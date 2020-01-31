Как снимали фильм «Приключения Электроника», который мы подчеркивали в телепрограмме, чтобы не пропустить
У советских детей фильм «Приключения Электроника» ассоциировался с началом летних каникул: его часто показывали именно в это время. На нем выросло не одно поколение, а ребята, которые сыграли в картине, были мегапопулярны. В главных героев Сыроежкина и Электроника были влюблены многие девочки — они даже преследовали братьев-актеров, пока близнецы не избавились от своих белых кудрей и их не перестали узнавать. После выхода фильма братья получали по 40 писем ежедневно, а их родители были вынуждены периодически менять номер домашнего телефона.
Нам в AdMe.ru тоже очень нравится этот фильм, и мы узнали, что искусствоведы, разгадывая загадку популярности «Приключений Электроника», защитили целых 12 диссертаций. Но, как говорил режиссер, секрет картины прост: дети-зрители могли легко представить себя на месте героев, а еще в ней были замечательные песни. А в бонусе мы расскажем о том, что у фильма, оказывается, может появиться продолжение, если все сложится удачно.
Персонажи фильма сильно отличались от героев книги, но это пошло ему на пользу
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Сюжет фильма основывался на 3 повестях Евгения Велтистова о приключениях мальчика-робота, но в сценарии решили развивать историю о его побеге. В книге события происходят в будущем: уже изобретены видеотелефоны, плоские телевизоры и такси-вертолеты, что для 60-х было невероятной фантастикой. Конечно, воплотить все эти удивительные изобретения на экране было очень сложно, поэтому ставку решили делать на настоящее время, эмоции и юмор.
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В книге Электроник был лишен каких-либо особых эмоций, далек от искусства. В фильме же это тонко чувствующий и умный ребенок, который прекрасно поет и рисует.
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Отрицательные персонажи тоже были другими: обаятельный байкер Урри — пожилым водителем лимузина, а яркий главарь Стамп — жутковатым ученым-хирургом.
Исполнителей главных ролей искали дольше всех остальных актеров
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Актеров на роли главных героев искали долго, хотя сначала предполагалось, что Электроника и Сыроежкина сыграет один мальчик. Но потом стало понятно, что близнецы в кадре будут смотреться намного интереснее и к тому же натурально покажут разные характеры.
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Тогда объявили поиск ребят, которые умели бы делать все: играть на гитаре, танцевать, петь, водить мопед. Кастинг проходили сотни близнецов, но «те самые» не находились. Пока в один из морозных дней в студии не появились братья Торсуевы. Их отправила на кастинг завуч школы, которая увидела объявление. Решающую роль сыграло то, что они занимались в музыкальной школе и были очень пластичны. Хотя сначала режиссер предполагал, что герои должны быть младше.
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Удивительно, но обоим братьям хотелось играть положительного Электроника. В конечном счете Володя уступил роль Юре как младшему брату. Но буквально в первый же съемочный день режиссер поменял их местами. «Одинаковые» близнецы играли очень по-разному, и Юре больше подошла роль веселого Сыроежкина.
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На роль изобретателя сначала пригласили Владимира Этуша, но для нее он оказался слишком уж фактурным, ярким. Ростислав Плятт показался слишком вальяжным. Проходил пробы и Леонид Броневой, но потом он поссорился с оператором группы. А вот Николай Гринько стал тем самым спокойным и интеллигентным ученым.
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Ассистенткой Громова могла стать Ирина Муравьева, но отказалась из-за плотного графика, а вот Лия Ахеджакова не попала в фильм, потому что «показала характер». Появившаяся на пробах Елизавета Никищихина так здорово отыграла вместе с Гринько, что режиссер сразу ее утвердил.
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В блондинку Майку, как они потом признавались, были влюблены многие мальчишки-актеры. Оксана Алексеева сама пришла на съемки и, подойдя к оператору фильма Константину Апрятину, наивно спросила: «А когда же я буду сниматься?» Сделали пробу, девочка попала в картину. Но изначально в этой роли хотели видеть уже известную в то время «Красную Шапочку» — Яну Поплавскую. Но она почему-то закапризничала и отказалась.
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Евгений Весник, который сыграл учителя математики, говорил, что свой образ списал с Самуила Маршака: актер позаимствовал его походку, движения, манеру говорить и улыбаться.
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На роли главных злодеев Караченцова и Басова утвердили практически сразу: харизматичные бандиты должны были быть именно такими.
Внешность героев и окружающие их предметы имели большое значение — режиссер «подгонял» все под фактуру, которую считал идеальной
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Кудри ребят перекрасили в блонд, и среди друзей и знакомых они производили настоящий фурор. Близнецам очень нравилось сниматься в фильме, но их ужасно смущала необходимость все время ходить с такой прической. Они просили режиссера разрешить им постричься. Но это условие не подлежало обсуждению, и со временем все привыкли.
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Когда на главные роли утвердили Торсуевых, оказалось, что найденный ранее актер на роль хулигана Гусева им по плечо. Катастрофа! Прямо перед съемками ассистент режиссера заглянула в одесский интернат, где на нее буквально свалился высокий конопатый мальчишка — Вася Скромный. Он был таким смешным, что она поняла: Гусев найден.
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Во время съемок дети постоянно росли, поэтому приходилось то и дело перешивать костюмы и обыгрывать изменения во внешности, например выпавшие зубы.
