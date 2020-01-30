Как создаются популярные отечественные ток-шоу и что на самом деле происходит на съемочной площадке

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Даже те, кто не смотрит телевизор, знают о таких ток-шоу, как «Пусть говорят», «Говорит Украина» и «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Первая передача такого жанра появилась в США в 1967 году, причем совершенно случайно: в ходе разговора с героем своей программы ведущий Фил Донахью обратился за помощью к зрителям в зале, так как у него закончились вопросы. Теперь на разных каналах такие программы выходят в прайм-тайм и борются между собой за рейтинги.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, что скрывается за кулисами отечественных ток-шоу и почему, несмотря на то что мы считаем эти передачи глупыми, мы продолжаем их смотреть.

1. Участникам шоу оплачивают проживание и перелет, за съемки они могут получать гонорары

Герои программы «Мужское / Женское» получают гонорар, если осмелились рассказать свою историю.

Всем участникам шоу «Пусть говорят» оплачивается перелет и проживание (запись эфира может длиться до 3–4 дней). Что касается гонораров, здесь информация разная: кто-то из бывших сотрудников Первого канала говорит, что людям платят внушительные суммы, кто-то — что таких случаев нет.

По словам Юлии Охрименко, креативного продюсера проекта канала «Украина», героям ток-шоу «Говорит Украина» съемки никогда не оплачиваются. Но им могут помочь уже после записи программы, например оплатить лечение.

Участник программы «Прямой эфир» рассказал, что во время его съемок организацией занимались около 15 человек. Они встречали гостей, отмечали их в списках, провожали в зал с диванами и фуршетными столиками с закусками, предлагали сходить в столовую на комплексный обед.

2. Где ищут истории, которые зацепят зрителей

Большую часть историй для шоу «Говорит Украина» берут с сайта программы, куда люди присылают свои заявки. Есть также резонансные темы, о которых знает вся страна. Тогда журналисты сами связываются с героями и едут к ним на места. Если работа над обычной историей занимает в среднем 2–3 недели, то в случае с резонансными это 2–3 дня круглосуточной подготовки и съемок.

Редактор одного из ток-шоу, который анонимно рассказывает о своей работе, говорит, что во всех их программах есть бытовой конфликт. Истории о позитиве получают невысокий рейтинг. Зрители также воспринимают те или иные темы в зависимости от дней недели: в понедельник скорее поставят что-то скучное, во вторник — семейную ссору, в пятницу — легкую программу про благотворительность или музыкальную передачу.

Во время подготовки к съемкам редакторы программы «Пусть говорят» ищут в сети скандальные истории (например, «женщина посадила своего отца на цепь»). Если продюсер программы одобрил тему, нужно найти контакты героев — через соцсети, полицию или больницы. Когда согласие получено, бригада отправляется на съемки предварительного сюжета, а затем участники приезжают в студию.

3. Во время съемок участники действуют по сценарию

Участники программы «На самом деле» проходят полиграф заранее. Во время съемок они подключены только к пульсометру. У экспертов во время съемок уже есть вся информация, а на экранах перед ними, где они должны видеть показания детектора лжи, идет зацикленный фрагмент видео.

Если в шоу «Пусть говорят» приглашают две конфликтующие стороны, людям стараются не говорить друг о друге. Сотрудники программы делают все, чтобы эти гости не пересеклись в коридоре или гримерке.

Скандалы, уходы главных героев из студии также заранее прописываются командой редакторов.

Выпуски шоу «Говорит Украина» редакторы строят по законам драматургии: завязка, развязка, кульминация, интрига, главный вопрос. Но из-за того, что герои могут повести себя по-другому, все порой идет не по плану.

Перед съемками программы «Прямой эфир» режиссер рассказывает участникам и экспертам сценарий. Для тех, кто выходит в студию позже, за кулисами включен телевизор, показывающий все, что происходит на съемочной площадке.

4. Несмотря на сценарий и подготовку, бывают неожиданные моменты

В ток-шоу «Говорит Украина» были случаи, когда истории срывались. Люди не доезжали до студии, так как уже решили свой конфликт. Чаще всего отказывается от съемок сторона-обидчик. Съемки в таком случае отменяются.

