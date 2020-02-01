Как снимали фильм «День сурка» и почему его название стало нарицательным
2 февраля жители США и Канады выманивают сурка из норы, чтобы он предсказал весну. Этому обычаю уже 150 лет, а в нескольких городах и поселках проходят специальные фестивали Дня сурка, на которые съезжаются туристы. Если в пасмурный день зверек спокойно покидает нору, значит, весна наступит очень скоро. Если же светит солнце, сурок пугается своей тени и прячется. Это значит, что зима затянется. Один из таких фестивалей решили использовать как фон для интересной истории, и в 1993 году сняли фильм «День сурка».
Нам в AdMe.ru любопытно было узнать о подробностях съемок и о том, почему фильм получился настолько популярным, что выражение «день сурка» стало нарицательным.
Почему сценаристы решили сделать временную петлю именно из Дня сурка
-
Сценарист Дэнни Рубин придумал сюжет фильма, в котором герой был вынужден проживать один и тот же день, и только духовный рост мог освободить его из этой ловушки. Но этот день должен был быть каким-то особенным для американцев. День благодарения он отверг как слишком заезженный праздник. Рождество не годилось, потому что привязки к религии не должно было быть. Тогда он выбрал веселый День сурка, который сам по себе имеет подоплеку начала новой жизни: природа готовится к весне.
-
Когда сценарий выкупила компания Columbia Pictures, режиссер Гарольд Рэмис начал его шлифовать. Сценарист считал, что история должна быть философской, а режиссер — что упор должен был быть на комедийном аспекте.
-
В ходе работы в сценарий добавили предысторию, которая сразу делала сюжет понятным, но отказались от закадрового голоса, который должен был озвучивать мысли главного героя.
-
Также решили скрыть информацию о том, сколько же на самом деле времени Фил Коннорс провел в заточении петли. По разным версиям, это могло быть и 10, и 100, и 100 тыс. лет.
Только Билл Мюррей мог понравиться зрителям, будучи ворчуном и нарциссом
-
Режиссер точно знал одно: актер, который сыграет Фила, должен быть комедийным. Гарольд Рэмис уже несколько раз работал с Биллом Мюрреем, они были друзьями. Его кандидатура была одной из главных, но все же режиссер провел кастинг. Ему очень понравился Том Хэнкс, но для роли циничного и самовлюбленного ведущего-синоптика он был «слишком милым».
-
А вот Мюррей имел такую харизму, что даже в роли неприятного ворчуна, эгоиста и мизантропа был способен обаять зрителя. Именно на это сделали ставку — и пригласили Билла в картину.
-
На роль Риты сначала рассматривалась певица Тори Амос, но потом Рэмис вспомнил о молодой актрисе Энди Макдауэлл, которая очень понравилась ему в фильме «Объект красоты», где снялась в главной роли с Джоном Малковичем.
-
Сам режиссер снялся в эпизодической роли врача, который делал снимок черепа Фила.
Съемки были нелегкими, а сурки оказались совсем не милыми грызунами
-
Сначала фильм решили снимать в городке Панксатони, где много лет отмечается День сурка. Но он оказался не таким живописным, как рассчитывала съемочная группа. После долгих поисков уютной американской провинции был найден город Вудсток в штате Иллинойс. Но некоторые кадры все же пришлось снять в Панксатони и в студийном павильоне в Чикаго.
-
Власти Вудстока были против того, чтобы фильм снимался в городе. После долгих уговоров и выделения денег на ремонт дорог мэр согласился. На съемку пригласили и руководителей города Панксатони в качестве экспертов. Они следили за тем, чтобы сурка Фила доставали из норы по всем правилам, а также соблюдали остальные церемонии точно так же, как в жизни.
-
Жители Вудстока снимались в массовке. Школьники городка помогали съемочной группе и все время разбрасывали искусственный снег, потому что настоящий взять было неоткуда. Съемки проходили с марта по июнь, и актерам приходилось мучиться, надевая зимнюю одежду.
-
Для фильма вывели специальное семейство сурков, которых пытались дрессировать, и в роли Фила снялся не один зверек, а несколько. Дрессировке сурки поддавались очень плохо.
-
Милых актеров из них не вышло, контролировать зверьков было трудно. На съемках случилась неприятность. Билла Мюррея укусил один из сурков, и срочно пришлось делать уколы от бешенства. Это произошло в сцене, когда Фил едет со своим тезкой в машине, и Мюррей рассказывал, что было очень больно.
-
Некоторые места съемок стали достопримечательностями. Например, на месте лужи, в которую наступал Фил, установили табличку «Здесь ступал Билл Мюррей». Кафе, построенное специально для съемок, долгое время работало, но теперь на его месте открыт обычный Starbucks.
-
Сценарий постоянно меняли по ходу действия, между членами команды постоянно возникали споры. Так, финальную сцену, когда герои просыпаются утром 3 февраля в одной постели, переснимали 25 раз. Никак не могли решить, какой посыл должен получить зритель, была ли близость между героями? В итоге в картину вошел вариант, где они просыпаются вместе, но одетыми.
Фильм поссорил друзей
-
Все, кто работал с режиссером, отзывались о нем как о мягком и человечном, он всегда шел навстречу актерам, разрешал привозить на съемки семьи.
-
А вот Билл Мюррей в это время переживал довольно тяжелый период, он разводился с женой, завел интрижку с костюмершей фильма, не мог определиться в личной жизни и был крайне раздражен. С каждым днем съемок было все тяжелее работать с главным актером.
-
Поэтому режиссер принял решение сначала снимать последние сцены фильма, где Фил уже переродился и стал лучше. За ними должны были идти все остальные сцены, особенно те, когда персонаж Мюррея подавлен, зол и находится в депрессии.
-
После съемок картины режиссер и Билл Мюррей не разговаривали много лет, потому что поссорились из-за постоянных придирок актера. Он часто останавливал съемочный процесс, спорил по поводу сценария, потому что хотел убрать некоторые комедийные моменты, часто опаздывал или заявлялся на съемки пьяный. Поэтому в итоге отношения между друзьями разладились, хотя Мюррей был крестным детей Рэмиса. Бывшие друзья помирились только перед смертью режиссера.
Но он стал одной из лучших комедий и был очень хорошо принят в мире
-
Несмотря на то что герой картины объявляет себя «богом», фильм прекрасно приняли представители разных религий. Режиссера это очень удивляло. Фильм стали использовать как иллюстрацию общей мысли для всех конфессий: человек топчется на месте, если не развивается духовно. Все страдания — это урок, путь к развитию.
-
Картину приняли как свою и психологи, которые продвигают ту же идею развития, просто не используя религиозные мотивы.
-
Именно из-за философского суждения о развитии человека через духовность, о котором режиссер рассказал зрителю, выражение «день сурка» стало нарицательным. Во всем мире его стали использовать для определения рутины, отсутствия движения вперед и неприятных событий.
А вы смотрели фильм? Вам нравится этот американский обычай или животных нужно оставить в покое?
Фото на превью Groundhog Day / Columbia Pictures