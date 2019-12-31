Как снимали фильм «Гардемарины, вперед!», песни из которого мы все пели во дворе

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В 2020 году запланирован выход нового фильма Светланы Дружининой «Гардемарины — IV». В 4-й части мы увидим старых, полюбившихся героев, и новые, порой совсем неожиданные лица. Со времен 1-й истории о гардемаринах у героев, как и у актеров, минула целая жизнь.

AdMe.ru c удовольствием вспомнил 1-й фильм саги «Гардемарины, вперед!» и нашел самые интересные факты о том, что происходило на съемочной площадке.

Автора книги, по которой снят фильм, сначала приняли за графомана

Начинающий в то время литератор Нина Соротокина была протеже известного писателя Юрия Нагибина. Поэтому Светлана Дружинина согласилась встретиться с ней, чтобы прочитать приключенческий роман. Но когда режиссер увидела женщину с видавшей виды сумкой и огромной папкой для бумаг, она подумала, что имеет дело с очередным графоманом.

Рукопись романа «Трое из навигацкой школы» Дружинина не читала, а чуть позже в ее квартире случился пожар. Светлана была уверена, что книга сгорела с остальными бумагами. Но как оказалось, она сохранилась, и мало того, ее забрал и прочитал муж режиссера Анатолий Мукасей. Он пришел в восторг и сказал жене, что это великолепный материал для фильма.

Когда «Мосфильм» одобрил производство картины, Светлана и Нина отправились в Дом творчества в Пицунде, чтобы отработать сценарий, как того требовала тема, — на море.

Главные роли должны были играть совсем другие актеры

Основной актерский состав волею судьбы полностью заменился. Дружинина прекрасно знала, что хочет видеть Боярского, Смоктуновского, Евстигнеева, Абдулова, но вот с молодыми актерами выходила неразбериха. Алексея Корсака должен был играть Юрий Мороз, Сашу Белова — Олег Меньшиков, а Никиту Оленева — сын режиссера Михаил Мукасей.

Меньшиков не смог сниматься, Мукасей отказался из-за болезни. Юрий Мороз явился на площадку, но выяснилось, что работать он может только урывками, так как занят своим дипломным фильмом. Это стало ясно, когда было отснято несколько крупных сцен.

Когда его заменили Дмитрием Харатьяном, оказалось, что идеальная для Мороза партнерша Марина Зудина абсолютно не подходит знаменитому блондину. Хотя обе актрисы очень похожего типажа. «Они совершенно не смотрелись вместе: и визуально, и по росту, — вспоминает Светлана Дружинина. — И тогда я, быстро воспользовавшись этим моментом, сказала: „Тогда будет Машная!“» И получился идеальный дуэт.

Владимир Шевельков стал заменой сына Дружининой, и их совместная работа сразу не задалась. Актер чувствовал себя крайне неуютно, ему давали понять, что он занимает чужое место. После он говорил, что его роль не принесла удовлетворения, стала проходной и странной для его карьеры. Третий гардемарин, спокойный, «постный» юноша, был скорее для картинки, фоном для двух главных героев.

Дмитрий Харатьян — единственный из троицы, кто в фильме говорит и поет своим голосом. Роль Белова озвучивал Олег Меньшиков, песни исполнял Дмитрий Харатьян. За Оленева говорил Андрей Гриневич, а пел Олег Анофриев.

Для красавицы Татьяны Лютаевой роль Анастасии была дебютной. Режиссер увидела в молоденькой актрисе ту самую тайну, которой должна была обладать героиня. Татьяна вспоминала, что ее утвердили практически сразу, но выщипали ей брови, которые до этого, по ее словам, были «веселенькие и пышные».

Мятежную Анну Бестужеву Дружинина должна была играть сама. Для нее шились все костюмы. Но в последний момент она поняла, что не сможет совмещать работу режиссера и актрисы, поэтому была приглашена Нелли Пшённая, которая идеально вписалась в образ.

Шикарный парик в фильме носил не только шевалье де Брильи. Во время съемок Сергея Жигунова призвали на службу в армию и наголо обрили. Поэтому его «романтичные волны» — искусственные.

