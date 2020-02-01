Как снимали фильм «День сурка» и почему его название стало нарицательным

Сценарист Дэнни Рубин придумал сюжет фильма, в котором герой был вынужден проживать один и тот же день, и только духовный рост мог освободить его из этой ловушки. Но этот день должен был быть каким-то особенным для американцев. День благодарения он отверг как слишком заезженный праздник. Рождество не годилось, потому что привязки к религии не должно было быть. Тогда он выбрал веселый День сурка, который сам по себе имеет подоплеку начала новой жизни: природа готовится к весне.