Как снимались легендарные советские фильмы (После такого их не грех еще раз посмотреть)
Советские картины снимались в условиях цензуры, дефицита, ограниченного бюджета и оттого получались еще прекраснее. Например, из «Иронии судьбы» хотели вырезать сцены в бане, аэропорту и драку, а на роль Жени Лукашина претендовал Андрей Миронов. За каждым фильмом, получившим награды и всенародное признание, стоит огромная режиссерская работа, старания всех участников съемок и талантливые импровизации актеров, чьи фразы стали крылатыми.
AdMe.ru разделяет любовь к культовым картинам советского кино и смог разыскать интересные детали в нескольких из них.
Старик Хоттабыч
- Леша Литвинов завершал учебу в 5-м классе, когда в его школу пришли из «Ленфильма» и отобрали несколько ребят для кинопроб. На роль Вольки в комедии выбрали другого мальчика, но спустя месяц режиссер понял, что Литвинов подходит больше. И его пригласили снова.
- Волька по сюжету блондин, и Литвинову осветлили волосы с помощью перекиси водорода.
- На роль Хоттабыча пробовались Евгений Лебедев и Георгий Вицин. Режиссер выбрал одесского актера Николая Волкова, малоизвестного, но в гриме он идеально подходил на эту роль.
- Когда снимали фильм, никто не знал, какого цвета должны быть бананы. Их сделали из папье-маше и покрасили в зеленый.
- Спецэффекты в фильме были на уровне с Голливудом. Для картины разработали специальную камеру, пленку, проявочную машину (этим занимался НИИ телевидения).
- Сцена, где старик Хоттабыч помогает футбольной команде, снималась при участии настоящих футболистов, но картонных зрителей — ими заполнили трибуны. Крупные планы зрителей-болельщиков снимали уже на людном стадионе.
- Вместо мороженого Хоттабыч ел творожные сырки — никто не хотел, чтобы актер простудился. Побочным эффектом такого решения было то, что Волков видеть не мог творожные сырки всю оставшуюся жизнь.
Москва слезам не верит
- Многие, в том числе члены съемочной группы, считали фильм слишком уж «дешевой мелодрамой», и Меньшову приходилось преодолевать сопротивление. Это была его вторая режиссерская работа.
- На роль Кати он приглашал Анастасию Вертинскую, Ирину Купченко и Маргариту Терехову, но они все отказались.
- Родители Натальи Вавиловой, которая должна была сыграть роль Александры, запретили ей сниматься в этом фильме: они видели ее будущее в дипломатии. Уговорил их Алексей Баталов, придя с режиссером картины к ним в гости.
- Алексей Баталов вначале вежливо отказался от роли Гоши. Режиссер уже решил звать Вячеслава Тихонова (Штирлица), но ночью ему позвонил Баталов, сказав, что прочитал сценарий еще раз и передумал.
- Фильм купило более 100 стран мира. Так, США приобрели право показа за $ 50 тыс., заработав на нем за год $ 2,5 млн. При этом сценарий ленты занял лишь 3-е место на московском конкурсе, никто из режиссеров-тяжеловесов не согласился его экранизировать. Меньшов ввел новых героев и переписал часть сцен.
- Режиссер посчитал, что звонок и сообщение о том, что картина получила «Оскар», — это первоапрельский розыгрыш. Но затем его пригласили в Госкино и поздравили. Из страны на церемонию вручения Меньшова не выпустили, и «Оскар» получал представитель посольства. Режиссеру дали ее подержать, но в итоге он «попросил оставить статуэтку хотя бы на ночь дома» и не вернул.
- Вера Алентова получила много писем из разных стран, в том числе из Канады, Франции, даже Анголы и Гвинеи. В них женщины писали: «Это я, это история про меня». Судьба условной Кати оказалась намного шире, чем предполагали во время съемок: «Я думаю, что такое же завоевание проходит любая девушка, попадая в столицу в абсолютно любой точке земного шара», — сказала актриса.
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Рональд Рейган посмотрел фильм не менее 8 раз, как раз перед встречей с Михаилом Горбачевым. Таким был способ американского президента разобраться в том, что такое русская душа.
Служебный роман
- «Сейчас зачешу себя поуродливей — и в кадр!» — с такими словами вышла на съемочную площадку Алиса Фрейндлих, лично пересмотревшая все платья костюмерной в поисках самого страшного, подходящего для Калугиной. «Только очень большая актриса способна так безжалостно уродовать себя», — сказал о ее работе Эльдар Рязанов.
