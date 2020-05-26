Как старели бы 10 звезд Голливуда, если бы были простыми смертными
Люди экрана вынуждены выглядеть на все 100 %, и даже стареть им запрещается. Ну, разве что благородно, как бы покрываясь патиной. Кто-то обращается к пластической хирургии или фармакологии, кто-то может от души поблагодарить генетику, а кто-то придерживается здорового образа жизни, но результат всегда один: старость к ним приходит не так, как к нам, обычным людям.
AdMe.ru с помощью приложения #FaceApp (Google Play, App Store) решил посмотреть, а как же выглядели бы знаменитости, если бы все шло своим чередом, и некоторые варианты нас изрядно поразили.
Сандра Буллок
Элизабет Херли
Дженис Дикинсон
Орнелла Мути
Шэрон Стоун
Мадонна
Мег Райан
Джулианна Мур
Мишель Пфайффер
Моника Беллуччи
А как вы думаете, стоит ли пытаться задержать молодость?