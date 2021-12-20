Как снимали фильм «Гарри Поттер и философский камень», благодаря которому все маглы узнали о волшебном мире и полюбили его

1-му фильму о юном волшебнике — «Гарри Потер и философский камень» — в 2021 году исполнилось 20 лет. Его выпустили в прокат 16 ноября 2001 года, и для многих людей он стал одним из символов новогодних праздников. 1-я часть франшизы была номинирована на 3 премии «Оскар» и получила множество других наград.

Мы в AdMe.ru тоже обожаем 1-ю часть волшебной саги и с удовольствием узнали факты о том, как она снималась. Хотя создатели тогда даже не подозревали, что эта и последующие истории будут иметь такой головокружительный успех.

Британский продюсер Дэвид Хейман поручил помощницам найти детскую книгу, которая подходила бы для экранизации. Одна из них случайно прочитала 1-ю часть произведения Роулинг и тут же порекомендовала боссу.

Джоан Роулинг продала права на экранизацию, но оставила за собой авторское право контролировать съемки. Режиссером фильма стал Крис Коламбус.

Дэниел Рэдклифф и Крис Коламбус.

Джоан Роулинг поставила жесткое условие: все актеры должны быть британцами. При этом некоторое исключение при подборе актеров все же сделали: Ричард Харрис (Дамблдор) — ирландец, а Зои Уонамейкер (мадам Трюк) родилась в Нью-Йорке. Кастинг на 3 главные роли был открытым, и в нем участвовало множество детей.

Тим Рот мог бы стать профессором Снейпом, но отказался от роли. Ему нужно было выбрать из двух проектов, и он отдал предпочтение «Планете обезьян». Робин Уильямс мечтал стать Хагридом и даже предложил сыграть его бесплатно. Но, как и многих других замечательных актеров, его подвело происхождение.

Писательница сразу же одобрила кандидатуры Робби Колтрейна (Хагрид), Мэгги Смит (профессор Макгонагалл) и Алана Рикмана (Северус Снейп), явно будучи уверенной в том, что они идеально подходят для этих персонажей.

Кроме того, Алану Рикману Роулинг рассказала некий секрет о его герое, потому как еще не все книги были написаны и только она знала, как будет развиваться его характер. Она сказала не слишком много, но достаточно для того, чтобы Рикман понял и сумел сыграть неоднозначность своего персонажа.

Главными претендентами на роль Гарри считали Лиама Эйкена и Джейми Белла. У обоих, несмотря на юный возраст, уже был опыт съемок в кино, и их называли харизматичными актерами. Однако Эйкена забраковала Роулинг: он не был англичанином. А Джейми Беллу все же чего-то не хватило, чтобы стать мальчиком-волшебником.

Дэниел Рэдклифф пришел на пробы по совету Мэгги Смит, с которой он играл в фильме «Дэвид Копперфилд». И карты сошлись: Крис Коламбус именно в нем увидел своего главного героя.

Однако родители Рэдклиффа были не в восторге от того, что сын опять будет сниматься. Они опасались, что он отстанет от школьной программы, и не хотели, чтобы мнение СМИ влияло на мальчика. Дэвид Хейман и Крис Коламбус поклялись родителям, что будут держать юного Рэдклиффа подальше от средств массовой информации.

Родители волновались зря, ведь все дети делали домашние задания в перерывах между съемками. Это было организовано не только для того, чтобы они не отстали от программы, но и для того, чтобы их сосредоточенность или нежелание делать уроки казались более достоверными на экране.

Остальные роли получили Руперт Гринт и Эмма Уотсон, при этом Эмма была последней на кастинге. Ей пришлось выдержать несколько прослушиваний и даже поговорить по телефону с Джоан Роулинг.

Том Фелтон пробовался на роли Гарри и Рона, прежде чем режиссер увидел в нем харизму Драко Малфоя. Актер рассказывал, что на пробах на роль Гарри актеры должны были сыграть эпизод с яйцом дракона: «У Криса Коламбуса в руках было куриное яйцо, и он целенаправленно разбивал его о стол, чтобы посмотреть, как мы отреагируем».

Интересно, что Крис Коламбус обращал внимание на то, из какой семьи его юные актеры, насколько между ними и родителями хорошие отношения. Он хотел работать только с детьми из крепких и стабильных семей.

Финальная сцена фильма была снята самой первой, но над всеми остальными работали в хронологической последовательности. Это делалось для того, чтобы неопытным актерам было легче адаптироваться и развивать характер своего персонажа.

Около 30 писем о зачислении Гарри Поттера в Хогвартс, принесенные совами или прилетевшие через окна и двери, были написаны от руки, остальные напечатали или вообще сделали пустыми. Их специально изготовили из более тонкой бумаги, чтобы они хорошо летали. Известно, что 80 % сов, которых зрители увидели, были настоящими. Но в сценах, где их слишком много, добавили компьютерных птиц.

Актрисе, которая играла Петунию, тетю Гарри, пришлось пережить неприятный момент. К ее одежде решили привязать мышь, чтобы привлечь внимание сов. Они стали смотреть в ее сторону, а не в камеру, только когда увидели «добычу». Только таким образом птиц удалось заставить это сделать.

Чтобы сделать дом Дурслей еще более неприятным, декоратор Стефени Макмиллан преднамеренно искала самую уродливую мебель.

Чтобы снимать потрясающие виды Хогвартса, художники-постановщики построили его модель. Замок занимал огромную комнату, были детально выполнены двор, поле и башни, использованы настоящий гравий и растения.

Парящие свечи в большом зале изначально изображали сотни настоящих свечей, подвешенных на проволоке, которую позже удалили цифровым способом. Но пока снимался 1-й фильм, возникла проблема. Тепло от пламени расплавляло проволоку, и свечи падали на столы. Поэтому позже все летающие свечи были созданы при помощи компьютерной графики.

Зрители привыкли видеть в роли Волан-де-Морта Рэйфа Файнса, но в 1-м фильме его сыграл Ричард Бреммер (в ретроспективных кадрах). В финальных же сценах лицо злого волшебника было полностью компьютерным, а озвучивал его Иэн Харт — актер, который воплотил на экране профессора Квиррелла.

Чтобы Хагрид выглядел гигантом, было изготовлено 2 варианта декораций его хижины. «Крупный набор» помогал другим персонажам, таким как Гарри или Гермиона, казаться детьми нормального роста, а «мелкий набор» использовался, чтобы Хагрид выглядел большим.

Актер, изобразивший Филча, подошел к роли ответственно. Чтобы сыграть замкнутого смотрителя, Дэвид Брэдли провел месяц в отдаленном доме в полном одиночестве, в обществе только своего кота.

Кое-какие сцены были вырезаны из фильма, например с участием призрака Пивза. Актер, игравший его, был возмущен. В последнее время ведутся разговоры о выпуске расширенной версии 1-й части саги, и тогда эти эпизоды смогут увидеть зрители.

Одна из сцен с призраком Пивзом, которая была удалена.