Как создавали фильм «Вий» — первый советский ужастик, который пришлось переснять, прежде чем показать зрителям

В 1967 году в свет вышел фильм «Вий» и произвел настоящий фурор. До этого в советском кинематографе не знали картин жанра «ужасы». Но в этот раз зрители должны были испытать настоящий страх и проникнуться зловещей атмосферой гоголевского мира, созданного на экране. Ленту посмотрели 32,6 млн зрителей, после чего ее сняли с проката на долгие 20 лет.

