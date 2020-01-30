Как создаются популярные отечественные ток-шоу и что на самом деле происходит на съемочной площадке
Даже те, кто не смотрит телевизор, знают о таких ток-шоу, как «Пусть говорят», «Говорит Украина» и «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Первая передача такого жанра появилась в США в 1967 году, причем совершенно случайно: в ходе разговора с героем своей программы ведущий Фил Донахью обратился за помощью к зрителям в зале, так как у него закончились вопросы. Теперь на разных каналах такие программы выходят в прайм-тайм и борются между собой за рейтинги.
Мы в AdMe.ru решили выяснить, что скрывается за кулисами отечественных ток-шоу и почему, несмотря на то что мы считаем эти передачи глупыми, мы продолжаем их смотреть.
1. Участникам шоу оплачивают проживание и перелет, за съемки они могут получать гонорары
- Герои программы «Мужское / Женское» получают гонорар, если осмелились рассказать свою историю.
- Всем участникам шоу «Пусть говорят» оплачивается перелет и проживание (запись эфира может длиться до 3–4 дней). Что касается гонораров, здесь информация разная: кто-то из бывших сотрудников Первого канала говорит, что людям платят внушительные суммы, кто-то — что таких случаев нет.
- По словам Юлии Охрименко, креативного продюсера проекта канала «Украина», героям ток-шоу «Говорит Украина» съемки никогда не оплачиваются. Но им могут помочь уже после записи программы, например оплатить лечение.
- Участник программы «Прямой эфир» рассказал, что во время его съемок организацией занимались около 15 человек. Они встречали гостей, отмечали их в списках, провожали в зал с диванами и фуршетными столиками с закусками, предлагали сходить в столовую на комплексный обед.
2. Где ищут истории, которые зацепят зрителей
- Большую часть историй для шоу «Говорит Украина» берут с сайта программы, куда люди присылают свои заявки. Есть также резонансные темы, о которых знает вся страна. Тогда журналисты сами связываются с героями и едут к ним на места. Если работа над обычной историей занимает в среднем 2–3 недели, то в случае с резонансными это 2–3 дня круглосуточной подготовки и съемок.
- Редактор одного из ток-шоу, который анонимно рассказывает о своей работе, говорит, что во всех их программах есть бытовой конфликт. Истории о позитиве получают невысокий рейтинг. Зрители также воспринимают те или иные темы в зависимости от дней недели: в понедельник скорее поставят что-то скучное, во вторник — семейную ссору, в пятницу — легкую программу про благотворительность или музыкальную передачу.
- Во время подготовки к съемкам редакторы программы «Пусть говорят» ищут в сети скандальные истории (например, «женщина посадила своего отца на цепь»). Если продюсер программы одобрил тему, нужно найти контакты героев — через соцсети, полицию или больницы. Когда согласие получено, бригада отправляется на съемки предварительного сюжета, а затем участники приезжают в студию.
3. Во время съемок участники действуют по сценарию
- Участники программы «На самом деле» проходят полиграф заранее. Во время съемок они подключены только к пульсометру. У экспертов во время съемок уже есть вся информация, а на экранах перед ними, где они должны видеть показания детектора лжи, идет зацикленный фрагмент видео.
- Если в шоу «Пусть говорят» приглашают две конфликтующие стороны, людям стараются не говорить друг о друге. Сотрудники программы делают все, чтобы эти гости не пересеклись в коридоре или гримерке.
- Скандалы, уходы главных героев из студии также заранее прописываются командой редакторов.
- Выпуски шоу «Говорит Украина» редакторы строят по законам драматургии: завязка, развязка, кульминация, интрига, главный вопрос. Но из-за того, что герои могут повести себя по-другому, все порой идет не по плану.
- Перед съемками программы «Прямой эфир» режиссер рассказывает участникам и экспертам сценарий. Для тех, кто выходит в студию позже, за кулисами включен телевизор, показывающий все, что происходит на съемочной площадке.
4. Несмотря на сценарий и подготовку, бывают неожиданные моменты
- В ток-шоу «Говорит Украина» были случаи, когда истории срывались. Люди не доезжали до студии, так как уже решили свой конфликт. Чаще всего отказывается от съемок сторона-обидчик. Съемки в таком случае отменяются.
