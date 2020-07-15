Как снимались 12 популярных отечественных фильмов и на что готовы идти киношники ради успеха и крутых кадров

Когда мы в очередной раз пересматриваем любимый фильм, то зачастую даже не представляем, какой титанический труд остается за кадром. Актеры изображают радость от купания в ледяной воде или делают вид, кто непринужденно парят в невесомости. Сценаристам и режиссерам не легче — иногда им даже приходится отказываться от первоначального замысла, чтобы сделать кино захватывающим и донести до зрителя его глубинный смысл.

Во время работы над этой статьей мы в AdMe.ru открыли для себя многие отечественные киноленты с другой стороны. А еще поняли, что кое-кто из нас вполне мог стать невольным участником съемок фильма «Текст».

О чем говорят мужчины. Продолжение

В одном из интервью Леонид Барац признался, что герои фильма «О чем говорят мужчины. Продолжение» должны были ехать не в Санкт-Петербург, а в Казань. И все из-за Славы, который не смог отказать своей юной возлюбленной. Девушка пригласила друзей в новый детокс-центр, где они провели 3 дня почти без еды, а затем сбежали к знакомым Камиля. Последовавшее за этим застолье с национальной едой оказалось серьезным испытанием для голодных желудков и привело героев в больницу. Но позже сценарий был переписан: его авторы посчитали, что приключения могут отодвинуть на второй план лирическую составляющую фильма — путешествие за счастьем.

Я худею

Исполнительнице роли худеющей Ани пришлось постараться, чтобы набрать необходимые 20 кг. На 69 кг вес «встал», и, сколько Саша Бортич ни объедалась, он не приходил. Но потом актриса смогла поправиться до 76 кг. Процесс набора веса занял 1,5 месяца, а к премьере фильма благодаря активным тренировкам удалось избавиться только от 15 лишних килограммов. Удивительно, но и сама Бортич склонна к полноте. В 15 лет она весила примерно столько же, сколько и ее героиня из фильма «Я худею».

Лед

Многие сцены снимались в Иркутске, где киношников радушно встречали местные жители. К примеру, на Масленицу один мужчина внимательно наблюдал за работой актеров, а потом ненадолго ушел и вернулся с большой стопкой блинов для всей съемочной группы. Для съемок на Байкале выбирали место подальше от любопытных глаз. В итоге нашли участок озера с особенно прозрачным льдом, куда можно было добраться только на катере с воздушной подушкой. Но и тут не обошлось без местных — в массовке решили задействовать иркутян, которые изображали случайных рыбаков. Кстати, на эти мини-роли даже объявляли кастинг.

Время первых

В процессе съемок продюсеры решили, что фильм становится слишком серьезным и теряет зрелищность. В итоге был приглашен другой режиссер, который фактически переснял всю киноленту. Нетронутой осталась лишь сцена с крепким «чаем», когда Королев приходит к космонавтам, чтобы сообщить об отмене полета. Нелегко пришлось и актерам: для имитации невесомости постановщик трюков придумал специальную систему подвесов. Чтобы ее освоить, Евгению Миронову и Константину Хабенскому пришлось заниматься в тренажерном зале. Подвесы реагировали на любое движение, поэтому нужно было все время четко фиксировать тело (и при этом играть космонавтов, которые легко парят в невесомости).

Легенда № 17

В этом фильме снимались родственники Валерия Харламова. Сын Александр исполнил небольшую роль игрока чербакульской «Звезды», а сестра легендарного хоккеиста Татьяна Борисовна появилась на экране в образе вахтерши в «Лужниках». Для актера Данилы Козловского семья передала настоящую куртку Харламова. Но внимательные зрители углядели в фильме ряд несоответствий. Например, в 1972 году на стадионах не было разноцветных пластиковых кресел — они появились в нашей стране лишь после 90-х годов. А когда игроки советской сборной перед тренировкой изучали видео с участием профессионалов, на экране мелькали фрагменты знаменитого поединка СССР и Канады. Получается, хоккеисты смотрели матч, который им только предстояло сыграть.

