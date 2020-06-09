50+ фактов о мыльных операх, из-за которых замирала жизнь на улицах и все плакали возле телевизора
Телевидение 80-х и 90-х годов невозможно представить без многочисленных сериалов. Это время нередко называют «эрой мыльных опер». Взрослые бросали важные дела, чтобы не пропустить драгоценные серии, а дети расстраивались, если упускали ключевые моменты, ведь тогда нечего было обсудить с одноклассниками.
Нам в AdMe.ru интересно вспомнить самые популярные теленовеллы, которые производили настоящий фурор, и узнать, какие любопытные факты связаны с их созданием. А в бонусе мы рассказываем, как сериалы повлияли на реальную жизнь.
1. «Рабыня Изаура», Бразилия, 1976
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Роман писателя Бернарда Гимарайнша, по которому снят сериал, был издан еще в 1875 году и больше чем через 100 лет превращен в теленовеллу, с которой и началась «мыльная эра». В СССР новеллу показали только в 1988 году.
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Когда создатель сериала решил его снимать, с ним провели беседу в правительственных кругах. Было сказано, что рабство — это позорная страница в истории Бразилии и показывать это по ТВ нежелательно. Режиссер отстоял тему и пообещал, что будет употреблять меньше ругательств по отношению к рабам и даже постарается заменить само слово «раб».
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Сериал действительно снимали на фазенде, только старой и заброшенной. Там не было никаких условий, даже туалета. Актерам приходилось переодеваться прямо в автобусах. Исполнитель роли Леонсио, актер Рубенс ди Фалко, был единственным известным актером. Коллеги по площадке приводили его в шок, он не верил в успех проекта.
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Не только советские телезрители отпрашивались с работы, чтобы успеть к показу. Бразильцы, например, добились переноса обеденного перерыва, в Сербии прекращались боевые действия, а на Кубе отменяли режим энергосбережения, чтобы жители могли без проблем включить телевизор.
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После выхода сериала к съемочной группе обратились представители афробразильцев. Они были возмущены тем, что Изаура белая, по их мнению, героиня должна быть чернокожей.
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В 2004 году в Бразилии сняли ремейк сериала, и некоторые актеры снялись в новой истории. Например, Рубенс ди Фалко в новой части сыграл отца дона Леонсио.
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Это один из редких сериалов, где злодей (Леонсио) был популярнее у зрителей, чем положительный герой (Альваро). Но в Португалии все так ненавидели Леонсио, что, когда актер приехал в страну, против него собрали целую демонстрацию.
2. «Богатые тоже плачут», Мексика, 1979
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В Аргентине сериал переименовали, и этот шаг имел политический окрас. Оригинальное название не устраивало текущее военное правительство, они посчитали его революционным.
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Актер Гильермо Капетильо, который играл сына главной героини Бето, был младше Вероники Кастро всего на 6 лет. Поэтому неудивительно, что в теленовелле «Дикая Роза» они сыграли влюбленных.
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Для зрителей стало полной неожиданностью то, что второстепенных персонажей в середине сериала вдруг начинали играть другие актеры. По слухам, это произошло из-за того, что между компанией Televisa и национальной ассоциацией актеров произошел конфликт. Ассоциация запретила некоторым актерам сниматься дальше.
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В СССР сериал произвел фурор. Его посмотрели 100 млн телезрителей. Когда в 1992 году исполнители главных ролей Вероника Кастро и Рохелио Герра посетили Россию, их без преувеличения встречали как национальных героев. А чтобы Вероника не замерзла в холодной России, ей преподнесли шубу.
3. «Просто Мария», Мексика, 1989
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Сериал о бедной швее, которая стала успешной и богатой бизнесвумен, оказался 6-м ремейком аргентинской новеллы «Просто Мария». Но именно эта версия оказалась самой удачной и известной в мире.
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В России первый раз он был показан в 1993 году и стал 3-м латиноамериканским сериалом на российском телевидении после «Рабыни Изауры» и сериала «Богатые тоже плачут».
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В Мексике сериал стал своеобразным «феминистическим прорывом»: он показал женщинам, что всего можно добиться своим трудом, не опираясь на мужчину. Даже если вас соблазнили и бросили, это не повод впадать в отчаяние, быть матерью-одиночкой не стыдно, а почетно.
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Для Виктории Руффо, сыгравшей главную роль, новелла стала «путевкой в популярность». И даже сейчас, спустя 30 лет после выхода сериала, актриса востребована в профессии. Поклонники отмечают, что она выглядит моложе, чем тогда, когда возраста «за 40» ей добавляли гримеры.
