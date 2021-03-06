20 фактов о мультфильме «Шрек», который дерзнул разрушить общепринятые каноны анимации

С первого же кадра создатели фильма максимально четко показывают свое отношение к стандартной диснеевской истории о принцессах: Шрек просто использует вырванную из книги страницу в качестве туалетной бумаги. И это задает настроение всей картине.

Специально для фильма музыку не создавали (что было нетипично для диснеевских историй), а подбирали из уже существующих наработок. Хитовые, заводные песни сделали «Шрека» в меньшей степени сказкой и в большей частью поп-культуры. При этом музыка подобрана так, что она идеально сочетается с настроением героев.

Катценберг считал, что мультфильм должен понравиться всем, а не только детям: для самых маленьких — яркая картинка и интересные персонажи, для подростков — сюжет, а для тех, кто постарше, — шутки, нетипичные для мультиков.