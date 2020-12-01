25 фактов о картине «Осенний марафон», которую режиссер называл «фильмом мужских ужасов»
В это совсем не верится, но со времени выхода фильма «Осенний марафон» прошло уже больше 40 лет. Но картина по-прежнему актуальна и любима. Как замечал и сам режиссер фильма Георгий Данелия, и зрители, Олегу Басилашвили вместо неприятного обманщика удалось показать запутавшегося, слабого человека, которому ужасно трудно сказать «нет».
Мы в AdMe.ru тоже любим этот фильм и с удовольствием узнали, какие любопытные события сопровождали его съемки.
На решение снимать фильм повлияла обида сценариста
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Автор Александр Володин написал сценарий, который назывался «Горестная жизнь плута». Чтобы продвинуть его дальше, он позвонил Георгию Данелии. В свою очередь, известный тогда режиссер отдал записи молодым коллегам.
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Роль была написана под Александра Калягина, а он был возмущен тем, что кино будут снимать совсем неопытные люди. Сценарий передали Павлу Аксенову. Он был рад, но затянул со съемками, и сложилось впечатление, что это ему не совсем интересно.
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В конце концов все эти перипетии обидели Александра Володина и он пришел к Данелии, чтобы забрать у него сценарий, сделать из него пьесу и отдать в театр. «Зачем? — возмутился Данелия. — Из этого может получиться отличный фильм!» — «Почему тогда сам не снимаешь?» — еще больше обиделся Володин. И Данелии пришлось согласиться.
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Он ни разу не пожалел об этом и называл «Осенний марафон» одним из трех лучших своих фильмов.
Режиссер долго перебирал кандидатуры на роли, а Басилашвили получил свою роль хитростью
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Когда Данелия собрался снимать это кино, он не был уверен в кандидатуре Калягина. И Олега Басилашвили, которого предложила попробовать на главную роль ассистент режиссера, он тоже «раскусил» не сразу. Актер казался ему слишком уверенным в себе для образа мягкого Бузыкина. Но в процессе проб Басилашвили робел, у него не было опыта «жизни на два дома», он не понимал, как играть.
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Окончательно добиться роли Басилашвили помогла хитрость. Режиссер все еще сомневался в нем, но однажды увидел, как актер ведет себя вне съемочной площадки. Ассистент режиссера попросила Басилашвили не выходить из образа, если он знает, что Данелия находится поблизости. Однажды Данелия подвез Басилашвили и увидел, как он в съехавшей на бок кепке стал топтаться на переходе, не решаясь перейти дорогу. Настоящий Бузыкин!
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Галина Волчек с радостью согласилась на роль переводчицы Варвары, но ее героиня показалась ей совсем уж монстром. Она попросила разрешения добавить ей текста, чтобы немного «очеловечить».
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Датского профессора сыграл немецкий журналист Норберт Кухинке, он идеально попадал в типаж.
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Марину Неелову и Наталью Гундареву режиссер изначально видел в этих ролях. Особенно Неелову, которую он давно заприметил и хотел с ней поработать.
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Неповторимый Евгений Леонов сначала был утвержден на роль соседа Аллы по коммуналке, но потом решили, что ему больше подходит роль бесцеремонного Харитонова. Некоторые его фразы сразу ушли в народ. Например, «Тостуемый пьет до дна» или «Всего по 150 — чистая формальность».
Кое-кого съемки довели до слез
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Сами съемки не были легкими для Георгия Данелии, потому что актеры оказались строптивыми. Например, Наталья Гундарева все время пыталась внести поправки в сценарий, практически переписала свою роль, и в конце концов Данелия в сердцах предложил ей когда-нибудь самой снять фильм.
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Когда Галина Волчек пришла на озвучивание фильма, она была в ужасе от того, какой предстала на экране. Она казалась себе ужасно непривлекательной внешне. «Прихожу я на озвучку, вроде бы нужно что-то говорить, все меня ждут. А я сижу и рыдаю, как ребенок. Как только посмотрю на экран, так слезы градом катятся. Думаю, ну неужели эта мымра — я?» — делилась актриса. Она была так расстроена, что даже не пришла на премьеру фильма.
