Как снимали «Самую обаятельную и привлекательную» — кино о том, как найти свое счастье в жизни
Советский фильм «Самая обаятельная и привлекательная» с неподражаемой Ириной Муравьевой в главной роли радует нас уже 35 лет. Снятый на заре перестройки, в 1985 году, он по праву стал одним из самых популярных фильмов того времени. А ведь знаменитая актриса ни в какую не хотела в нем сниматься. Почему Муравьева заняла такую позицию, а также другие любопытные факты о киноленте читайте в нашей статье.
AdMe.ru пересмотрел любимый фильм и узнал историю его съемок.
- Несмотря на то что сценарий писался именно «под Муравьеву», актриса не горела желанием сниматься в этом кино. К тому времени она была уже звездой первой величины, за ее плечами был громкий успех фильма «Москва слезам не верит» и «Карнавала», а тут — банальный сценарий и начинающий режиссер. Ей не нравилось конструкторское бюро, а больше всего не нравилась роль очередной дурнушки.
- Чтобы убедить актрису сняться в фильме, режиссер Геральд Бежанов подстерегал ее после работы у театра, стоял на коленях и даже подговорил ее мужа «повлиять» на супругу. В результате Ирина Муравьева сдалась и в итоге осталась очень довольна фильмом.
- Несмотря на свою «звездность», Муравьева была единственной, кто прислушивался к указаниям режиссера. Она всегда знала текст и не прекословила. Другие актеры могли забыть текст, прийти на площадку, не выучив роль, и то и дело порывались импровизировать.
- А однажды неожиданно куда-то пропал Александр Абдулов. Режиссеру он сказал, что заболел. Но оказалось, что актер дней на 20 улетел на Сахалин сниматься в другой картине. Вышел скандал, но Бежанов актера не наказал — иного исполнителя роли модника Володи он представить себе не мог.
- На роль Сусанны пробовались Любовь Полищук и Инна Чурикова, но Бежанов отдал предпочтение Татьяне Васильевой. И чуть было не пожалел.
- Татьяна Васильева начинала сниматься, будучи блондинкой, а потом посреди съемок вдруг перекрасилась в рыжий цвет, никого не предупредив. Более того, она убеждала режиссера, что так и было, а оператор ей подыгрывал и говорил, что вчера актриса выглядела точно так же. Бежанов распереживался: «Так это я сумасшедший?!» — схватил тяжеленную камеру, замахнулся ею, и вдруг его настиг удар — режиссер получил микроинфаркт и на месяц выбыл из съемочного процесса.
- Возвращать светлые волосы Татьяна отказалась, именно поэтому она во многих сценах ходит в головных уборах.
- Девушку Ларису, которая жила в одном номере с Надей и была очарована Леонидом Куравлевым, сыграла дочь актера, Екатерина Куравлева.
- Свету, которая хотела пойти на концерт с героем Абдулова, сыграла Вера Сотникова — для начинающей актрисы это было всего третье появление на экране.
- В знаменитом кафе «Синяя птица», куда пришли Надя и Сусанна, на саксофоне играет Владимир Маркин. Он исполняет мелодию «Очарование» (Fascination) Ф. Маркетти.
- Бюджет фильма был небольшой — всего 500 тыс. рублей. Практически все актеры снимались в своих собственных нарядах — костюм сшили разве что для героя Михаила Кокшёнова. Все платья и белая шубка Муравьевой — личные вещи актрисы, Вера Сотникова играла тоже в нарядах из своего гардероба. Помните, как Надя приходит на работу в кепочке с помпоном, а герой Куравлева говорит, что она похожа на клоуна? Это личная кепочка Ларисы Удовиченко.
- Ни Ирина Муравьева, ни Владимир Носик не умели играть в настольный теннис. Перед съемками Носик стал заниматься с тренером и во время тренировки умудрился сломать палец... на ноге.
- В эпизоде, когда Надя по заданию Сусанны заполняет анкеты, Володя слушает в плеере мелодию латышской группы «Зодиак», звучавшую ранее в фильме «Карнавал». Там героиня Муравьевой тоже потерпела неудачу в отношениях с персонажем Абдулова. Вот такая любопытная параллель.
- За шутку, которая звучит из уст фарцовщика, — «Она что, с Урала?» — режиссеру пришлось писать извинительную на имя руководителя Свердловского обкома. Бежанов признавался в любви к Уралу и доказывал, что не хотел обидеть уральских женщин. В своем следующем фильме «Где находится нофелет?» режиссер продолжил извинения, вложив в уста героини Ольги Кабо немало добрых слов о «стране малахита».
- Когда фильм уже был готов, от директора «Мосфильма» поступило требование вырезать всю иностранную музыку из-за проблем с авторскими правами. Геральд Бежанов очень не хотел этого делать и пошел иным путем. Ему помогли выйти на Фаусто Папетти, который в ответ прислал свою пластинку и разрешение на использование, и на голландскую группу Stars on 45, которая тоже не возражала, чтобы советские зрители слушали их музыку. Не удалось связаться только с Амандой Лир, поэтому режиссер просто... наложил на ее изображение голос Ларисы Долиной.
- Геральд Бежанов вспоминал: «Я хотел снять фильм с доброй человеческой историей, милыми героями и счастливым финалом. И еще чтобы киношные ситуации были понятны и узнаваемы в реальной жизни. Этот рецепт придумали в Голливуде, но потом о нем забыли. А я им всегда пользуюсь. Мои комедии говорят о том, как найти счастье в жизни. Для этого надо сделать всего один шаг, только сделать его надо обязательно».
Как вы считаете, подошла бы роль Сусанны другой актрисе или Татьяне Васильевой удалось создать неповторимый образ?