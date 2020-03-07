Как создавали «Бременских музыкантов» — мультфильм, вызвавший волну возмущений и шквал обожания
Мультфильм «Беременские музыканты» вышел на экраны в 1969 году и сразу вызвал бурю эмоций. Короткое платье Принцессы, красные клеши Трубадура, лохматые музыканты, смутно напоминающие западных рок-звезд, — все это восхищало одних и возмущало других. В итоге мюзикл, над которым работали молодые и не самые известные авторы, стал культовым. Прошло уже 50 лет, но до сих пор в караоке, у костра и на домашних вечеринках с гитарой можно часто услышать «Луч солнца золотого» и «Ничего на свете лучше нету».
Мы в AdMe.ru обожаем этот легендарный мюзикл, на котором выросло не одно поколение, поэтому захотели рассказать о нем побольше. Оказалось, что у него захватывающая история, заслуживающая экранизации не меньше, чем роман Принцессы и Трубадура.
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По словам поэта Юрия Энтина, который сочинил стихи ко всем песням, звучащим в «Бременских музыкантах», идея создать этот мультмюзикл пришла создателям внезапно и совершенно спонтанно: «На дворе стояли 1960-е, заграничным миром правили хиппи, даже у нас витал какой-то нереальный запах свободы».
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В основе мультфильма лежала сказка братьев Гримм, но в ней не было ни Трубадура, ни Принцессы, ни ее отца. Режиссер мультфильма, Инесса Ковалевская рассказывает: «Когда я прочитала сценарий о четырех зверях, которые бродят по миру, встречают разбойников, пугают их, а затем поселяются в их домике, я пришла в ужас. Зато такой бред еще не экранизировали, да и мультфильм предполагалось сделать необычный — в форме мюзикла. И я решила — берусь! Только капельку переделаю...»
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Автором сценария стал Василий Ливанов, позднее ставший известным как советский Шерлок Холмс. Именно он предложил сделать вокалистом звериного ансамбля молодого человека. Так появился Трубадур.
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Композитор Геннадий Гладков в свою очередь предложил ввести в сюжет любовную линию. Так появилась Принцесса. А следом за ней Король и его охрана. В итоге главные герои — «звериный квартет» — стали второстепенными.
Олег Анофриев.
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Сначала мультипликационные герои получили голос, а уже потом облик. Молодому актеру Олегу Анофриеву предложили озвучивать Трубадура. Петь за Атаманшу должен был Зиновий Гердт, за Принцессу — солистка квартета «Аккорд» Зоя Харабадзе, за Осла — Олег Янковский, за Пса — Юрий Никулин, за Кота — Андрей Миронов, за Петуха — Георгий Вицин.
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Студия «Мелодии», где планировали писать фонограмму, была очень востребована, поэтому создатели «Бременских музыкантов» смогли найти свободное окошко только ночью. К назначенному времени пришел только Анофриев, и то лишь затем, чтобы предупредить, что у него температура 39 и он не может участвовать. Перенести запись на более-менее обозримые сроки было нереально. Поэтому Анофриев решил попробовать спеть. В итоге он вошел во вкус и озвучил не только Трубадура, но и охранников короля и даже разбойников во главе с атаманшей. Артист даже хотел спеть даже за Принцессу, но ему не дали. «Мы работали всю ночь. А когда под утро я измерил температуру, градусник показал 36,6. Вот она, великая сила искусства!» — вспоминал певец.
- Партию Принцессы исполнила певица Эльмира Жерздева, которая согласилась приехать среди ночи, как и поэт Анатолий Горохов, певший в итоге за животных. Король получил голос композитора Геннадия Гладкова.
- В черновом варианте все герои мультфильма выглядели иначе. У Принцессы было платье с кружевами, у Трубадура — шутовской колпак. Но режиссеру Инессе Ковалевской эскизы не понравились. «В каком-то заграничном журнале я увидела блондина с прической под „Битлз“ и джинсах клеш. И там же — девочку в ультракоротком красном платьице. Они настолько потрясли мое воображение, что через несколько дней я чуть ли не в ультимативной форме заявила нашему художнику: „Вот какими должны быть Трубадур и Принцесса!“ К счастью, он радостно меня поддержал», — вспоминала она.
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Есть версия, что прототипом Принцессы была супруга Юрия Энтина, автора текстов песен из «Бременских музыкантов». По его словам, «то самое платье» он купил будущей жене за 40 рублей. В нем она и была на свадьбе.
- С образами разбойников тоже долго экспериментировали, но не могли попасть в точку, пока кто-то не принес на студию календарь с изображением знаменитой кинотроицы в исполнении Вицина, Моргунова и Никулина.
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Прототипом Атаманши стала балерина из Театра оперетты и жена режиссера «Ну, погоди!» Вячеслава Котеночкина Тамара Вишнева. Она действительно иногда устраивала зажигательное танцевальное шоу на бочке. А стиль речи разбойница позаимствовала у Фаины Раневской.
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Мультфильм с ярко выраженным бунтарским духом легко прошел строгую цензуру. Премьера состоялась в кинотеатре мультипликационного фильма «Баррикада». Зрители шли со всех концов Москвы с детьми самых разных возрастов. Билеты раскупались мгновенно, и достать их было трудно.
- Уже после успешной премьеры начались трудности. Многие представители старшего поколения были в шоке от короткого платья Принцессы и лохматой прически Трубадура. В Минкульт писали письма, полные возмущения текстами песен: мол, как можно петь детям про разбойников и покойников?
- Гневную реакцию мультик вызвал и у представителей творческой интеллигенции. «Моя жена до сих пор помнит художественный совет, на котором „Бременских музыкантов“ разбирали по косточкам. Композитор Ростислав Бойко назвал наш мюзикл „марихуаной для детей“, а Наталья Сац с возмущением говорила о том, что Тихона Хренникова было продано всего 3 млн экземпляров, а „Бременских музыкантов“ — 28 млн пластинок, что свидетельствует о приближении развала страны», — вспоминал Юрий Энтин.
- Некоторые строили целые конспирологические версии о том, что сами музыканты — это группа The Beatles, а в образе Принцессы усмотрели дочь генерального секретаря Галину Брежневу, среди поклонников которой были циркачи и артисты. Но создатели «Беременских музыкантов» опровергали все эти теории.
- В итоге признанный шедевр не получил ни одной отечественной награды. Ленту хотели отправить на фестиваль в Берлин, но и туда ему путь закрыли.
- Есть легенда, что жертвой «Бременских музыкантов» пал и Олег Анофриев. Мол, он спел на концерте в Кремлевском дворце главный хит мультмюзикла и на фразе «Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы» обвел рукой правительственные ложи. После этого певца якобы не приглашали выступать в главный концертный зал страны, а во второй части заменили Муслимом Магомаевым.
- На самом деле, по словам Анофриева, во времена Брежнева он еще не пел в Кремлевском дворце. А замена во второй части «Беременских», по словам Геннадия Гладкова, связана с тем, что Трубадура решили сделать более взрослым, а его голос, соответственно, более баритонистым.
- И хотя мультфильм не получил никаких наград, он был настолько успешен, что руководство кинотеатра «Баррикада» попросило снять продолжение. При этом сами авторы об этом даже и не думали. В итоге в 1973 году появился анимационный мюзикл «По следам бременских музыкантов». А в 2000 году вышел мультфильм «Новые бременские», где главным героем стал сын Трубадура и Принцессы. Но это уже совсем другая история.
Как вы относитесь к мультику «Бременские музыканты»? Смотрели продолжение, снятое уже в наши дни?