масштаба производства. Но коллеги-актеры оказались очень дружелюбными и душевными людьми.

«Хью Джекман сразу пришел ко мне знакомиться. Обнял крепко, руку протянул и говорит: „Привет, я Хью, будем работать вместе“. На Западе чем выше ранг актера, тем он проще в общении, доступнее, а потому любим народом: к нему запросто можно подойти за автографом и не встретить в ответ негативной реакции». Светлана Ходченкова

Светлана утверждает, что очень многого боится в жизни: темноты, замкнутых пространств, глубины и высоты. Но так получается, что с каждой новой ролью она пытается преодолеть себя.

Например, при подготовке к съемкам фильма «Кровавая леди Батори» ей пришлось провести несколько ночей в замке Дракулы в Трансильвании, чтобы привыкнуть к нахождению в полной темноте.

Еще один вызов, который она приняла, — это участие в проекте «Сбежавшие в Аризону». Вдвоем с актером и режиссером Александром Молочниковым они путешествовали автостопом по Америке и фиксировали все происходящее в формате видеоблога. В 2019 году эти видеозаписи были представлены в качестве фильма в рамках Московского международного кинофестиваля. В своем инстаграме актриса назвала ленту «пособием по выходу из зоны комфорта».

«Еще хаос и экстрим заключались для меня в том, что это автостоп. Я, Светлана Ходченкова, голосовала на дороге, с рюкзаком, ночевала в палатке! И могу сейчас сказать: это лучшее, что случалось со мной в жизни. Я поверила тогда Саше Молочникову, пустилась в эту авантюру и не пожалела ни на секунду. Были моменты, когда я ему кричала: „Значит, так! Ты идешь по той стороне дороги, я по этой, и мы не пересекаемся“. То, что было в кино, какие-то мои истерики — это были реальные истории. У нас не было прописанного сценария». Светлана Ходченкова

Помимо съемок в кино, Ходченкова принимает участие в театральных проектах (самые известные из них — «Театр по правилам и без» и «История любви»), снимается в клипах (например, «Экстаз» группы «Ленинград»), представляет косметические бренды L’Oréal Elseve, Elle и Avon. А недавно Светлана вспомнила свое модельное прошлое и прошлась по подиуму на Неделе моды в Париже.

В конце 2020 года Светлану назвали главной российской актрисой десятилетия, и, пожалуй, не зря: она очень предана своей профессии, буквально живет ею — в год выходит не менее одного фильма с ее участием. В ближайшее время запланирована премьера фильма «Иван» и триллера «Другое имя». И есть мнение, что именно Светлана включена в секретный список актрис, выбранных для участия в фильме «Вызов», съемки которого частично пройдут в космосе.