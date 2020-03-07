Как создавали «Бременских музыкантов» — мультфильм, вызвавший волну возмущений и шквал обожания

Студия «Мелодии», где планировали писать фонограмму, была очень востребована, поэтому создатели «Бременских музыкантов» смогли найти свободное окошко только ночью. К назначенному времени пришел только Анофриев, и то лишь затем, чтобы предупредить, что у него температура 39 и он не может участвовать. Перенести запись на более-менее обозримые сроки было нереально. Поэтому Анофриев решил попробовать спеть. В итоге он вошел во вкус и озвучил не только Трубадура, но и охранников короля и даже разбойников во главе с атаманшей. Артист даже хотел спеть даже за Принцессу, но ему не дали. «Мы работали всю ночь. А когда под утро я измерил температуру, градусник показал 36,6. Вот она, великая сила искусства!» — вспоминал певец.