20 фактов о мультфильме «Шрек», который дерзнул разрушить общепринятые каноны анимации
Мультфильм «Шрек» начинался как проект, разрушающий традиции Disney: новый формат и опасение, что он не сработает, нестандартный юмор и необычное музыкальное сопровождение. Когда мы смотрели этот мультик, едва ли в голову приходило покопаться в истории его создания.
А вот AdMe.ru решил разобраться и узнал много любопытных фактов. Некоторые из них изменили наш взгляд на этот шедевр студии DreamWorks.
Как все начиналось и что получилось
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Создатель DreamWorks Джеффри Катценберг изначально работал в компании Disney, но, не получив повышения, ушел оттуда и основал свою студию.
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«Шрек» получил первый в мире «Оскар» в номинации «Лучший анимационный фильм». Эта номинация появилась в перечне премии в 2002 году, награждались ею фильмы, созданные в 2001 году.
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Это первый мультфильм, не принадлежащий студии Disney, который вошел в список Национального реестра фильмов Америки.
Как создавался мультфильм
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Мультик не был оригинальной задумкой авторов. Существует одноименная книга Уильяма Стейга, права на которую были выкуплены в 1991 году Стивеном Спилбергом. Работу над мультфильмом он так и не начал, а сценарий спустя 4 года принес в недавно созданную компанию DreamWorks. Режиссер хотел сделать обычную историю в духе Disney. Но Катценберг настоял на том, чтобы не соревноваться со студией-гигантом, а сделать что-то радикально другое.
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Прототипом болота Шрека послужила плантация магнолий в Чарлстоне, Южная Каролина.
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Сюжет мультика не повторяет книгу один в один. Например, в оригинальном произведении Фиона не была прекрасной принцессой ни днем, ни ночью. Она так же, как и Шрек, была огром. А сам главный герой вдобавок к пугающей внешности еще и умел дышать огнем.
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Исполнить роль Шрека предлагали Николасу Кейджу, но он отказался: ассоциироваться с таким персонажем ему не хотелось.
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Производство «Шрека» длилось 6 лет: работа началась в 1995-м, а на большой экран мультфильм вышел в 2001 году.
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Аниматоров, потерпевших неудачу в других проектах, отправляли работать над «Шреком» в качестве своеобразного наказания. Дело в том, что создатели мультика использовали методику захвата движения: камера фиксировала движения актеров, а после их совмещали с компьютерной моделью. Этот крайне трудоемкий процесс раньше использовался при создании фильмов, но никак не мультиков.
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В картине детально проработаны все фактуры: волосы, шерсть животных, трава, мох, листья — все это передано с потрясающей достоверностью. Шерсть осла поддается дуновению ветра, но реагирует совсем не так, как, например, длинные волосы Фионы. А у Шрека появляется второй подбородок, когда он начинает говорить.
Разрушение канонов
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С первого же кадра создатели фильма максимально четко показывают свое отношение к стандартной диснеевской истории о принцессах: Шрек просто использует вырванную из книги страницу в качестве туалетной бумаги. И это задает настроение всей картине.
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Специально для фильма музыку не создавали (что было нетипично для диснеевских историй), а подбирали из уже существующих наработок. Хитовые, заводные песни сделали «Шрека» в меньшей степени сказкой и в большей частью поп-культуры. При этом музыка подобрана так, что она идеально сочетается с настроением героев.
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Катценберг считал, что мультфильм должен понравиться всем, а не только детям: для самых маленьких — яркая картинка и интересные персонажи, для подростков — сюжет, а для тех, кто постарше, — шутки, нетипичные для мультиков.
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Юмор во многом построен на разрушении ожиданий, созданных в нашем сознании традиционными фильмами о принцессах. Шрек подходит к спящей Фионе — мы ожидаем поцелуй, но он просто трясет ее с резким «Вставай!». Разбойники в лесу — разобраться должен прекрасный принц, но всех раскидывает Фиона. И так постоянно.
Многочисленные отсылки
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В «Шреке» немало отсылок к другим мультфильмам. В 1-й части мы видим огромное количество волшебных персонажей: Белоснежка и 7 гномов, Волк из «Красной Шапочки», 3 феи из «Спящей красавицы», Пиноккио. Осел взлетает под действием волшебной пыльцы — это из «Питера Пэна». Оттуда же капитан-пианист Крюк во 2-й части. Фиона, по легенде, спит, зачарованная проклятием, снять которое сможет только поцелуй истинной любви, — снова «Спящая красавица». Песня Фионы в утреннем лесу (помните, дуэтом с птичкой) дублирует сцену из мультфильма «Белоснежка и 7 гномов» 1937 года.
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Есть и аллюзии на кино. Пиноккио во 2-й части, спускающийся в подземелье, чтобы освободить Шрека и Кота с Ослом, — отсылка к фильму «Миссия невыполнима». Драка Фионы в 1-й части копирует драку Тринити из «Матрицы». Начало 2-й части и момент с кольцом — это точное копирование сцены из «Властелина колец». А еще есть поцелуй в стиле «Человека-паука» 2002 года и Кот в сапогах, который пародирует Зорро.
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При въезде в Тридевятое королевство герои видят надпись «Far Far Away», что, конечно же, наводит на мысль о Голливуде. А замок лорда Фаркуада очень уж напоминает Диснейленд.
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Во 2-й части, когда Фиона знакомится с крестной феей, есть сцена, которая дублирует знаменитую сцену с Мэрилин Монро и ее поднимающимся от ветра платьем в фильме «Зуд седьмого года». Также в мультике появляются изображения принца Чарльза (фея предлагает варианты женихов Фионе) и Джастина Тимберлейка (плакат над кроватью Фионы в замке родителей).
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А еще есть любопытная «перевернутая» отсылка. Фиона — прекрасная принцесса, которая на самом деле пугающий монстр. В «Красавице и Чудовище», наоборот, прекрасный принц стал чудищем. Превращение Фионы в конце 1-й части полностью повторяет превращение Чудовища: она поднимается в воздух, озаряется золотым светом и, перевоплощенная, опускается на землю. Только вот финал случается неожиданный: Фиона остается монстром.
Нетипичные герои
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Образ Фионы разрушает стереотипы. Во-первых, в конечном счете она оказывается не прекрасной, а пугающей принцессой. Во-вторых, она не просто белоручка, наблюдающая за тем, как ее спасают. Побить псевдо Робин Гуда, добыть завтрак — все это она делает без особых усилий.
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Шрек — нетипичный персонаж, потому что изначально в его истории нет конфликта. Напротив, первые кадры мультика — изображение идеальной жизни. Конфликт вокруг главного героя возникает только с наплывом на болото сказочных существ, то есть с появлением типичных представителей сказки как таковой. Одним словом, «Шрек» полемизирует с классическими сказками Disney на всех уровнях.
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История в сказке начинается не с принцессы, а с условного принца, со Шрека.
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Шрек едва ли кажется благородным рыцарем, и это расширило возможности для создания нетипичного персонажа. Если бы Белоснежка выходила из туалета или Золушка делала свечи из ушной серы, это выглядело бы как минимум странно. Но в случае со Шреком все это позволительно и даже гармонично.
«Шрек» не был бы таким важным и значимым творением, если бы не заговорил первым об одной идее. «Это прекрасная история о принятии себя таким, какой ты есть», — сказал как-то Майк Майерс, актер, давший свой голос Шреку. И с этим сложно поспорить.
Какой факт стал для вас самым неожиданным? Возможно, теперь вы взглянете на этот мультик под другим углом, как думаете?