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Как снимали «Самую обаятельную и привлекательную» — кино о том, как найти свое счастье в жизни

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Советский фильм «Самая обаятельная и привлекательная» с неподражаемой Ириной Муравьевой в главной роли радует нас уже 35 лет. Снятый на заре перестройки, в 1985 году, он по праву стал одним из самых популярных фильмов того времени. А ведь знаменитая актриса ни в какую не хотела в нем сниматься. Почему Муравьева заняла такую позицию, а также другие любопытные факты о киноленте читайте в нашей статье.

AdMe.ru пересмотрел любимый фильм и узнал историю его съемок.

Как снимали «Самую обаятельную и привлекательную» — кино о том, как найти свое счастье в жизни
© Самая обаятельная и привлекательная / Мосфильм
  • Несмотря на то что сценарий писался именно «под Муравьеву», актриса не горела желанием сниматься в этом кино. К тому времени она была уже звездой первой величины, за ее плечами был громкий успех фильма «Москва слезам не верит» и «Карнавала», а тут — банальный сценарий и начинающий режиссер. Ей не нравилось конструкторское бюро, а больше всего не нравилась роль очередной дурнушки.
  • Чтобы убедить актрису сняться в фильме, режиссер Геральд Бежанов подстерегал ее после работы у театра, стоял на коленях и даже подговорил ее мужа «повлиять» на супругу. В результате Ирина Муравьева сдалась и в итоге осталась очень довольна фильмом.
  • Несмотря на свою «звездность», Муравьева была единственной, кто прислушивался к указаниям режиссера. Она всегда знала текст и не прекословила. Другие актеры могли забыть текст, прийти на площадку, не выучив роль, и то и дело порывались импровизировать.
Как снимали «Самую обаятельную и привлекательную» — кино о том, как найти свое счастье в жизни
© Самая обаятельная и привлекательная / Мосфильм
  • А однажды неожиданно куда-то пропал Александр Абдулов. Режиссеру он сказал, что заболел. Но оказалось, что актер дней на 20 улетел на Сахалин сниматься в другой картине. Вышел скандал, но Бежанов актера не наказал — иного исполнителя роли модника Володи он представить себе не мог.
  • На роль Сусанны пробовались Любовь Полищук и Инна Чурикова, но Бежанов отдал предпочтение Татьяне Васильевой. И чуть было не пожалел.
  • Татьяна Васильева начинала сниматься, будучи блондинкой, а потом посреди съемок вдруг перекрасилась в рыжий цвет, никого не предупредив. Более того, она убеждала режиссера, что так и было, а оператор ей подыгрывал и говорил, что вчера актриса выглядела точно так же. Бежанов распереживался: «Так это я сумасшедший?!» — схватил тяжеленную камеру, замахнулся ею, и вдруг его настиг удар — режиссер получил микроинфаркт и на месяц выбыл из съемочного процесса.
  • Возвращать светлые волосы Татьяна отказалась, именно поэтому она во многих сценах ходит в головных уборах.
Как снимали «Самую обаятельную и привлекательную» — кино о том, как найти свое счастье в жизни
© Самая обаятельная и привлекательная / Мосфильм, © Gnevashev Igor / East News
  • Девушку Ларису, которая жила в одном номере с Надей и была очарована Леонидом Куравлевым, сыграла дочь актера, Екатерина Куравлева.
  • Свету, которая хотела пойти на концерт с героем Абдулова, сыграла Вера Сотникова — для начинающей актрисы это было всего третье появление на экране.
  • В знаменитом кафе «Синяя птица», куда пришли Надя и Сусанна, на саксофоне играет Владимир Маркин. Он исполняет мелодию «Очарование» (Fascination) Ф. Маркетти.
Как снимали «Самую обаятельную и привлекательную» — кино о том, как найти свое счастье в жизни
© Самая обаятельная и привлекательная / Мосфильм
  • Бюджет фильма был небольшой — всего 500 тыс. рублей. Практически все актеры снимались в своих собственных нарядах — костюм сшили разве что для героя Михаила Кокшёнова. Все платья и белая шубка Муравьевой — личные вещи актрисы, Вера Сотникова играла тоже в нарядах из своего гардероба. Помните, как Надя приходит на работу в кепочке с помпоном, а герой Куравлева говорит, что она похожа на клоуна? Это личная кепочка Ларисы Удовиченко.
Как снимали «Самую обаятельную и привлекательную» — кино о том, как найти свое счастье в жизни
© Самая обаятельная и привлекательная / Мосфильм
  • Ни Ирина Муравьева, ни Владимир Носик не умели играть в настольный теннис. Перед съемками Носик стал заниматься с тренером и во время тренировки умудрился сломать палец... на ноге.
  • В эпизоде, когда Надя по заданию Сусанны заполняет анкеты, Володя слушает в плеере мелодию латышской группы «Зодиак», звучавшую ранее в фильме «Карнавал». Там героиня Муравьевой тоже потерпела неудачу в отношениях с персонажем Абдулова. Вот такая любопытная параллель.
Как снимали «Самую обаятельную и привлекательную» — кино о том, как найти свое счастье в жизни
© Самая обаятельная и привлекательная / Мосфильм, © Карнавал / Киностудия имени М. Горького
  • За шутку, которая звучит из уст фарцовщика, — «Она что, с Урала?» — режиссеру пришлось писать извинительную на имя руководителя Свердловского обкома. Бежанов признавался в любви к Уралу и доказывал, что не хотел обидеть уральских женщин. В своем следующем фильме «Где находится нофелет?» режиссер продолжил извинения, вложив в уста героини Ольги Кабо немало добрых слов о «стране малахита».
  • Когда фильм уже был готов, от директора «Мосфильма» поступило требование вырезать всю иностранную музыку из-за проблем с авторскими правами. Геральд Бежанов очень не хотел этого делать и пошел иным путем. Ему помогли выйти на Фаусто Папетти, который в ответ прислал свою пластинку и разрешение на использование, и на голландскую группу Stars on 45, которая тоже не возражала, чтобы советские зрители слушали их музыку. Не удалось связаться только с Амандой Лир, поэтому режиссер просто... наложил на ее изображение голос Ларисы Долиной.
Как снимали «Самую обаятельную и привлекательную» — кино о том, как найти свое счастье в жизни
© Самая обаятельная и привлекательная / Мосфильм, © East News
  • Геральд Бежанов вспоминал: «Я хотел снять фильм с доброй человеческой историей, милыми героями и счастливым финалом. И еще чтобы киношные ситуации были понятны и узнаваемы в реальной жизни. Этот рецепт придумали в Голливуде, но потом о нем забыли. А я им всегда пользуюсь. Мои комедии говорят о том, как найти счастье в жизни. Для этого надо сделать всего один шаг, только сделать его надо обязательно».

Как вы считаете, подошла бы роль Сусанны другой актрисе или Татьяне Васильевой удалось создать неповторимый образ?

Фото на превью Самая обаятельная и привлекательная / Мосфильм, Gnevashev Igor / East News
292104
1k