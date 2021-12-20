Как снимали фильм «Гарри Поттер и философский камень», благодаря которому все маглы узнали о волшебном мире и полюбили его
1-му фильму о юном волшебнике — «Гарри Потер и философский камень» — в 2021 году исполнилось 20 лет. Его выпустили в прокат 16 ноября 2001 года, и для многих людей он стал одним из символов новогодних праздников. 1-я часть франшизы была номинирована на 3 премии «Оскар» и получила множество других наград.
Мы в AdMe.ru тоже обожаем 1-ю часть волшебной саги и с удовольствием узнали факты о том, как она снималась. Хотя создатели тогда даже не подозревали, что эта и последующие истории будут иметь такой головокружительный успех.
- Британский продюсер Дэвид Хейман поручил помощницам найти детскую книгу, которая подходила бы для экранизации. Одна из них случайно прочитала 1-ю часть произведения Роулинг и тут же порекомендовала боссу.
- Джоан Роулинг продала права на экранизацию, но оставила за собой авторское право контролировать съемки. Режиссером фильма стал Крис Коламбус.
Дэниел Рэдклифф и Крис Коламбус.
- Джоан Роулинг поставила жесткое условие: все актеры должны быть британцами. При этом некоторое исключение при подборе актеров все же сделали: Ричард Харрис (Дамблдор) — ирландец, а Зои Уонамейкер (мадам Трюк) родилась в Нью-Йорке. Кастинг на 3 главные роли был открытым, и в нем участвовало множество детей.
- Тим Рот мог бы стать профессором Снейпом, но отказался от роли. Ему нужно было выбрать из двух проектов, и он отдал предпочтение «Планете обезьян». Робин Уильямс мечтал стать Хагридом и даже предложил сыграть его бесплатно. Но, как и многих других замечательных актеров, его подвело происхождение.
- Писательница сразу же одобрила кандидатуры Робби Колтрейна (Хагрид), Мэгги Смит (профессор Макгонагалл) и Алана Рикмана (Северус Снейп), явно будучи уверенной в том, что они идеально подходят для этих персонажей.
- Кроме того, Алану Рикману Роулинг рассказала некий секрет о его герое, потому как еще не все книги были написаны и только она знала, как будет развиваться его характер. Она сказала не слишком много, но достаточно для того, чтобы Рикман понял и сумел сыграть неоднозначность своего персонажа.
- Главными претендентами на роль Гарри считали Лиама Эйкена и Джейми Белла. У обоих, несмотря на юный возраст, уже был опыт съемок в кино, и их называли харизматичными актерами. Однако Эйкена забраковала Роулинг: он не был англичанином. А Джейми Беллу все же чего-то не хватило, чтобы стать мальчиком-волшебником.
- Дэниел Рэдклифф пришел на пробы по совету Мэгги Смит, с которой он играл в фильме «Дэвид Копперфилд». И карты сошлись: Крис Коламбус именно в нем увидел своего главного героя.
- Однако родители Рэдклиффа были не в восторге от того, что сын опять будет сниматься. Они опасались, что он отстанет от школьной программы, и не хотели, чтобы мнение СМИ влияло на мальчика. Дэвид Хейман и Крис Коламбус поклялись родителям, что будут держать юного Рэдклиффа подальше от средств массовой информации.
- Родители волновались зря, ведь все дети делали домашние задания в перерывах между съемками. Это было организовано не только для того, чтобы они не отстали от программы, но и для того, чтобы их сосредоточенность или нежелание делать уроки казались более достоверными на экране.
- Остальные роли получили Руперт Гринт и Эмма Уотсон, при этом Эмма была последней на кастинге. Ей пришлось выдержать несколько прослушиваний и даже поговорить по телефону с Джоан Роулинг.
- Том Фелтон пробовался на роли Гарри и Рона, прежде чем режиссер увидел в нем харизму Драко Малфоя. Актер рассказывал, что на пробах на роль Гарри актеры должны были сыграть эпизод с яйцом дракона: «У Криса Коламбуса в руках было куриное яйцо, и он целенаправленно разбивал его о стол, чтобы посмотреть, как мы отреагируем».
- Интересно, что Крис Коламбус обращал внимание на то, из какой семьи его юные актеры, насколько между ними и родителями хорошие отношения. Он хотел работать только с детьми из крепких и стабильных семей.
- Финальная сцена фильма была снята самой первой, но над всеми остальными работали в хронологической последовательности. Это делалось для того, чтобы неопытным актерам было легче адаптироваться и развивать характер своего персонажа.
- Около 30 писем о зачислении Гарри Поттера в Хогвартс, принесенные совами или прилетевшие через окна и двери, были написаны от руки, остальные напечатали или вообще сделали пустыми. Их специально изготовили из более тонкой бумаги, чтобы они хорошо летали. Известно, что 80 % сов, которых зрители увидели, были настоящими. Но в сценах, где их слишком много, добавили компьютерных птиц.
- Актрисе, которая играла Петунию, тетю Гарри, пришлось пережить неприятный момент. К ее одежде решили привязать мышь, чтобы привлечь внимание сов. Они стали смотреть в ее сторону, а не в камеру, только когда увидели «добычу». Только таким образом птиц удалось заставить это сделать.
- Чтобы сделать дом Дурслей еще более неприятным, декоратор Стефени Макмиллан преднамеренно искала самую уродливую мебель.
- Чтобы снимать потрясающие виды Хогвартса, художники-постановщики построили его модель. Замок занимал огромную комнату, были детально выполнены двор, поле и башни, использованы настоящий гравий и растения.
- Парящие свечи в большом зале изначально изображали сотни настоящих свечей, подвешенных на проволоке, которую позже удалили цифровым способом. Но пока снимался 1-й фильм, возникла проблема. Тепло от пламени расплавляло проволоку, и свечи падали на столы. Поэтому позже все летающие свечи были созданы при помощи компьютерной графики.
- Зрители привыкли видеть в роли Волан-де-Морта Рэйфа Файнса, но в 1-м фильме его сыграл Ричард Бреммер (в ретроспективных кадрах). В финальных же сценах лицо злого волшебника было полностью компьютерным, а озвучивал его Иэн Харт — актер, который воплотил на экране профессора Квиррелла.
- Чтобы Хагрид выглядел гигантом, было изготовлено 2 варианта декораций его хижины. «Крупный набор» помогал другим персонажам, таким как Гарри или Гермиона, казаться детьми нормального роста, а «мелкий набор» использовался, чтобы Хагрид выглядел большим.
- Актер, изобразивший Филча, подошел к роли ответственно. Чтобы сыграть замкнутого смотрителя, Дэвид Брэдли провел месяц в отдаленном доме в полном одиночестве, в обществе только своего кота.
- Кое-какие сцены были вырезаны из фильма, например с участием призрака Пивза. Актер, игравший его, был возмущен. В последнее время ведутся разговоры о выпуске расширенной версии 1-й части саги, и тогда эти эпизоды смогут увидеть зрители.
Одна из сцен с призраком Пивзом, которая была удалена.
А вы любите этот фильм? Пересматриваете его в новогодние праздники?
Фото на превью Harry Potter and the Sorcerer's Stone / Warner Bros.
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