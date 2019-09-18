Как создавались самые впечатляющие спецэффекты и костюмы для советских фильмов

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Для создания спецэффектов к фантастическим фильмам и сказкам у специалистов времен СССР было мало технических возможностей. Тем не менее инженерная смекалка, кропотливая работа и фонтанирование идеями позволили получить результат на уровне Голливуда того времени, а в чем-то даже превзойти его.