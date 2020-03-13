Как снимали легендарную телепередачу «Городок», которую придумали 2 актера-неудачника

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Программа «Городок» выходила в эфир с 1993 по 2012 год и осталась в памяти как проект, который очень точно отразил реалии 90-х и нулевых. Всего было выпущено 284 серии, посвященные самой разной тематике. Неизменными оставались лишь артисты — Илья Олейников и Юрий Стоянов.

Мы в AdMe.ru решили предаться ностальгии и вспомнить, с чего началась история этой передачи и как ей удалось завоевать сердца миллионов зрителей.

1. Как все начиналось: 2 актера-неудачника, которые нашли друг друга

Так получилось, что и Олейников, и Стоянов долгое время были невостребованными артистами. Илья закончил эстрадно-цирковое училище, а потом несколько раз появлялся на ТВ с небольшими юмористическими монологами. Одно время он работал вместе с Владимиром Винокуром, который посоветовал ему взять псевдоним. Тогда Илья взял фамилию жены и из Клявера стал Олейниковым. Юрий Стоянов закончил ГИТИС и работал в Большом драматическом театре, где ему доставались только эпизодические роли. В начале 90-х они встретились на съемочной площадке фильма «Анекдоты». В своей книге Илья Олейников вспоминал их знакомство так: «Однажды я притащил сумку, в которой была водка. В это же время из-за кустов величаво выплыл Стоянов с точно такой же сумкой. — Юра, — сказал я, — зачем эти подарки? Сегодня мой день рождения, а следовательно, пою тебя я.

— Как? — изумился Стоянов. — И у меня сегодня день рождения. Я потому столько водки и взял.

Теперь мы оба изумились. Не сговариваясь, мы вытащили паспорта. Я отдал ему свой, а он мне — свой. Каждый из нас долго и критически изучал паспорт товарища. Сомнений не было. Мы родились в один день и один месяц. Правда, с разницей в 10 лет. Но это уже было несущественно». Узнав об этом, Олейников задумчиво протянул: «Это что-то да значит». С тех пор они начали работать вместе.

2. «Городок N»

Вскоре творческий дуэт принял решение создать собственную авторскую передачу. Скорее всего, они вдохновились британскими шоу типа A Bit of Fry and Laurie («Немного Фрая и Лори») со Стивеном Фраем и Хью Лори в главных ролях. Кстати, ходили слухи, что концепцию «Городка» подкинул Юлий Гусман. Вскоре было запущено шоу под названием «Кергуду», но уже со 2-го выпуска его переименовали в «Городок». Это название придумал Стоянов — тогда в театре, где он играл, шел спектакль «Наш городок», и он представил продюсерам новое название «Городок N», которое сократили до одного слова. Так начался новый этап жизни двух друзей. Причем если Олейников сразу погрузился в работу с головой, то Стоянов сначала надеялся на то, что ему все-таки повезет в театре, и продолжал работать и на шоу, и в БДТ. Однако последней каплей стала роль некоего Обноскина, на которую его утвердили. В сценарии было написано только: «На сцену выходит Обноскин с гитарой». Вот и вся творческая задача. Не стерпев такого отношения, Стоянов написал заявление об уходе.

3. Новый формат на ТВ

Изначально выпуски «Городка» были исключительно экранизацией анекдотов. Позднее авторы решили посвящать каждую серию какой-то злободневной или просто всем знакомой теме: детство, семья, армия, школа, журналистика и т. д. Причем зачастую юмор в «Городке» был довольно саркастичным и даже черным — это было необычно для российских передач такого формата. Поскольку бюджет передачи был совсем крошечным, гримировались актеры сами, что придавало их образам особую трогательность и наивность. Вообще, успех передачи был обусловлен именно искренностью и простотой, с которой Олейников и Стоянов играли своих персонажей. Однако самой популярной у зрителей стала рубрика «Приколы нашего городка», где случайные прохожие становились жертвами розыгрыша, снимавшегося на скрытую камеру. Это было первое появление такого жанра на российском ТВ.

4. Как снимали

Съемки проходили почти каждый день, практически все части были сняты в Петербурге. Причем для каждого выпуска команда выезжала в соответствующее сценарию реальное место, то есть это были натурные съемки, а не павильонные. В месяц необходимо было найти порядка 30–40 площадок, поэтому в какой-то момент Олейников и Стоянов написали открытое письмо петербуржцам с форума Gorodok.tv с просьбой помочь группе с локациями. И люди откликались: кто-то предоставлял свой офис, кто-то квартиру, кто-то ресторан или магазин. Так передача стала по-настоящему народной. В нескольких эпизодах «Городка» появлялись известные петербуржцы: Анатолий Собчак, Виктор Сухоруков, Михаил Боярский и Николай Валуев. Интересно, что Юрий Стоянов терпеть не мог играть женские роли, хотя именно они удавались ему лучше всего с тех пор, как он предстал в образе тещи в 3-м выпуске «Городка». Артист не раз в шутку грозился сбрить усы Илье Олейникову, чтобы заставить того в полной мере ощутить, каково это — играть очередную «тетю Клаву».

