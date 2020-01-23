Что происходило на съемках «Бриллиантовой руки» и почему актерам приходилось совсем не сладко

Сценарист Яков Костюковский однажды прочитал в газете «За рубежом» увлекательную историю о швейцарских контрабандистах, которые в гипсе пытались перевезти драгоценности через границу. Именно так родилась идея о создании фильма с подобным сюжетом. И рабочее название картины было, конечно, «Контрабандисты».

Для съемок сцены, где Горбунков вываливается из багажника с огромной высоты, была изготовлена фигура Никулина во весь рост. Хранилась она в реквизиторской, заботливо укрытая простыней. Однажды уборщица, подметая полы, случайно наткнулась на манекен, приняла его за настоящего артиста и решила, что Никулин скончался. А так как эта женщина еще по совместительству работала в местном аэропорту, то о плохой «новости» узнали через час не только во всем Адлере, но и в самой Москве.