- Участница массовки передачи «Мужское / Женское» рассказала о случае со съемок, когда вместо 2 часов на это ушло в 2 раза больше времени. Героиней ток-шоу была автор книг в жанре фэнтези. Она начала рассказ издалека и делилась ненужными деталями своего прошлого вплоть до детского сада, чем утомила ведущих и зрителей. В итоге Александр Гордон сменил тон на резкий, но из-за монтажа с телеэкранов показалось, что он кричит на женщину без причины.
- Если сценарий съемок срывается, ведущему ток-шоу «Касается каждого» помогает связь с передвижной телевизионной станцией (ПТС). В ПТС видят, что происходит за пределами съемочной площадки, на экраны им выведена картинка со всех камер, и режиссер дает команды всем, кто следит за драматургией шоу — редакторам, операторам, ведущему, — о том, чтобы, например, потянуть время.
5. Массовка играет важную роль
- В массовке зрителей программы «Пусть говорят» есть группа людей, которые на самом деле являются работниками канала, они сидят и все контролируют. Это очень серьезный проект, и на записи программы присутствует много людей из администрации.
- Среди зрителей есть человек, который запускает волну аплодисментов. Некоторых людей заранее готовят к тому, чтобы они были «за» или «против». С ними предварительно работает редактор программы, и чаще всего их места в 3-м ряду. Если они выкрикнули подходящую фразу, к ним подходит ведущий. Обычные люди из массовки не кричат.
- Массовку для различных шоу собирают модераторы, занимающиеся публикой. Часто это одни и те же люди, которые ходят по программам. Зрителей также ищут на специализированных сайтах, например «Массовки.ру», и платят им по 500 рублей за день. Редакторы по публике сидят в зале во время записи и своим примером показывают, когда надо, к примеру, похлопать.
6. Программы на самом деле решают проблемы участников
- Истории, рассказанные на всю страну, вызывают общественный резонанс, и зрители помогают героям ток-шоу. Так, зрители ток-шоу «Прямой эфир» собрали деньги на протез Маргарите Грачевой, которая осталась без руки. Благодаря программе девушка стала публичной личностью и недавно выпустила книгу.
- Если герой ток-шоу «Мужское / Женское» нуждается в денежной помощи или в жилье, ведущие организуют сбор средств, а часто и сами перечисляют деньги людям. Программа может помочь бесплатно провести анализ ДНК, организовать помощь психологов, адвокатов, а также лечение в стационаре от наркозависимости и алкоголизма.
- Редактор одного из ток-шоу говорит, что его работа не самое приятное занятие из-за того, что каждый день приходится сталкиваться с негативными моментами и ссорами. Но минуты, когда в эфире люди плачут от счастья или получают протез, по его словам, заставляют забыть о плохом.
7. Как набирают экспертов на шоу и почему среди них часто одни и те же люди
- По словам бывшего сотрудника Первого канала, 50 % «экспертов» популярных шоу — это реальные гости, которых приглашает редакция, другая половина — это люди, которые сами покупают себе эфирные места. Чем более высокий рейтинг у программы, тем дороже место. Например, адвокат, чтобы раскрутить себя, может стать таким «экспертом».
- Бывают случаи, когда в гримерке прямо перед съемками приглашенный гость узнает, что тема будет отличаться от заявленной ранее и будет немного более скандальной. В одном из интервью историк и писатель Елена Съянова делилась впечатлениями о своем опыте участия в программе «Пусть говорят», куда ее пригласили рассказать о связях Британской империи с нацистской Германией, а приехав, она узнала, что обсуждать будут принцессу Диану.
Бонус: почему мы смотрим ток-шоу, несмотря на то что считаем их глупыми
- Над этим трудятся целые команды профессионалов. Они специально подбирают истории, которые получат максимальный охват и заинтересуют даже тех, кто не смотрит ТВ. Выпуски ток-шоу дублируют на YouTube-каналах программ.
- Возможно, в этих передачах мы видим себя и чувствуем себя лучше, сравнивая себя с их героями.
- Просмотр таких передач позволяет нам снять напряжение. По словам Владимира Дашевского, психотерапевта и эксперта в области телепсихологии, людям всегда хотелось хлеба и зрелищ. Нам нравится смотреть на конфликты, и если раньше это были гладиаторские бои, то сейчас семейные ссоры по телевизору.
Какие ток-шоу вы смотрите? По-вашему, от них больше пользы или вреда?
Фото на превью Первый канал / Youtube