Как снимались легендарные советские фильмы (После такого их не грех еще раз посмотреть)

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Советские картины снимались в условиях цензуры, дефицита, ограниченного бюджета и оттого получались еще прекраснее. Например, из «Иронии судьбы» хотели вырезать сцены в бане, аэропорту и драку, а на роль Жени Лукашина претендовал Андрей Миронов. За каждым фильмом, получившим награды и всенародное признание, стоит огромная режиссерская работа, старания всех участников съемок и талантливые импровизации актеров, чьи фразы стали крылатыми.

AdMe.ru разделяет любовь к культовым картинам советского кино и смог разыскать интересные детали в нескольких из них.

Старик Хоттабыч

  • Леша Литвинов завершал учебу в 5-м классе, когда в его школу пришли из «Ленфильма» и отобрали несколько ребят для кинопроб. На роль Вольки в комедии выбрали другого мальчика, но спустя месяц режиссер понял, что Литвинов подходит больше. И его пригласили снова.
  • Волька по сюжету блондин, и Литвинову осветлили волосы с помощью перекиси водорода.
  • На роль Хоттабыча пробовались Евгений Лебедев и Георгий Вицин. Режиссер выбрал одесского актера Николая Волкова, малоизвестного, но в гриме он идеально подходил на эту роль.
  • Когда снимали фильм, никто не знал, какого цвета должны быть бананы. Их сделали из папье-маше и покрасили в зеленый.
  • Спецэффекты в фильме были на уровне с Голливудом. Для картины разработали специальную камеру, пленку, проявочную машину (этим занимался НИИ телевидения).
  • Сцена, где старик Хоттабыч помогает футбольной команде, снималась при участии настоящих футболистов, но картонных зрителей — ими заполнили трибуны. Крупные планы зрителей-болельщиков снимали уже на людном стадионе.
  • Вместо мороженого Хоттабыч ел творожные сырки — никто не хотел, чтобы актер простудился. Побочным эффектом такого решения было то, что Волков видеть не мог творожные сырки всю оставшуюся жизнь.

Москва слезам не верит

  • Многие, в том числе члены съемочной группы, считали фильм слишком уж «дешевой мелодрамой», и Меньшову приходилось преодолевать сопротивление. Это была его вторая режиссерская работа.
  • На роль Кати он приглашал Анастасию Вертинскую, Ирину Купченко и Маргариту Терехову, но они все отказались.
  • Родители Натальи Вавиловой, которая должна была сыграть роль Александры, запретили ей сниматься в этом фильме: они видели ее будущее в дипломатии. Уговорил их Алексей Баталов, придя с режиссером картины к ним в гости.
  • Алексей Баталов вначале вежливо отказался от роли Гоши. Режиссер уже решил звать Вячеслава Тихонова (Штирлица), но ночью ему позвонил Баталов, сказав, что прочитал сценарий еще раз и передумал.
  • Фильм купило более 100 стран мира. Так, США приобрели право показа за $ 50 тыс., заработав на нем за год $ 2,5 млн. При этом сценарий ленты занял лишь 3-е место на московском конкурсе, никто из режиссеров-тяжеловесов не согласился его экранизировать. Меньшов ввел новых героев и переписал часть сцен.
  • Режиссер посчитал, что звонок и сообщение о том, что картина получила «Оскар», — это первоапрельский розыгрыш. Но затем его пригласили в Госкино и поздравили. Из страны на церемонию вручения Меньшова не выпустили, и «Оскар» получал представитель посольства. Режиссеру дали ее подержать, но в итоге он «попросил оставить статуэтку хотя бы на ночь дома» и не вернул.
  • Вера Алентова получила много писем из разных стран, в том числе из Канады, Франции, даже Анголы и Гвинеи. В них женщины писали: «Это я, это история про меня». Судьба условной Кати оказалась намного шире, чем предполагали во время съемок: «Я думаю, что такое же завоевание проходит любая девушка, попадая в столицу в абсолютно любой точке земного шара», — сказала актриса.

  • Рональд Рейган посмотрел фильм не менее 8 раз, как раз перед встречей с Михаилом Горбачевым. Таким был способ американского президента разобраться в том, что такое русская душа.