Громкая связь

Сарафан, в котором ходит героиня Ирины Горбачевой, принадлежал костюмеру фильма. Этот наряд понравился актрисе, и она стала искать такой же. Но для поисков было мало времени, и они не увенчались успехом. В итоге костюмер решила отдать актрисе собственный сарафан. Поскольку основная часть съемок проходила во время застолья, героям нужно было постоянно что-то есть. Чтобы не поправиться, Ирина Горбачева выбрала наименее «бескровный» вариант и налегала на самый низкокалорийный продукт на столе. Это были оливки.

Кухня

В пилотной серии проекта ресторан «Клод Моне» (Claude Monet) назывался «Гюго». Но вскоре выяснилось, что в Москве уже есть такое заведение. Кстати, во время съемок рядом с актерами работали 7 столичных шеф-поваров, которые помогали с приготовлением сложных блюд и иногда мелькали в эпизодах. Одной из самых масштабных сцен сериала стал модный показ, гостей которого сыграло более сотни человек. А на свадьбу героев Нагиева и Ксенофонтовой в сериале «Кухня» приготовили более 70 горячих блюд, привезли шоколадный фонтан и 3-этажный торт. Для него сделали 2 варианта фигурок жениха и невесты — съедобные и из пластмассы.

Страна хороших деточек

Девочка Саша, которая попала в сказочную страну на перевоспитание, бродила по заброшенному парку аттракционов. Это жутковатое место построили в павильонах «Мосфильма». Для создания антуража сюда привезли сломанные машинки и списанные карусели из одного столичного парка. Пол павильона засыпали листьями, которые специально собирали перед съемками.

Отель «Элеон»

Во время работы над сериалом героиня Дианы Пожарской сменила более 30 нарядов — от формы горничной до шикарных вечерних платьев. Сложность заключалась в том, что по сюжету красавица и спортсменка Даша Канаева нередко дерется. Поэтому костюмеры придумали для нее юбки с замаскированными двусторонними вырезами — так девушке было удобнее вскидывать ноги, демонстрируя приемы карате. Чтобы полностью войти в образ, Диана Пожарская специально занималась с тренером. Актриса достигла таких успехов, что даже отказалась от дублеров на съемочной площадке.

Текст

В этом фильме засветились не только профессиональные актеры, но и самые обычные жители столицы и города Дзержинский в Московской области. По замыслу режиссера сцены на улицах и метро снимались «в живой материи» — без перекрытия площадки и без массовки. Актеры работали в настоящей толпе, среди реальных людей. Часть эпизодов была снята камерой, спрятанной в переноску для животных. Квартира Горюновых находилась не в павильоне, а в жилом доме в Дзержинском. Да и канализация, в которую спускался главный герой, тоже была настоящей.

Холоп

Для этого фильма построили целую деревню — с мельницами, крестьянскими домами, сараями и загонами для скота. Исполнитель главной роли Милош Бикович признавался в интервью, что узнал много нового о русской культуре: «Когда мы снимали сцену на праздник Ивана Купалы, я долго думал, кто же та девушка, которая купала Ивана». Актерам нередко приходилось работать в непростых условиях. Ольга Дибцева, представшая в образе коварной Полины (и заодно барышни Аглаи Дмитриевны), рассказывала в своем инстаграме: «Нам с Милошем даже пришлось в сентябре нырять в озеро, в ледяную воду, но мы справились!»

Вторжение

Готовясь к предстоящим подводным сценам, исполнительница главной роли Ирина Старшенбаум целых 2 месяца занималась дайвингом. Нелегко было и Александру Петрову — на его грим (длинные волосы, шрамы и татуировки) уходило не менее 3 часов. Чтобы снять масштабную сцену погони за инопланетной капсулой, пришлось договариваться о перекрытии на ночь квартала в Москве. В одном из фрагментов погони можно увидеть строящееся Четвертое транспортное кольцо — настоящих машин там, конечно, еще не было, и киношники специально пригоняли туда автомобили.