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Хайме Гарса, сыгравший Виктора, в русскоязычных странах был известен как актер. Но в Мексике он популярный эстрадный исполнитель. Он выпустил 20 музыкальных альбомов.
4. «Дикая Роза», Мексика, 1987
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Сериал очень полюбился в русскоязычных странах благодаря уже знакомым актерам. Только теперь мама и сын из сериала «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро и Гильермо Капетильо сыграли пару.
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Новеллу критиковали за то, что 35-летняя Вероника Кастро изображала 18-летнюю девушку. Но надо сказать, что образ получился милым и наивным. Поначалу на роль была утверждена мексиканская актриса Адела Норьега. На момент съемок ей должно было быть 18 лет, что более соответствовало возрасту Розы.
- По сериалу была написана книга «Дикая Роза», а также три продолжения для фанатов: «Роза Дюруа», «Роза и Рикардо» и «Возвращение Дикой Розы». В них рассказывается не только о героях сериала, но и уже о дочерях Розы и Рикардо.
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Яркая внешность и убедительная игра актрисы Лауры Сапаты, которая сыграла главную злодейку сериала Дульсину Линарес, позволили ей выиграть премию «Лучшая злодейка». Но она осталась актрисой одного амплуа — режиссеры предлагали ей только роли отрицательных персонажей.
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Еще одну злодейку сериала, Лионеллу, сыграли две актрисы: Эдит Гонсалес и Фелисия Меркадо (в коллаже соответственно сверху и снизу). Зрители и критики отмечали, что последней лучше удалось справиться с ролью.
- Кто не обрадовался такой замене, так это Вероника Кастро. Фелисия — одна из причин разрыва отношений между Вероникой и отцом ее второго ребенка. Хотя официально Кастро об этом не говорила, соперницы в сериале «Дикая Роза» были таковыми и в жизни. Однажды на съемочной площадке актрисы взяли и серьезно поругались. В сцене, когда Роза закатывает грандиозный скандал в ресторане, застав мужа с Лионеллой, Вероника, вместо того чтобы выкрикивать свои реплики, набросилась на Фелисию и порвала ей платье. Этого не было в сценарии, но сцену решили оставить.
- Образ Розы вдохновил режиссеров и актрис других сериалов, и многие «дикарки» были списаны с нее. Например, многие черты характера Милагрос из «Дикого ангела».
5. «Секрет тропиканки», Бразилия, 1993
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История двух сестер-близнецов Рут и Ракел, абсолютно противоположных по характеру, «выстрелила» благодаря талантливой актрисе Глории Пирес. Она была отмечена престижными наградами за то, что не просто сыграла близнецов, а и убедительно показала ситуации, где девушки притворяются друг другом. То есть, по сути, 4 разных образа. Глория до сих пор остается одной из самых востребованных и любимых актрис в Бразилии.
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Интересно, что главный герой, которого сыграл красавчик Гильерме Фонтес, не так запал в душу зрителям, как второстепенный персонаж Тонью-Лунатик, которого сыграл Маркус Фрота. Маркус не считал актерскую карьеру первостепенной в своей жизни. Он является профессионалом в области циркового искусства и создал целую школу подготовки циркачей.
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В России сериал так обожали и обсуждали, что специально для фанатов было решено сделать целую передачу «Поле чудес» с вопросами, ответы на которые знали самые внимательные зрители. Победители вместе с Константином Эрнстом и Леонидом Якубовичем отправились в Бразилию, в студию «Глоба», где снимали теленовеллу.
6. «Новая жертва», Бразилия, 1995
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Этот сериал очень отличался от привычных зрителю того времени. Это детектив-триллер, разгадку которого мы получаем лишь в самом конце. Сюжет схож с новеллой Агаты Кристи «Десять негритят». Когда персонажа убивали, имя игравшего его актера исчезало из титров.
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Чтобы не допустить утечки информации, съемки проводили так, чтобы каждый актер имел доступ только к определенной части новеллы. Финальная сцена была снята за несколько часов до показа.
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Теленовелла затронула много злободневных тем, которые не были ранее свойственны мыльным операм. Кроме измен, любви между юными и более зрелыми людьми поднимались вопросы гомосексуальности, проституции, наркомании.
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Убийцей в оригинальной версии был один персонаж, но для международного показа концовку изменили. Так поступить продюсеров вынудило то обстоятельство, что сериал хотели купить многие страны, но вот финал казался неудачным.
Адалберту был убийцей в оригинальной версии.
7. «Мануэла», Аргентина-Италия, 1991
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Актрисе Гресии Кольменарес «Мануэла» принесла международную известность и стала первой работой, где она сыграла сразу две роли.
