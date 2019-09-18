Как создавались самые впечатляющие спецэффекты и костюмы для советских фильмов
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Для создания спецэффектов к фантастическим фильмам и сказкам у специалистов времен СССР было мало технических возможностей. Тем не менее инженерная смекалка, кропотливая работа и фонтанирование идеями позволили получить результат на уровне Голливуда того времени, а в чем-то даже превзойти его.
Мы в AdMe.ru узнали, как создавались фантастические иллюзии и нестандартные костюмы для наших любимых фильмов, которые теперь кажутся немного наивными, но все еще интересными и временами пугающими.
Гостья из будущего
- Эффект стерильной чистоты и яркости комнаты, в которой находилась машина времени, достигался при помощи максимального освещения и белых обоев, которыми ее оклеили. Над оформлением пульта долго ломали голову, пока кого-то из декораторов не осенило использовать кубик Рубика. Это была невероятно популярная головоломка, которая символизировала соединение прошлого и будущего.
- Только один кадр эффектного перемещения Коли во времени, который так впечатлил зрителей, художники делали месяц. Оптические элементы создавались в лазерной лаборатории, снимались на пленку, а затем кадры сложным способом комбинировались вручную.
- Футуристическое освещение Института времени сделали с помощью матовых коробов, которые были редкостью, а запутанность коридоров создавали, используя разные ракурсы съемки, поскольку декорация была очень маленькой. Но самым крошечным элементом оказалось здание института — макет высотой 50 см. Его подвешивали на тросах, соединяли с поляной, и на этом фоне разговаривали Коля и Вертер.
- Летающие флипы, мечта советских школьников, были самым дорогим реквизитом. Пять машин изготовили в Литве, каждая из них стоила ₽ 5 тыс. (как автомобиль «Жигули»). Кроме того, были сделаны маленькие, размером с игрушку, макеты флипов с куколками внутри — для дальних планов. Их подвешивали на проволоке к подъемному крану, выбирали фон и снимали. Затем проволоку закрашивали в цвет неба. Большие же флипы устанавливали на специальные крепления грузовиков, которые должны были ехать максимально плавно, чтобы создавать иллюзию полета.
- Душераздирающим убийством робота Вертера актер Евгений Герасимов управлял сам. В блестящий костюм вставили пару металлических пластин с прикрепленными к ним пиропатронами. Актер нажимал кнопку, активирующую запал, и таким образом «поджигал» себя, пока пираты стреляли.
- Лазерные лучи пиратов — самый простой спецэффект: это мультфильм.
Старик Хоттабыч
- Волшебные ворота, которые пропускали мяч по желанию Хоттабыча, были раздвижными и перемещались на специальных рельсах. Кроме того, одну из штанг сделали попросту из резины, и в нужный момент рабочие, которые сидели в яме, тянули ее в сторону.
- Зрители ломали голову, как по оживленным улицам Москвы могли пройти караваны животных, ведь все выглядело очень правдоподобно. Звери и правда были настоящими, только шли они по улицам Сочи, а вот виды московских улиц были сделаны с помощью комбинированных съемок, для которых были разработаны специальные кинокамеры и проявочная машина.
- Кадры с ковром-самолетом частично были сняты на крыше строящейся гостиницы «Пекин», а частично с использованием рирпроекции. Заранее подготовленный фон крутился на огромном экране, а перед ним на тросах был подвешен ковер-самолет с актерами. Чтобы картинка была более объемной, в помещение запускали дым, имитирующий облака. От едкого дыма у актера, который исполнял роль Жени, текли слезы, и они так и вошли в фильм.
- Мячи, летящие с неба на футболистов, были сняты с помощью обратной прокрутки кадров: режиссер дал каждому игроку по мячу и попросил подкинуть их высоко вверх, а в фильме показано обратное движение мячей.
Кин-дза-дза!
- Именно со спецэффектами и техническими моментами было связано основное недовольство группы, так как что-то все время ломалось. Сама конструкция пепелаца терялась в пути, несколько раз горела. Декорации несколько раз уничтожал пустынный ураган, а ракета, которая была сделана специально для съемок, взорвалась при запуске. Члены команды даже шутили, что это инопланетяне мешают съемке, чтобы весь мир не узнал об их настоящей жизни.
- Пепелац соорудили из хвостовой части самолета, отделали пенополиуретаном и покрасили под ржавчину. Второй, маленький, макет летательного аппарата использовали для съемок полетов, он ездил по натянутой леске. Один из американских режиссеров заинтересовался технической стороной вопроса и попросил рассказать ему, как именно сделан пепелац. Георгий Данелия ответил, что это секретная военная разработка, а не спецэффект: пепелац летает самостоятельно. По этому поводу режиссеру даже звонили из Министерства обороны СССР и просили прекратить валять дурака.
- Специфические костюмы — это плод фантазии съемочной группы. Сшить их на студии не успевали, поэтому в качестве «инопланетной» одежды использовалось белье фирмы «Заря», как следует потертое и покрашенное, а также вещи, найденные на помойке. Дополняли костюмы детали от старой формы летчиков. Например, головной убор, который носил чатланин Уэф (Евгений Леонов), — это часть панталон, гульфик летной формы на молнии.