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Наталья Гундарева отлично сыграла женщину за 40, а Марина Неелова — молодую любовницу, хотя на тот момент Наталье исполнился 31 год, а Марине было 32.
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Марина Неелова на съемках поругалась с режиссером. Она считала, что Аллочка должна быть другой, у нее было свое видение роли, которое отличалось от режиссерского. После крупной ссоры они не разговаривали месяц. Но все же Данелия смирился с подходом Нееловой.
Актеры сумели сделать героев более живыми, потому что привнесли в роли свой непростой опыт
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Георгий Данелия считал картину «фильмом мужских ужасов». «Не скрываю, что 3 раза был женат и что я отчасти тоже Бузыкин», — говорил он. Кого из двух женщин должен был выбрать герой, Данелия никогда не озвучивал. Но говорил: «Мой долгий опыт показывает, что в таких ситуациях спасает только третья».
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Марина Неелова сама была в похожей жизненной ситуации, поэтому максимально оправдывала свою героиню. Данелия же видел Аллочку более циничной и расчетливой. Но потом сдался, и образ получился более глубоким и драматичным, вызвал у зрителей сочувствие к героине.
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Басилашвили показал не простого мямлю, а неглупого, но мятущегося человека, который хочет быть хорошим для всех, боится обидеть и не умеет говорить «нет».
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Интересно, что он был чуть ли не единственным мужчиной на площадке, кто ничего не знал о «двойной жизни», и ему стоило трудов это изобразить. Уже много позже он говорил: «Картина получилась о порядочном человеке, который не может предать ни одну из двух женщин. И эта интеллигентская черта губит его самого. На мой взгляд, Георгий Николаевич пытался снять картину о самом себе — ведь в каждом из нас сидит Бузыкин. И я это понял».
Название пришлось изменить, и оно стало говорящим
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Название «Горестная жизнь плута» осталось в фильме. Так называется произведение, которое переводила героиня Галины Волчек.
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Но для фильма оно было слабоватым. Такое название чересчур однозначно характеризует Бузыкина, тогда как его образ намного сложнее простого обманщика. «Осенний марафон» — говорящее название. «Осенний» — о среднем возрасте героя, а «марафон» — о том, что Бузыкин все время бежит, не находит времени остановиться, понять, чего хочет он сам, а не другие.
При сдаче фильма Георгию Данелии пришлось обманывать
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Режиссер очень волновался, как комиссия воспримет финальную сцену, не решат ли они, что Бузыкин убегает вместе с Хансеном в Швецию. «Сон начал сниться мне каждую ночь. Перед сном я настраивал себя: горные ручьи, камушки, шевелится мох. Но только засыпал — оказывался в Госкино и меня спрашивали: „Куда бегут ваши герои, товарищ Данелия?“».
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Но комиссии не понравилось другое: директор «Мосфильма» настаивал на том, что герой должен вернуться к жене или быть наказан, с чем Данелия не мог согласиться. Он согласился только удлинить финал, сделать более долгой сцену крупного плана. Но это не получилось, поэтому режиссер попросту соврал, и картину одобрили.
Картина стала хитом, хотя вокруг нее разгорелись страсти
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Фильм очень понравился зрителям, потому что поднимал жизненные вопросы и освещал знакомые всем ситуации. Известно, что в основе сценария лежала личная история его автора.
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Некоторые знакомые режиссера заподозрили, что он списал Бузыкина с них. Кроме того, в кинематографической среде обратили внимание на то, что имя и отчество Бузыкина совпадают с именем и отчеством композитора фильма Андрея Петрова, а инициалы жены Бузыкина — с инициалами жены Петрова, Натальи Ефимовны, которую, как и героиню картины, часто называли «Эн-Е».
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Зрительницы были возмущены. Одних не устраивало то, что Бузыкин не вернулся окончательно к жене, других — что не ушел к любовнице. А на просмотре фильма на фестивале в Сан-Себастьяне Данелии крикнули: «Вы подлец, Георгий Николаевич!» Скандалисткой оказалась одна из переводчиц, которая 3 года была влюблена в женатого мужчину.
А как вы думаете, кого должен был выбрать герой фильма? Как он должен был поступить?