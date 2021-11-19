Как спустя 24 года выглядят актеры, сыгравшие в фильме «Титаник»

С момента выхода «Титаника» прошло уже 24 года. Однако этот киношедевр до сих пор будоражит зрителей и неизменно входит в списки лучших романтических фильмов. Подросло поколение актрис, которые застали его премьеру еще подростками. Сирша Ронан, Эмма Стоун, Тейлор Свифт, как и мы, пересматривают этот фильм и нежно любят его до сих пор.

Сегодня мы в AdMe.ru вспоминаем ключевых персонажей фильма, посмотрим, как изменились актеры, и порадуемся их успехам.

Роза Дьюитт Бьюкейтер — Кейт Уинслет

Роль трепетной Розы подарила Кейт первую номинацию на «Оскар». В 2009 году Уинслет завоевала премию «Оскар» за роль в драме «Чтец». Актрисе удалось блистательно воссоздать историю любви подростка и бывшей надзирательницы концлагеря. Съемки пикантных сцен даже пришлось отложить, пока актер Давид Кросс не достиг 18 лет. Актриса не стесняется сниматься без грима и с немытыми волосами. Для роли в детективном мини-сериале от «Мейр из Исттауна» Уинслет настояла, чтобы ее героиня выглядела максимально натурально. В 2022 году выйдет «Аватар-2», где Уинслет сыграла роль ныряльщицы.

Каледон Хокли, высокомерный жених Розы — Билли Зейн

Билли Зейн родился в семье греческих эмигрантов. Снискал популярность еще в 1989 году за роль обаятельного Хьюи в триллере «Мертвый штиль». Чаще всего Зейн играл антагонистов главных героев и ожидаемо номинировался на награду MTV Movie Award в номинации «Лучший кинозлодей» за роль Хокли в «Титанике». После этого Зейн не играл в кассовых фильмах, а отмечался чаще в сериалах и боевиках. Сейчас Зейн работает над фильмом «Вальсируя с Брандо», в котором играет самого Марлона Брандо.

Рут, мать Розы — Фрэнсис Фишер

После успеха в «Титанике» актрисе особенно удаются яркие образы матерей, как, например, в «Законах привлекательности» 2004 года и «Паре на праздники» 2020 года. Актриса до сих пор играет в кино, в 2021 году на Netflix выходит 4-й сезон сериала «Грешница» c участием Фишер. В 2021 году состоится премьера драмы «Благодать и стойкость», где актриса играет мать главной героини, страдающей от рака.

Капитан «Титаника» — Бернард Хилл

Бернард Хилл после капитана Смита сыграл алхимика Филоса в «Царе скорпионов». Также мы могли его увидеть в «Готике» в роли директора клиники Фила Пасонса. Самая запоминающаяся роль Хилла — это харизматичный король Теоден из фильмов «Властелин колец. Две Башни» и «Возвращение Короля». Он является единственным актером, снявшимся более чем в одном фильме, награжденном 11 статуэтками «Оскар». Последняя работа 74-летнего Хилла — это роль в трагикомедии «Золотые годы», где он сыграл пенсионера — грабителя банков.

Судостроитель Томас Эндрюс — Виктор Гарбер

Виктор Гарбер для своих ролей неизменно выбирает удачные ромкомы. Это и «Клуб первых жен» с Голди Хоун и Бэт Мидлер, и «Блондинка в законе» с Риз Уизерспун. Гарбер тесно дружит с актрисой Дженнифер Гарнер и даже проводил церемонию ее бракосочетания с Беном Аффлеком. Актер также стал крестным отцом их дочери Вайолет. Гарбер продолжает играть в комедиях, и в 2020 году вышел фильм «Самый счастливый сезон», в котором он отметился в роли строгого отца.

