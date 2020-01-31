Как снимали фильм «Приключения Электроника», который мы подчеркивали в телепрограмме, чтобы не пропустить

Актеров на роли главных героев искали долго, хотя сначала предполагалось, что Электроника и Сыроежкина сыграет один мальчик. Но потом стало понятно, что близнецы в кадре будут смотреться намного интереснее и к тому же натурально покажут разные характеры.

Тогда объявили поиск ребят, которые умели бы делать все: играть на гитаре, танцевать, петь, водить мопед. Кастинг проходили сотни близнецов, но «те самые» не находились. Пока в один из морозных дней в студии не появились братья Торсуевы. Их отправила на кастинг завуч школы, которая увидела объявление. Решающую роль сыграло то, что они занимались в музыкальной школе и были очень пластичны. Хотя сначала режиссер предполагал, что герои должны быть младше.

Удивительно, но обоим братьям хотелось играть положительного Электроника. В конечном счете Володя уступил роль Юре как младшему брату. Но буквально в первый же съемочный день режиссер поменял их местами. «Одинаковые» близнецы играли очень по-разному, и Юре больше подошла роль веселого Сыроежкина.