25 фактов о картине «Осенний марафон», которую режиссер называл «фильмом мужских ужасов»

Интересно, что он был чуть ли не единственным мужчиной на площадке, кто ничего не знал о «двойной жизни», и ему стоило трудов это изобразить. Уже много позже он говорил: «Картина получилась о порядочном человеке, который не может предать ни одну из двух женщин. И эта интеллигентская черта губит его самого. На мой взгляд, Георгий Николаевич пытался снять картину о самом себе — ведь в каждом из нас сидит Бузыкин. И я это понял».