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Отличница и ябеда Кукушкина носила тугие косички, что было своеобразным символом дисциплины, тогда как свободолюбивую Майку мы почти всегда видим с распущенными волосами.
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Со взрослыми актерами тоже случались казусы. Так, Басову сшили костюм, который оказался на 3 размера больше. Рассерженный актер метал громы и молнии, и когда он прямо на съемочной площадке скомандовал перепуганной художнице по костюмам: «Девочка, снимайте штаны!», то ей и в голову не пришло отказаться. Дело в том, что ему понравились ее белые джинсы. Он с трудом влез в них, дополнил образ черным свитером и остался доволен.
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Мотоцикл Урри должен был быть очень модным. Именно поэтому навороченный транспорт взяли напрокат у одного из жителей Прибалтики. В мотоцикле трудно было узнать «Яву», и второго такого было не найти. В какой-то момент владелец, понимая, что это эксклюзив, решил поднять арендную плату. Он рассчитывал на то, что режиссеру некуда будет деваться, ведь половина фильма уже отснята. Получив отказ, он решил уехать. Вот только администратор съемочной группы позвонил сотрудникам ГАИ, которые просто не выпустили мужчину из Одесской области, где снимался фильм, и ему пришлось пойти на попятную.
Песни из фильма пели все советские дети
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Сборник песен после выхода картины выпускался большими тиражами на пластинках. Его популярность была настолько велика, что вплоть до 1991 года разные заводы грампластинок, принадлежавшие «Мелодии», каждый год допечатывали тираж.
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А вот песня «Ты — человек» не сразу вошла в сборник. Поначалу ее текст посчитали слишком уж «вольнодумным», и хотя цензура и пропустила песню в фильм, на пластинке выпускать запретила. Она была возвращена в сборник только в 1988 году, в эпоху перестройки.
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Музыку к фильму написал композитор Евгений Крылатов, тексты песен — поэт Юрий Энтин. Режиссер заставлял Крылатова по нескольку раз переделывать композиции.
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Самостоятельно исполнять песни близнецы не могли: голоса не были поставлены. Да и озвучивать самих себя им не дали. Поэтому за ребят говорили и пели профессионалы — Ирина Гришина и Надежда Подъяпольская (озвучивание), Елена Камбурова и Елена Шуенкова (вокал). Николай Караченцов и Владимир Басов исполняли песни сами. А основные хоровые партии исполняли несколько известных в то время детских коллективов.
Смешных моментов на съемках было предостаточно
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По воспоминаниям съемочной группы, на съемках было весело в том числе и потому, что это было практически первое детское кино, где ребята играли самостоятельно. Взрослые актеры общались с детьми на равных. Режиссер разрешал спорить с собой и предлагать собственные идеи. «Откуда вы можете знать, как разговаривают дети в 12 лет? Вам же 50! Я это лучше знаю», — говорил Володя Торсуев.
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Когда дубли переснимали по многу раз, естественность детей, конечно, улетучивалась. Однажды, чтобы заставить хохотать уставших ребят, режиссер Константин Бромберг начал импровизировать. Он вспоминал: «Мне нужно было, чтобы класс веселился, глядя на то, как Электроник доказывает теорему Пифагора. А дети устали и не хотели смеяться. Я выхожу к доске, даже не зная, что сейчас сделаю, и говорю: „Ребята, я вам покажу позывные радио Австралии — смех птицы кукибурры“. И начинаю по-сумасшедшему ржать. Весь класс лежал от хохота!»
Пес, игравший Рэсси, был полноценным членом съемочной группы
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Без замечательного пса породы эрдельтерьер история была бы неполной. Кстати, после выхода фильма эта порода стала крайне популярной, и теперь дети просили у родителей не просто «собаку», а именно «Рэсси».
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Электронного четвероногого друга сыграл пес Чингиз. Он был очень коммуникабельным, понятливым и активным, и с ним связано немало забавных историй. Например, однажды, когда режиссер и оператор спорили, каким именно объективом снимать, к ним подбежал Чингиз и, принеся в зубах объектив, решил спор.
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Однажды пес спас жизнь съемочной группе. Он первым заметил, что на дороге есть открытый канализационный люк. Операторы ехали параллельно шоссе и снимали. Вдруг Чингиз всех обогнал, резко остановился и поднял лапу. Затормозив, водитель заметил опасность.
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В сцене, где пес откусывал дуло пистолета, он откусил его на самом деле. Удивление Караченцова, когда он это увидел, было настоящим, и дубль так и вошел в фильм. Было подготовлено два пистолета, и у второго отпилили дуло, чтобы создавалось впечатление, что пес откусил его. Но у Чингиза были другие планы. Актер очень испугался, что собака поранится, и сразу полез к ней в пасть, чтобы вытащить осколки.
Бонус: планы, которые пока не воплотились в жизнь
Владимир и Юрий Торсуевы в наше время.
Еще в 2005 году Владимир Торсуев, исполнитель роли Электроника, рассказал, что режиссер фильма, который сейчас живет в США, написал сценарий продолжения истории. Это должен был быть сериал, в котором действие разворачивается в наши дни, а Сыроежкин и Электроник уже взрослые. Велись переговоры с американскими и российскими телеканалами, а Константин Хабенский был готов сыграть Урри. Пока эти планы не воплотились в жизнь, но создатели и поклонники не теряют надежды.
А вы любите эту историю о мальчике-роботе? Стали бы смотреть продолжение?
Фото на превью Приключения Электроника / Одесская киностудия