Москва — Кассиопея, Отроки во Вселенной
- Двухсерийная история о том, как пионеры покоряли космос, была невероятно популярна, а эффект невесомости, показанный в картине, удивлял зрителей. Специально для фильма был с нуля построен макет космического корабля, который вращался на 360 °. Камера жестко закреплялась и крутилась вместе с коридором. Актеры подвешивались на тонком тросе, закреплялись ремнями и оставались на месте либо «бежали» навстречу вращающейся камере — так создавался полный эффект полета.
- Для тех кадров, где не все актеры находятся в состоянии невесомости, использовались комбинированные съемки.
- Машина роботов, которая ездила на монорельсе (на самом деле очень коротком), не имела самостоятельного управления и тянулась тросом, прикрепленным к автомобилю.
- Линзы роботов, из-за которых казалось, что у них 8 глаз, были сконструированы специально для фильма и приносили сильные неудобства актерам. Из-за обратного эффекта линз все объекты четверились, что вызывало сильные головокружения.
Вий
- Создание главного пугающего эффекта фильма — полета гроба — было возможно благодаря сложной конструкции. Всего гробов изготовили 3. В первом лежала умершая Панночка; второй, маленький, двигали при помощи веревок вручную и показывали в кадрах, где он пытался пробить магический круг. Третий же подвешивался на 6 металлических креплениях к потолку. Именно в нем Панночка летала по церкви, стоя во весь рост. В основание был вмонтирован металлический штырь, к которому актрису пристегивали специальным поясом. За спиной, под балахоном, закреплялась крепкая и жесткая опора.
- На черных кошек, которые символизировали нечистую силу, надевали специальные шапочки-капоры с рожками. Животных пускали прыгать с возвышения и в прыжке снимали их тени на стене.
- Все упыри и Вий создавались при помощи пластического грима, а костюмы были очень тяжелыми из-за пропитанных смолами и красками тканей. Веки Вия, не видевшие божьего света, откидывались на шарнирах, их попросту тянули за веревочки. Глаза предводителю нечисти монтировали из стекла со светоотражающей поверхностью.
- Нечисть играли опытные цирковые артисты и спортсмены, поскольку только они могли передать нужные режиссеру движения в таких тяжелых и неудобных костюмах.
- Полет ведьмы снимали в студии. На высоте был закреплен шест, замаскированный под метлу, с маленьким сиденьем, на котором помещался актер, играющий старуху.
- Чтобы злобная тряска Панночки выглядела устрашающе, актрису ставили на специальную вибрирующую панель.
Через тернии к звездам
- Сцены невесомости создавали в бассейне, под водой. Это было связано с большим риском для жизни, потому что лампы, которые были заказаны специально для таких съемок, начали взрываться сразу после погружения.
- Загадочную планету Дессу снимали в Таджикистане, в естественных декорациях: слоистые горы без растительности, просевшая из-за землетрясения земля и местная полуразрушенная теплостанция — все это было похоже на место техногенной катастрофы.
- Планетоход, на котором космонавты исследовали Дессу, соорудили из гусеничного бронетранспортера и частей самолета.
- Жутковатую биомассу, которая вырвалась из лаборатории клонирования, снимали в павильоне киностудии. Масса была сделана из жидкого теста и пожарной пены, а чтобы она двигалась и меняла форму, в ней плавали аквалангисты.
Человек-амфибия
- Подводные съемки проводились под контролем лучших специалистов-подводников, были тщательно изучены фильмы Жака Ива Кусто. Но для того, чтобы пригласить его вместе поработать над картиной, как планировал режиссер, не было выделено денег.
- Специальная емкость, которая надевалась на объектив камеры и наполнялась рыбой, позволяла делать впечатляющие панорамные съемки с эффектом присутствия живности в море.
- Актеры испытывали колоссальные нагрузки, так как работать приходилось с долгой задержкой дыхания (аквалангисты с кислородными баллонами были наготове). К примеру, Анастасии Вертинской, чтобы опуститься на дно, требовалось полностью выпускать воздух из легких, искусственно тонуть. Это очень тяжело, и аквалангисты проводили для нее специальные тренинги.
- Многие водоросли были сделаны из крашеного поролона: его нарезали и привязывали к камням.
- Костюм Ихтиандра состоял из тысяч чешуек, которые нарезались из кинопленки, красились и пришивались вручную.
- Операторы в примитивных аквалангах везли камеры, помещенные в боксы, по специальным рельсам прямо в воду, чтобы максимально естественно снимать Ихтиандра. Осветительные приборы, которые не были достаточно защищены, в воде создавали опасность короткого замыкания, но все старались об этом не думать, ведь на первом месте стоял эффект, который получался.
А какой фильм вы пересмотрели бы сейчас?
Фото на превью Кин-дза-дза / Мосфильм