На экране бушевали такие чувства, что зрители были уверены: без романов между актерами не обошлось

Татьяне Лютаевой приписывали роман с Сергеем Жигуновым. Но во время съемок она была на 8-м месяце беременности, интересное положение скрывали костюмами. А на съемочную площадку к Сергею приезжала его жена, актриса Вера Новикова.

Многие зрители не могли понять, как Анастасия предпочла Сашу Белова и отвергла такого обаятельного мужчину, как де Брильи. Поэтому в жизни актрисе приписывали роман и с Михаилом Боярским.

Особенную «химию» зрители отмечали между Алешей и Софьей. На это актриса Ольга Машная говорила, что была очень увлечена ролью. Ей очень хотелось сыграть настоящую русскую женщину, для которой любовь — это и жалость, и страсть, и нежность. Ее героиня — девушка с сильным характером. Забавная сцена произошла во время съемок эпизода, когда Софья и Алеша бегут навстречу друг другу в лесу. Актриса постоянно выбегала из кадра, а количество пленки было ограничено. Тогда Машную привязали за ногу к дереву и снимали, как она бегала по кругу.

Без опасных и смешных моментов на съемках не обошлось

Дмитрий Харатьян отлично отыгрывал романтические и комедийные сцены, а вот когда приходилось иметь дело с лошадьми, ему приходилось нелегко. Он побаивался животных, а как только привыкал к ним, группа переезжала и лошадей меняли.

Евгений Евстигнеев, который сыграл харизматичного канцлера Бестужева, во время съемок был нездоров, но играл блестяще, просто входя в кадр и перевоплощаясь. Он не знал слов и работал с суфлером, но почти все сцены снимались с первого дубля.

Светлана Дружинина ратовала за натуральность на съемках. Например, в эпизоде, где Ягужинская и де Брильи бурно выясняют отношения, никак не получалась пощечина. Боярский жалел партнершу. «Светлане Сергеевне обязательно было нужно, чтобы у меня мгновенно включилась эмоция. И она сказала Боярскому тихонько: „Миша, давай серьезную оплеуху“», — вспоминает Лютаева. На пальце у актера было тяжелое кольцо, поэтому у актрисы сразу брызнули слезы.

«Гардемарины, вперед!» — единственный фильм, где в одном из эпизодов Боярский снялся обнаженным. Дружинина обещала, что во время пробежки голышом по лесу зрители не увидят ничего лишнего. Зрители и не увидели, а вот съемочная группа... Перед съемкой режиссер объявила в рупор: «Народ, разойдитесь, сейчас побежит голый Боярский!» Конечно, далеко никто не ушел.

Сергей Жигунов рассказывал: «Когда мы готовились сниматься в „Гардемаринах“, мне сказали, что никто не ездит на лошади лучше Абдулова и не дерется на шпагах искуснее Боярского. Я разбился в лепешку, но, смею думать, скоро был с ними по меньшей мере на равных в искусстве верховой езды и в фехтовании». Жигунов полностью отдавался роли и, когда дрался с профессиональным фехтовальщиком, неудачно отбил шпагу соперника, так что она угодила ему под бровь. Оператору пришлось скрывать раненый глаз актера, снимая его с определенного ракурса.

Фильм стал популярным в том числе благодаря песням и декорациям

Кроме песен гардемаринов особенно запомнилась зрителям романтичная мелодия романса «Голубка», которую исполнил Михаил Боярский. Она была написана буквально по просьбе актера, который хотел сыграть последнюю любовь стареющего д’Артаньяна, спеть песню мушкетера, который попал в снежную Россию.

Знаменитое «ланфрен-ланфра» — ничего не значащая фраза, ее аналог — русское «ой, люли, люли».

Фильм получился красивым, потому что многие декорации в нем были настоящими, музейными ценностями. Светлана Дружинина договаривалась с работниками, и группа приезжала в музеи Санкт-Петербурга и Москвы. Чтобы в кадре не было посетителей, в Питере снимали белыми ночами.