Служебный роман

  • «Сейчас зачешу себя поуродливей — и в кадр!» — с такими словами вышла на съемочную площадку Алиса Фрейндлих, лично пересмотревшая все платья костюмерной в поисках самого страшного, подходящего для Калугиной. «Только очень большая актриса способна так безжалостно уродовать себя», — сказал о ее работе Эльдар Рязанов.
  • Фрагмент, где все женщины красятся на рабочем месте, — находка режиссера. Однажды он увидел, как его жена с приятельницей сидят и красятся, и подумал, что это отличный ход, нужно лишь задействовать побольше людей. Поэтому он сказал актрисам и массовке: «Девочки, давайте наводите марафет». В это время их снимали скрытой камерой, и кадры получились прекрасными.
  • В квартире Калугиной все продумано до мелочей и соответствует образу интеллигентного руководителя: по книгам видно, что их читают, а не держат ради красоты, а на стене висит картина Амедео Модильяни «Девушка в матроске».
  • Гримеры тратили по нескольку часов, чтобы «превратить вальяжного Андрея Мягкова в зачуханного Новосельцева». И то же самое касалось уставшего Басилашвили: ему нужно было выглядеть лощеным Самохваловым. Басилашвили безуспешно пытался уговорить режиссера поменять их с Мягковым местами, но Рязанов не сдался и лишь написал актеру расписку, что обязуется снимать его во всех своих фильмах.
  • На часах в кабинете Калугиной всегда было одно и то же время — 9:30.
  • Ставшая крылатой фраза: «Пойдемте же, пойдемте же... спасать кошку!» — как и вся сцена романтического ужина Калугиной и Новосельцева у нее дома — талантливая импровизация актеров. Рязанов заранее просил как можно больше импровизировать, утешая актеров тем, что потом все неподходящее вырежет.
  • Съемки в транспорте (автобусе, электричке) с толкучкой проходили в самый настоящий час пик полускрытой камерой.

Вокзал для двоих

  • Для Рязанова «Вокзал для двоих» был картиной, завершающей трилогию фильмов о любви (вместе с «Иронией судьбы» и «Служебным романом»).
  • Съемки фильма начинались не с начала, а с конца. Одной из первых была сцена с поцелуем, что для Басилашвили и Гурченко было неловко: познакомиться они толком не успели, так как встретились за 2 часа до начала съемок.
  • Эпизод, во время которого герои бегут в колонию, снимали в лютый мороз: —30 °C. Усталость была для них настоящей, они падали и спотыкались, ползли по снегу. У Гурченко после этих съемок были разбиты колени.
  • Режиссер зашел в тупик после того, как Михалков отыграл свою роль: это была мастерская импровизация с хулиганской сценой в ресторане, но она не соответствовала сценарию. После этой сцены получалось, что возлюбленный героини — вакса, размазня. Выход нашла Гурченко, предложив, чтобы Рябинин подошел к Вере и тихо спросил: «Тебе очень стыдно за меня, да?» Идея была в том, что Вера будет любить его любым: хоть слабым, хоть и не героем.

Ирония судьбы, или С легким паром!

  • Андрей Миронов пробовался на роль Жени Лукашина. Режиссер дал актеру каверзную сцену, в которой Миронов произносит: «А я у женщин никогда не пользовался успехом... еще со школьной скамьи», — и вышло это неестественно. Никто бы не поверил, что такой мужчина, как Миронов, мог быть непопулярным у женщин.
  • Госкино и «Мосфильм» не хотели запускать фильм в производство. И снимать двухсерийную картину в те времена позволялось лишь в случае, если в ней отражались глобальные проблемы мира. Пьяный мужчина, который не туда приехал, — явно не такая тема. Картину спасло телевидение, на котором были рады сериалам.
  • Рязанов хотел, чтобы роль Нади сыграла Светлана Немоляева. Он называл ее Чаплином в юбке. Многие актрисы пытались — и только ей предложили целых 8 проб. Она снималась в сценах и в парике, и без, играла на гитаре, пела, скандалила при виде незнакомца в квартире. Но все было не то. Рязанов сказал о пробах: «Все актрисы работали превосходно, точно, талантливо. Но личные качества актрис... не совпадали со свойствами героини». Немоляевой, по ее воспоминаниям, он тогда отказал со словами: «Ну, Света, не судьба! Конечно, можно сыграть хуже, но трудно».
  • Барбара Брыльска репетировала 3 дня, чтобы движения губ попадали в текст песни, которую исполнила Алла Пугачева.
  • Редакционная коллегия просила вырезать сцену драки Лукашина с Ипполитом и фразы типа: «Пошел вон!», «Выметайтесь отсюда!», которые, по мнению экспертов, были не в характере Жени и Нади.
  • Кадры, где машина Ипполита крутится на льду, снимались на асфальте, политом маслом: снег был в некотором дефиците.
  • Показ фильма был запланирован на 1 января. За полгода с момента окончания съемок до показа режиссер натерпелся: картину называли безнравственной, требуя вырезать сцены в бане и аэропорту. Но после выхода присудили Госпремию.

Какие советские фильмы нравятся вам больше всего?

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