Как снимали «Самую обаятельную и привлекательную» — кино о том, как найти свое счастье в жизни

Советский фильм «Самая обаятельная и привлекательная» с неподражаемой Ириной Муравьевой в главной роли радует нас уже 35 лет. Снятый на заре перестройки, в 1985 году, он по праву стал одним из самых популярных фильмов того времени. А ведь знаменитая актриса ни в какую не хотела в нем сниматься. Почему Муравьева заняла такую позицию, а также другие любопытные факты о киноленте читайте в нашей статье.