Как создавали фильм «Вий» — первый советский ужастик, который пришлось переснять, прежде чем показать зрителям
В 1967 году в свет вышел фильм «Вий» и произвел настоящий фурор. До этого в советском кинематографе не знали картин жанра «ужасы». Но в этот раз зрители должны были испытать настоящий страх и проникнуться зловещей атмосферой гоголевского мира, созданного на экране. Ленту посмотрели 32,6 млн зрителей, после чего ее сняли с проката на долгие 20 лет.
Нам в AdMe.ru очень любопытны подробности съемок этого легендарного фильма, а также обстоятельства, с которыми пришлось столкнуться творческой группе.
- Идея создания подобного фильма принадлежала директору «Мосфильма» Ивану Пырьеву. Но сам это делать он не собирался и предложил попробовать свои силы молодежи: двум студентам высших режиссерских курсов Константину Ершову и Георгию Кропачеву.
- Они приняли решение снимать аутентичные дома, природу, храмы. Съемочная группа работала в украинских старинных деревянных церквях, в монастыре.
- Но труды режиссеров пропали даром. Отснятый материал не понравился руководству «Мосфильма»: показался слишком реалистичным, а это все же должна была быть сказка. Поэтому решили пригласить еще и киносказочника Александра Птушко. Он переосмыслил и переснял сцены, и в «Вие» удалось создать ту самую атмосферу, которую так полюбили зрители.
- В павильоне выстроили декорации церкви с затянутыми паутиной окнами и старыми иконами. Для Панночки изготовили 3 гроба: основной, в котором лежала героиня; маленький закрытый, для съемок движения, и большой, на специальных креплениях, в котором актриса Наталья Варлей летала по церкви на высоте 15 м.
- Птушко привел на съемки «специальный отряд». Это были животные, которые уже снимались в других фильмах. Например, черные кошки работали у Гайдая в комедиях «Бриллиантовая рука» и «Иван Васильевич меняет профессию».
- Не забыл режиссер и про своих любимцев, например про пса по кличке Мишка, у которого был талант звукоимитатора. Он мог рычать как медведь и выть как волк. Петух раньше снимался в «Сказке о царе Салтане». Всеми животными занимался дрессировщик Тариэл Габидзшвили.
- Чтобы показать, как жутко вылетают из церкви черные птицы, приходилось приманивать ворон едой, а затем выпускать их на волю.
- Крупной статьей расходов оказались свечи. Их было сожжено чудовищное количество — несколько центнеров. Просто купить их оказалось сложно, поэтому свечи делали на заказ невиданными партиями в церковных мастерских.
- Великолепный грим многочисленной нечисти — вурдалаков, упырей и прочих — был результатом труда пластических гримеров. Над их масками, в которых были продуманы даже мелкие детали, работала известная режиссер-кукольник и скульптор Сарра Мокиль.
- Вия сыграл настоящий силач и акробат, артист цирка Николай Степанов. Нетренированный человек просто не смог бы выдержать такой нагрузки. Других магических персонажей тоже изображали цирковые артисты. Ведь они должны были показывать скорость, прыгучесть и гибкость, на которые обычные актеры не были способны.
- Костюм Вия был настолько тяжелым, что даже такой сильный человек, как Николай Степанов, передвигался в нем с большим трудом и вылезал из него совершенно обессиленный. Тело сделали из нескольких слоев мешковины, пропитанной смолами, а руки — из гипса. Лицо Вия заслуживало отдельного внимания: тяжелые веки крепились к шарнирам и поднимались с помощью веревок. А сами глаза были изготовлены из стекла со светоотражающей поверхностью.
- Великолепной Панночкой сначала была вовсе не Наталья Варлей. Роль играла Александра Завьялова, и большая часть фильма была снята с ее участием. Но вдруг по настоянию директора «Мосфильма» актрису уволили. Точная причина неизвестна.
- После ее ухода пробы прошли еще несколько актрис, и в их числе Наталья Варлей. В пользу Варлей говорила ее физическая подготовка. К тому же она не страдала суевериями и очень хотела сыграть Панночку.
- На роль старой ведьмы актрисы не нашлось: многие проходили пробы, а затем отказывались. Поэтому ее сыграл актер Николай Кутузов, которому в то время было уже около 70 лет. Он прекрасно подошел для этого типажа.
- Кажется, что обаятельного Хому Брута не мог сыграть никто кроме Леонида Куравлева. Но на эту роль пробовались еще Вячеслав Невинный и Михаил Кокшенов.
- Чтобы сделать Панночку максимально жуткой при всей красоте актрисы, режиссер использовал маленькие хитрости. Например, за кадром осталось специальное вибрирующее устройство, на которое ставили Варлей. Таким образом создавалось впечатление, что Панночка трясется от ярости.
- Специальный тусклый грим должен был показать зрителям, что она зеленеет от злости. А на глаза, чтобы они зловеще светились изнутри, направляли особый свет.
- Небольшие ляпы, которые замечали зрители, придали фильму очарования. Например, в сцене, где Панночка пытается прорваться сквозь магический круг, явно видно, что актриса упирается ладонями в стекло: в некоторых эпизодах в этом стекле отражается Леонид Куравлев.
- Такая картина не могла не обрасти слухами по поводу мистических совпадений, связанных с ее съемками или прокатом. Один их таких эпизодов, по рассказам, произошел на круизном теплоходе. Когда там собирались показывать это кино, на море начинался сильный шторм. Когда его выключали, море тут же успокаивалось. При этом присутствовала и сама Наталья Варлей, которая просила команду теплохода заменить фильм.
А вы любите эту картину? Или спецэффекты уже кажутся слишком устаревшими?
Фото на превью Тени исчезают в полдень / Мосфильм, Вий / Мосфильм
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