Богач Брюс Исмей — Джонатан Хайд

После «Титаника» Джонатан Хайд выбирал роли второго плана. Из фильмов, в которых он снимался, наиболее известны «Мумия» и «Богатенький Ричи». Несмотря на небольшой хронометраж персонажей египтолога и дворецкого актер сумел сделать их яркими и запоминающимися. В «Джуманджи» он сыграл сразу в двух амплуа: отца и охотника. По настоящее время актер играет в спектаклях в Королевском театре в Виндзоре.

Джон Джейкоб Астор IV — Эрик Браден

Импозантный Эрик Браден на самом деле Ганс-Йорг Гудегаст. В 18 лет эмигрировал с семьей из Германии в США. С 1980 года он бессменный актер в популярном американском сериале «Молодые и дерзкие», который впервые вышел на экраны в 1973 году. Помимо ролей в сериалах Эрик Браден увлекался спортом и даже выиграл в юности чемпионат Германии по легкой атлетике.

Офицер Лоу, который пришел на помощь тонувшим пассажирам — Йоан Гриффит

Гриффит получил актерское образование в Королевской академии драматического искусства в Лондоне. Недостатка в ролях Йоан никогда не испытывал. В 2008 году сыграл супергероя Мистера Фантастика в фильмах «Фантастическая четверка» и «Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного серфера». Йоану очень удаются роли медицинского эксперта в детективах. Он сыграл в этом амплуа в сериалах «Вечность» и «Доктор Хэрроу». Последний оказался так успешен, что сериал продлили на третий сезон.

Маргарет Браун — Кэти Бэйтс

Кэти Бэйтс еще до «Титаника» заявила о себе как об одной из самых ярких и талантливых актрис. Ее игра сумасшедшей фанатки писателя в «Мизери» 1991 года удостоилась премии «Оскар» за лучшую женскую роль. Но успехи в карьере омрачались проблемами со здоровьем. Кэти перенесла рак яичников, рак молочной железы и осложнения от операции — лимфедему. Излечившись, она уже 4 года помогает исследованиям этого недуга. Себя она называет не иначе как «счастливица».

Джек Доусон — Леонардо Ди Каприо

Успех к актеру пришел еще в 1993 году, когда он сыграл с Джонни Деппом в пронзительной драме «Что гложет Гилберта Грейпа». Тогда Лео впервые номинировали на премии «Оскар» и «Золотой глобус». После этого актер уже не сходил с экранов и в 2016 году после 5 номинаций получил долгожданный «Оскар» за роль в ленте «Выживший». Ди Каприо с 2014 года помогает организациям по защите окружающей среды, финансирует документальные фильмы об изменении климата, о чем делится в инстаграме. Перерыв в общественной деятельности он сделал только ради фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».

Фабрицио Де Росси, друг Джека — Дэнни Нуччи

Актер, как и его персонаж в «Титанике», итальянский эмигрант. С 14 лет он играл эпизодические роли в мыльных операх. После «Титаника» Нуччи продолжал играть роли второго плана и большого успеха не снискал. Из наиболее известных фильмов с его участием можно вспомнить только приключенческий боевик Майкла Бэя «Скала». Сейчас актер снимается в сериале «911» на канале Fox.

Лиззи Калверт, внучка Роуз — Сьюзи Эмис

Сьюзи Эмис начинала карьеру как фотомодель, но оставила это поприще ради кино. Из заметных ролей у Эмис в копилке вестерн 1993 года «Баллада о маленькой Джо». Она сыграла главную роль девушки, которая переодевалась мужчиной, чтобы спастись на Диком Западе. Фильм вышел неплохим, и Эмис получила положительные отзывы. Но главная роль не только в карьере, но в и личной жизни Сьюзи поджидала в 1997 году. Во время съемок «Титаника» между ней и режиссером Джеймсом Кэмероном начался роман. В 1999 году пара узаконила свои отношения, у них трое детей. Сейчас они живут на ферме органических продуктов, разводят кур и домашний скот. По словам Сьюзи, ведение хозяйства объединяет семью.