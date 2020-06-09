50+ фактов о мыльных операх, из-за которых замирала жизнь на улицах и все плакали возле телевизора

Роман писателя Бернарда Гимарайнша, по которому снят сериал, был издан еще в 1875 году и больше чем через 100 лет превращен в теленовеллу, с которой и началась «мыльная эра». В СССР новеллу показали только в 1988 году.

Когда создатель сериала решил его снимать, с ним провели беседу в правительственных кругах. Было сказано, что рабство — это позорная страница в истории Бразилии и показывать это по ТВ нежелательно. Режиссер отстоял тему и пообещал, что будет употреблять меньше ругательств по отношению к рабам и даже постарается заменить само слово «раб».

Сериал действительно снимали на фазенде, только старой и заброшенной. Там не было никаких условий, даже туалета. Актерам приходилось переодеваться прямо в автобусах. Исполнитель роли Леонсио, актер Рубенс ди Фалко, был единственным известным актером. Коллеги по площадке приводили его в шок, он не верил в успех проекта.

Не только советские телезрители отпрашивались с работы, чтобы успеть к показу. Бразильцы, например, добились переноса обеденного перерыва, в Сербии прекращались боевые действия, а на Кубе отменяли режим энергосбережения, чтобы жители могли без проблем включить телевизор.