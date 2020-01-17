Как снимали фильм «Зеленая миля», который до сих пор трогает зрителей до слез

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Один из трогательнейших фильмов в истории кинематографа стал и самой успешной экранизацией книг Стивена Кинга. Картина преодолела отметку в $ 100 млн в прокате и была с восторгом принята зрителем. Режиссер и писатель считали, что этому способствовал в том числе весьма удачный подбор актеров. Фильм не раз занимал верхние позиции в списках лучших мировых картин, четырежды был номинирован на «Оскар», хотя так и не получил главную кинонаграду.

Мы в AdMe.ru тоже любим «Зеленую милю», а узнать секреты и нюансы съемок всегда интересно. Ведь именно блестящие идеи и смелые решения съемочной группы и делают картину такой привлекательной.

Актеров подбирали с ювелирной точностью

Идея «Зеленой мили» сразу привлекла режиссера Фрэнка Дарабонта, и он постарался выстроить в фильме интригу, максимально похожую на книжную. Так, Стивен Кинг выпускал свой роман частями, чтобы у зрителя не было возможности заглянуть на последнюю страницу и узнать финал. Он и сам до конца не знал, останется в живых его герой или нет.

Режиссер отмечал, что настоящая удача — это когда актер, которого ты представляешь при написании сценария, соглашается участвовать в фильме. В данном случае он считал, что Пола Эджкомба должен играть только Том Хэнкс. Так думал и Кинг, отметив, что актер вписывается в роль идеально, «как старый башмак».

Но все же какое-то время на роль Пола рассматривали Джона Траволту. Тот наотрез отказался от роли. Нельзя сказать, что сценарий сразу покорил Тома Хэнкса, однако он дал согласие из чувства долга перед режиссером: ради роли в «Форресте Гампе» он отказался от работы в «Побеге из Шоушенка» и чувствовал себя виноватым.

С образом Джона Коффи возникли проблемы: никто из актеров, проходивших пробы, не был «тем самым». Тогда Брюс Уиллис посоветовал кандидатуру Майкла Кларка Дункана, вместе с которым он играл в фильме «Армагеддон». Майкл прочитал сценарий и сказал: «Это я. Неважно, что мне придется сделать, я должен это сыграть».

Уже после смерти Дункана режиссер говорил о том, что, по его мнению, еще ни один актер так не заслуживал «Оскара», как Майкл за свою роль Джона Коффи. Но он так и не получил эту престижную награду.

Омерзительный Перси Уэтмор был блистательно сыгран Дагом Хатчисоном. В книжной версии Перси очень молод, в то время как актеру было уже 39 лет. Он буквально преследовал режиссера, чтобы получить эту роль, а также солгал, что ему только 30 лет, спрятав документы.

Майкл Дункан действительно очень высокого роста, но оказалось, что он ниже Дэвида Морса, актера, который сыграл начальника тюрьмы. Поэтому чтобы создать иллюзию гигантского роста, авторы фильма использовали подходящие ракурсы, различные платформы, уменьшенные копии декораций. Тюремную кровать Коффи сделали маленькой, чтобы узник смотрелся на ней гигантом.

Съемки были «жизненными», иногда даже чрезмерно

Слезы Коффи в кадре были настоящими. Актер плакал, когда вспоминал, как отец бросил семью в детстве.

Игра Дункана вызывала настоящее потрясение у съемочной группы, на финальных сценах многие из присутствующих не могли сдержать слез.

Для роли Хэнксу нужно было набрать несколько килограммов. Ему это удалось, но вот для следующей роли, в фильме «Изгой», актеру пришлось в срочном порядке худеть.

Стивен Кинг любил посещать съемочную площадку. Том Хэнкс предпочитал оставаться в образе, чтобы писатель мог оценить, правильно ли был сделан выбор. К тому же он считал, что, оставаясь в образе и вне съемочной площадки, он сможет лучше вжиться в роль. Однажды Кинг предложил ему пойти выпить кофе. «Я не могу, Стив, — ответил актер. — Я в ответе за целый тюремный блок».

По сценарию Перси ужасно раздражает коллег и заключенных, его ненавидят все. Режиссер решил, что раздражение должно быть буквально написано на лицах у актеров. Поэтому Дагу Хатчисону выдали скрипучую обувь, чтобы он приводил всех в ярость одним своим появлением. Этот скрип можно услышать и в фильме.

Некоторые мелкие нюансы очень влияли на восприятие сюжета

«Зеленая миля» считается картиной, в которой нет ни единой лишней детали: все в ней имеет значение для драматургии.

Самый мелкий в прямом смысле слова, но такой важный нюанс в картине — это мышонок Мистер Джинглс, которому по сюжету исполнилось 64 года. Мышонка играли на протяжении съемок 15 дрессированных мышей. На их тренировки ушло несколько месяцев, но некоторые трюки зверьки так и не освоили, потому авторы фильма прибегли к помощи анимации и компьютерной графики. Американская ассоциации гуманности убедилась в том, что ни одна мышь не пострадала при съемках, и это действительно так. В сцене, где Перси растаптывает грызуна, использовалась кукла.

Чтобы зритель четко осознавал, что тюремщики — это власть, а заключенные — пленники, была разработана и сшита особая униформа. Ее придумали, основываясь частично на армейских моделях, частично на тюремных. В то время, когда происходит действие фильма, никакой специальной одежды у охранников в тюрьмах не было.

Когда пожилой Пол Эджкомб идет завтракать, проснувшись после тяжелого сна, мы видим, что пол под его ногами зеленый. Это прямая аллюзия на ту самую «зеленую милю» смертников.

Разница во внешности Мелинды, когда она больна и когда выздоровела в результате чуда, совершенного Коффи, должна была быть очень заметной. Для максимальной «странности» умирающей Мелинды визажисты сделали так, будто у нее нет бровей.

Персонаж Сэма Рокуэлла, который сыграл маньяка, должен был вызывать у зрителя невероятное омерзение. Чтобы усилить отталкивающий эффект, гримеры наклеивали на тело актера искусственные прыщи.

Декорации имели большое значение, и при их монтаже художники советовались с психологами

Художник-постановщик отстроил в павильоне тюремный блок четко по описаниям в книге Кинга. Тюрьма планировалась небольшая, но с максимально проработанными деталями. Потому над интерьером работали и психологи: она должна была вызывать у зрителя страх, отторжение, печаль. Члены съемочной группы рассказывали, что после долгих часов нахождения в павильоне они начинали чувствовать себя там как в настоящей тюрьме.

Для картины были изготовлены три «электрических» стула, прототипом послужил стул из знаменитой тюрьмы Синг-Синг в штате Нью-Йорк. Хотя в действительности в 30-е годы XX века, когда происходит действие фильма, казнь осуществлялась через повешение.

В одно из своих посещений съемочной площадки Кинг решил посидеть на «электрическом» стуле. Ощущения ему крайне не понравились. Говорят, он был так впечатлен, что не удержался от нецензурной брани.

Мы еще раз с удовольствием пересмотрели этот фильм, который мало кого оставляет равнодушным. А какие эмоции «Зеленая миля» вызывает у вас?