За всю историю существования передачи только 2 выпуска были сняли не в Санкт-Петербурге: один — в Израиле, второй — в Великобритании. Кстати, во время съемок в Израиле Олейников возмутился, что имя Стоянова в заставке появлялось первым. Илья Львович сказал, что раз его карьера длится на 10 лет дольше, то и имя его должно идти впереди. С тех пор Олейников представлялся в заставке первым. Многие коллеги удивлялись, как дуэту удается так много работать вместе и оставаться друзьями, ведь у них очень разные характеры. Олейников говорил про Стоянова: «Юра не просто темпераментный на площадке, он орал так, что стекла звенели. Просто зверь, правда, отходчивый. А я по сравнению с ним вообще тихоня». Часто у друзей возникали и творческие разногласия. В одном из интервью Стоянов описал это так: «Садятся два человека и непрерывно орут друг на друга. На все, что он предлагает, я ору, что это пошло и похабно, на все, что предлагаю я, он кричит, что это не смешно». Тем не менее они всегда были вместе — не только на площадке, но и в реальной жизни.

5. «Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в городок»

С 1994 лейтмотивом шоу стала песня Анжелики Варум «Городок». Многие думали, что она была написана специально для передачи, но на самом деле она появилась совершенно случайно. Однажды один из членов съемочной группы услышал ее в каком-то магазине и понял, что характер мелодии идеально подходит к ближайшему выпуску, посвященному теме коммунальной квартиры. Было решено наложить музыку на финальные титры программы. А потом все поняли, что она в принципе идеально подходит для программы. Вот что говорит об этом Юрий Стоянов: «Мы не ставили цель заставить ржать. „Городок“ была смешная и в то же время грустная передача. Маленькая энциклопедия своего времени и большой страны. А песня придавала передаче особое настроение, возвращала в детство». Вообще нотка легкой печали была неотъемлемой частью передачи. Как говорил Илья Олейников: «Хороший юморист — всегда грустный человек, потому что иначе нельзя придумать умную шутку». Что интересно, в те годы никто особо не задумывался об авторском праве, так как соответствующий закон только-только вышел. Анжелике Варум позвонили из редакции «Городка» только через полгода, но оказалось, что она давно в курсе, что ее песня используется в передаче, и не имеет никаких претензий.

6. Невероятный успех, в который мало кто верил

Передача стала настоящим долгожителем на телевидении, она выходила в эфир почти 20 лет. Создатели проекта получили 4 премии «ТЭФИ», завоевали высочайшие рейтинги и, самое главное, всенародную любовь и признание зрителей. За время работы Олейников и Стоянов сыграли в общей сложности более 6 000 разных персонажей: Иван Сусанин, Владимир Ленин, Альберт Эйнштейн, Лаврентий Берия, Александра Пахмутова, Алла Пугачева. Единственным постоянным героем программы был неопрятный бродяга по имени Модест в исполнении Юрия Стоянова. Позднее в интервью Олейников признавался, что никто не верил в успех «Городка»: «Когда начался наш „Городок“, речь шла об элементарном выживании — лишь бы из эфира не выкинули. В то время были очень популярны „Джентльмен-шоу“ и „Маски-шоу“. Но если те передачи показывали в рейтинговое время, то нас — черт знает когда. И лишь через полгода нас стали показывать в хорошее время. Вот тогда мы с Юрой испытали что-то похожее на счастье. Появилась эйфория, что мы после периода безвестности вышли на какую-то другую стезю». А Стоянов объяснял популярность передачи так: «В „Городке“ мы не отрабатываем деньги, а получаем удовольствие. У нас существует обратная связь со зрителем».

7. Уход Ильи Олейникова

С середины нулевых Илья Львович начал плохо себя чувствовать, жаловался на кашель, но списывал на злоупотребление курением. Из-за огромного количества работы ему просто некогда было обратиться в больницу. Потом у него начал пропадать голос, и ему сделали томографию легких. Артисту поставили диагноз, который звучал как приговор: рак легких 4-й стадии с метастазами. Однако даже эта страшная новость не заставила Олейникова бросить дело всей его жизни. Он снимался до последнего. В последних выпусках «Городка» он уже не мог говорить, и его озвучивал актер Геннадий Богачев. В 2012 году сердце Ильи Олейникова остановилось, и вскоре культовую передачу закрыли за несколько месяцев до ее 20-летия. Потом ходило множество слухов про возможное будущее продолжение передачи, но Юрий Стоянов заявил, что без Олейникова «Городка» быть не может.

8. Наши дни

Сейчас Юрий Стоянов занимается производством собственной юмористической передачи под названием «100янов-шоу» на телеканале «Россия-1». В нем он также разыгрывает смешные скетчи и сам исполняет все главные роли. Шоу выходит нерегулярно, так как его производство довольно затратно. Также стоит отметить, что «Городок» стал одним из источников вдохновения создателей популярной программы «Наша Russia».