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Песню «Мануэла» исполняли известные певцы Хулио Иглесиас (для аргентинской версии) и Пабло Ольвидес (для итальянской).
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Оказалось, что роль Исабель в сериале исполнили три актрисы: непосредственно Гресия Кольменарес, Вита Эскардо (в маске) и Пилар Машокки (после аварии). Последнюю даже не указали в титрах. По слухам, замена актрис была вызвана тем, что Кольменарес по мере развития сюжета становилось все труднее играть совершенно разных по характерам героинь. Также нанесение уродливого грима на Гресию Кольменарес сильно бы осложнило и замедлило съемочный процесс, который шел очень быстрыми темпами.
8. «Санта-Барбара», США, 1994
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«Санта-Барбара» считается самым длинным сериалом (2 137 серий). Но на самом деле существует новелла, которая намного обошла его. Это «Путеводный свет» и его 15 000 серий.
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Сначала у сериала были низкие рейтинги, его называли скучным. Тогда сценаристы стали добавлять в сюжет стихийные бедствия, убийства, черный юмор.
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В сериале засветился совсем юный Леонардо Ди Каприо. Он сыграл Мейсона Кепвелла в детстве.
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Чтобы вжиться в роль, в тех сериях, где София Кепвелл потеряла память и считала себя мужчиной, актриса Джудит Макконелл специально изучала характер мужчин, их привычки, а на съемках изменяла тембр голоса. При этом самым сложным был грим — его накладывали и снимали в течение 2–3 часов. Помимо усов и бороды актрисе приделывали искусственный нос.
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Один из главных героев сериала СиСи Кепвелл более 200 серий пролежал в коме. При этом впал в нее один актер, а вышел уже другой.
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Некоторые актеры возвращались в сериал несколько раз, играя разных персонажей.
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Роль СиСи Кепвелла сыграли 6 актеров, но запомнился зрителям Джед Аллан.
9. «Никто, кроме тебя», Мексика, 1995
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По версии мексиканского журнала «Эльрадо» в 1972 году Лусия Мендес стала «самым красивым лицом года» и в том числе этот титул открыл ей двери в мир киноиндустрии. До этого ее талант отмечали в театральных работах.
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Участник любовного треугольника и главный манипулятор сериала, которого не любила главная героиня, в жизни оказался более удачливым. В сериале Ракель шла под венец с Антонио, а в жизни у актрисы был роман с Максом (актер Сальвадор Пинеда).
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Актриса Лусия Мендес была еще и певицей. Она сама исполняла песни в сериале и выпустила альбом под названием Solo una mujer, в который вошли песни Corazón de piedra и Don corazón, которые были частью теленовеллы. Мендес получила номинацию на американскую премию «Грэмми» за этот альбом.
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В 1984 году Лусия стала первой латиноамериканкой, которую представили в Музее восковых фигур Голливуда.
10. «Моя вторая мама», Мексика, 1989
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Это была одна из первых новелл, где вопрос отношений между матерью (хоть и приемной) и дочерью был главнее, чем любовная линия.
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Мария Сорте рассказывала, что для сериала ей пришлось изменить привычную прическу по просьбе продюсеров. Она перекрасилась в жгучую брюнетку и постриглась.
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Сериал сумел завоевать премию TVyNovelas в 6 номинациях из 9. В Мексике эта премия приравнивается по популярности к американскому «Оскару».
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Со своей «дочкой», актрисой Даниэлой Кастро, Мария Сорте до сих пор поддерживает дружеские отношения.
Бонус: как сериалы влияли на жизнь
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Обсуждая мыльные оперы, дети придумывали различные стишки, загадки и анекдоты на тему популярных сюжетов и героев. Например: «Голова овечья, лицо человечье, весь день рыдает, все его знают» (Виктор из сериала «Просто Мария»).
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Синтетические костюмы, похожие на те, которые носила харизматичная злодейка Эстер из «Богатые тоже плачут», пользовались спросом. Дизайнер Том Клайм выпустил линейку таких нарядов.
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Герои сериалов и мелодии заставок упоминались в песнях. Например, в композиции «Луис Альберто» группы «Комбинация» упоминался герой «Богатые тоже плачут». В песне «Парень из Африки» группы «Кар-Мэн» использовалась мелодия из «Рабыни Изауры».
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Своим стилем в сериале «Дикая Роза» Вероника Кастро показала, что такое «спортивный гламур».
А вы помните эти сериалы? Какой вам нравился больше других?
Фото на превью Escrava Isaura / Rede Globo