- Фрагмент, где все женщины красятся на рабочем месте, — находка режиссера. Однажды он увидел, как его жена с приятельницей сидят и красятся, и подумал, что это отличный ход, нужно лишь задействовать побольше людей. Поэтому он сказал актрисам и массовке: «Девочки, давайте наводите марафет». В это время их снимали скрытой камерой, и кадры получились прекрасными.
- В квартире Калугиной все продумано до мелочей и соответствует образу интеллигентного руководителя: по книгам видно, что их читают, а не держат ради красоты, а на стене висит картина Амедео Модильяни «Девушка в матроске».
- Гримеры тратили по нескольку часов, чтобы «превратить вальяжного Андрея Мягкова в зачуханного Новосельцева». И то же самое касалось уставшего Басилашвили: ему нужно было выглядеть лощеным Самохваловым. Басилашвили безуспешно пытался уговорить режиссера поменять их с Мягковым местами, но Рязанов не сдался и лишь написал актеру расписку, что обязуется снимать его во всех своих фильмах.
- На часах в кабинете Калугиной всегда было одно и то же время — 9:30.
- Ставшая крылатой фраза: «Пойдемте же, пойдемте же... спасать кошку!» — как и вся сцена романтического ужина Калугиной и Новосельцева у нее дома — талантливая импровизация актеров. Рязанов заранее просил как можно больше импровизировать, утешая актеров тем, что потом все неподходящее вырежет.
- Съемки в транспорте (автобусе, электричке) с толкучкой проходили в самый настоящий час пик полускрытой камерой.
Вокзал для двоих
- Для Рязанова «Вокзал для двоих» был картиной, завершающей трилогию фильмов о любви (вместе с «Иронией судьбы» и «Служебным романом»).
- Съемки фильма начинались не с начала, а с конца. Одной из первых была сцена с поцелуем, что для Басилашвили и Гурченко было неловко: познакомиться они толком не успели, так как встретились за 2 часа до начала съемок.
- Эпизод, во время которого герои бегут в колонию, снимали в лютый мороз: —30 °C. Усталость была для них настоящей, они падали и спотыкались, ползли по снегу. У Гурченко после этих съемок были разбиты колени.
- Режиссер зашел в тупик после того, как Михалков отыграл свою роль: это была мастерская импровизация с хулиганской сценой в ресторане, но она не соответствовала сценарию. После этой сцены получалось, что возлюбленный героини — вакса, размазня. Выход нашла Гурченко, предложив, чтобы Рябинин подошел к Вере и тихо спросил: «Тебе очень стыдно за меня, да?» Идея была в том, что Вера будет любить его любым: хоть слабым, хоть и не героем.
Ирония судьбы, или С легким паром!
- Андрей Миронов пробовался на роль Жени Лукашина. Режиссер дал актеру каверзную сцену, в которой Миронов произносит: «А я у женщин никогда не пользовался успехом... еще со школьной скамьи», — и вышло это неестественно. Никто бы не поверил, что такой мужчина, как Миронов, мог быть непопулярным у женщин.
- Госкино и «Мосфильм» не хотели запускать фильм в производство. И снимать двухсерийную картину в те времена позволялось лишь в случае, если в ней отражались глобальные проблемы мира. Пьяный мужчина, который не туда приехал, — явно не такая тема. Картину спасло телевидение, на котором были рады сериалам.
- Рязанов хотел, чтобы роль Нади сыграла Светлана Немоляева. Он называл ее Чаплином в юбке. Многие актрисы пытались — и только ей предложили целых 8 проб. Она снималась в сценах и в парике, и без, играла на гитаре, пела, скандалила при виде незнакомца в квартире. Но все было не то. Рязанов сказал о пробах: «Все актрисы работали превосходно, точно, талантливо. Но личные качества актрис... не совпадали со свойствами героини». Немоляевой, по ее воспоминаниям, он тогда отказал со словами: «Ну, Света, не судьба! Конечно, можно сыграть хуже, но трудно».
- Барбара Брыльска репетировала 3 дня, чтобы движения губ попадали в текст песни, которую исполнила Алла Пугачева.
- Редакционная коллегия просила вырезать сцену драки Лукашина с Ипполитом и фразы типа: «Пошел вон!», «Выметайтесь отсюда!», которые, по мнению экспертов, были не в характере Жени и Нади.
- Кадры, где машина Ипполита крутится на льду, снимались на асфальте, политом маслом: снег был в некотором дефиците.
- Показ фильма был запланирован на 1 января. За полгода с момента окончания съемок до показа режиссер натерпелся: картину называли безнравственной, требуя вырезать сцены в бане и аэропорту. Но после выхода присудили Госпремию.
Какие советские фильмы нравятся вам больше всего?
Фото на превью Старик Хоттабыч / Ленфильм