Как старели бы 10 звезд Голливуда, если бы были простыми смертными

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Люди экрана вынуждены выглядеть на все 100 %, и даже стареть им запрещается. Ну, разве что благородно, как бы покрываясь патиной. Кто-то обращается к пластической хирургии или фармакологии, кто-то может от души поблагодарить генетику, а кто-то придерживается здорового образа жизни, но результат всегда один: старость к ним приходит не так, как к нам, обычным людям.