Участница массовки передачи «Мужское / Женское» рассказала о случае со съемок, когда вместо 2 часов на это ушло в 2 раза больше времени. Героиней ток-шоу была автор книг в жанре фэнтези. Она начала рассказ издалека и делилась ненужными деталями своего прошлого вплоть до детского сада, чем утомила ведущих и зрителей. В итоге Александр Гордон сменил тон на резкий, но из-за монтажа с телеэкранов показалось, что он кричит на женщину без причины.

Если сценарий съемок срывается, ведущему ток-шоу «Касается каждого» помогает связь с передвижной телевизионной станцией (ПТС). В ПТС видят, что происходит за пределами съемочной площадки, на экраны им выведена картинка со всех камер, и режиссер дает команды всем, кто следит за драматургией шоу — редакторам, операторам, ведущему, — о том, чтобы, например, потянуть время.

5. Массовка играет важную роль

В массовке зрителей программы «Пусть говорят» есть группа людей, которые на самом деле являются работниками канала, они сидят и все контролируют. Это очень серьезный проект, и на записи программы присутствует много людей из администрации.

Среди зрителей есть человек, который запускает волну аплодисментов. Некоторых людей заранее готовят к тому, чтобы они были «за» или «против». С ними предварительно работает редактор программы, и чаще всего их места в 3-м ряду. Если они выкрикнули подходящую фразу, к ним подходит ведущий. Обычные люди из массовки не кричат.

Массовку для различных шоу собирают модераторы, занимающиеся публикой. Часто это одни и те же люди, которые ходят по программам. Зрителей также ищут на специализированных сайтах, например «Массовки.ру», и платят им по 500 рублей за день. Редакторы по публике сидят в зале во время записи и своим примером показывают, когда надо, к примеру, похлопать.

6. Программы на самом деле решают проблемы участников

Истории, рассказанные на всю страну, вызывают общественный резонанс, и зрители помогают героям ток-шоу. Так, зрители ток-шоу «Прямой эфир» собрали деньги на протез Маргарите Грачевой, которая осталась без руки. Благодаря программе девушка стала публичной личностью и недавно выпустила книгу.

Если герой ток-шоу «Мужское / Женское» нуждается в денежной помощи или в жилье, ведущие организуют сбор средств, а часто и сами перечисляют деньги людям. Программа может помочь бесплатно провести анализ ДНК, организовать помощь психологов, адвокатов, а также лечение в стационаре от наркозависимости и алкоголизма.

Редактор одного из ток-шоу говорит, что его работа не самое приятное занятие из-за того, что каждый день приходится сталкиваться с негативными моментами и ссорами. Но минуты, когда в эфире люди плачут от счастья или получают протез, по его словам, заставляют забыть о плохом.

7. Как набирают экспертов на шоу и почему среди них часто одни и те же люди

По словам бывшего сотрудника Первого канала, 50 % «экспертов» популярных шоу — это реальные гости, которых приглашает редакция, другая половина — это люди, которые сами покупают себе эфирные места. Чем более высокий рейтинг у программы, тем дороже место. Например, адвокат, чтобы раскрутить себя, может стать таким «экспертом».

Бывают случаи, когда в гримерке прямо перед съемками приглашенный гость узнает, что тема будет отличаться от заявленной ранее и будет немного более скандальной. В одном из интервью историк и писатель Елена Съянова делилась впечатлениями о своем опыте участия в программе «Пусть говорят», куда ее пригласили рассказать о связях Британской империи с нацистской Германией, а приехав, она узнала, что обсуждать будут принцессу Диану.

Бонус: почему мы смотрим ток-шоу, несмотря на то что считаем их глупыми

Над этим трудятся целые команды профессионалов. Они специально подбирают истории, которые получат максимальный охват и заинтересуют даже тех, кто не смотрит ТВ. Выпуски ток-шоу дублируют на YouTube-каналах программ.

Возможно, в этих передачах мы видим себя и чувствуем себя лучше, сравнивая себя с их героями.

Просмотр таких передач позволяет нам снять напряжение. По словам Владимира Дашевского, психотерапевта и эксперта в области телепсихологии, людям всегда хотелось хлеба и зрелищ. Нам нравится смотреть на конфликты, и если раньше это были гладиаторские бои, то сейчас семейные ссоры по телевизору.

Какие ток-шоу вы смотрите? По-вашему, от них больше пользы или вреда?