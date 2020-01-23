Что происходило на съемках «Бриллиантовой руки» и почему актерам приходилось совсем не сладко
Фильму «Бриллиантовая рука» уже 50 лет. Он вышел на большой экран в 1969-м и с тех пор не теряет своей популярности уже у нескольких поколений.
Безусловно, на съемках этой остросюжетной комедии было множество ярких моментов и нелепых курьезов. И мы в AdMe.ru подумали: почему бы не собрать закадровый «изюм» в отдельную статью, а после еще раз с удовольствием пересмотреть киноленту?
До съемок
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Сценарист Яков Костюковский однажды прочитал в газете «За рубежом» увлекательную историю о швейцарских контрабандистах, которые в гипсе пытались перевезти драгоценности через границу. Именно так родилась идея о создании фильма с подобным сюжетом. И рабочее название картины было, конечно, «Контрабандисты».
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Для съемок сцены, где Горбунков вываливается из багажника с огромной высоты, была изготовлена фигура Никулина во весь рост. Хранилась она в реквизиторской, заботливо укрытая простыней. Однажды уборщица, подметая полы, случайно наткнулась на манекен, приняла его за настоящего артиста и решила, что Никулин скончался. А так как эта женщина еще по совместительству работала в местном аэропорту, то о плохой «новости» узнали через час не только во всем Адлере, но и в самой Москве.
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Роль Семена Семеновича Горбункова была написана именно под Юрия Никулина. Ради съемок в фильме ему даже дали полугодовой отпуск в «Союзцирке», чего ранее никогда не делалось. А вот все остальные актеры проходили кастинги и боролись за свои роли.
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В кинокартине ряд сцен отсылает нас к фильмам про Джеймса Бонда, которых советские зрители в те годы видеть не могли. Например, сцена, где «Москвич-408» летит, подцепленный вертолетом, повторяет аналогичную сцену из фильма «Живешь только дважды» (1967). Еще одна явная аналогия — это перстень на руке шефа. Такое же кольцо носил Блофельд, один из основных врагов Бонда.
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Колоритного персонажа, который на ступенях подземного перехода просит у Горбункова закурить, сыграл корреспондент журнала «Смена» Леонид Плешаков — в жизни добрейший человек. Он приехал на съемочную площадку, чтобы взять интервью у Никулина. Но Гайдай, увидев такую фактурную внешность, не мог просто отпустить журналиста и тут же придумал для него роль, которой в сценарии изначально не было.
Съемочный процесс
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Во время рыбалки Анатолий Папанов в сердцах произносит: «Идиот, тьфу!» Однако в сценарии этого не было. Реплику актер адресовал молодому оператору, который никак не мог поймать нужный кадр. Из-за этого Папанову приходилось несколько раз нырять в ледяную воду. Этот момент засняли случайно, но он получился таким колоритным, что Гайдай намеренно оставил его в фильме.
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В последней сцене Юрий Никулин ударяется головой о железный крюк. Это не было запланировано, а получилось случайно. Но артист быстро сориентировался, не вышел из роли и продолжал играть, несмотря на то, что удар привел к сотрясению мозга. Именно из-за этой травмы актеру пришлось отказаться от съемок концовки фильма, в которой Надя радует Семена Семеновича известием о грядущем пополнении в семействе.
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Когда Горбунков ищет для жены халатик, в одной из сцен он осматривает бронзового коня. Эту же статую с трудом поднимал Новосельцев в фильме «Служебный роман». Есть и еще совпадения: знаменитое «такси на Дубровку» снималось в фильмах «Берегись автомобиля» и «Три тополя на Плющихе». А черный кот из сна Козодоева появляется в фильме «Иван Васильевич меняет профессию».
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Сцену, где Геша пинает мальчика, снимали 7 раз: юный актер никак не мог упасть в нужный момент — он делал это заранее, так как боялся пинка. В очередной раз режиссер сказал, что Миронов пинать мальчика не будет, а просто пробежит мимо. Но актеру шепнул: «Бей как раньше и посильнее». Мальчик не ожидал подвоха, упал в нужный момент, и сцену наконец-то отсняли.
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На море, когда Андрей Миронов кричал «Спасите! Помогите! SOS!», это вышло так убедительно, что на его крики примчался настоящий катер со спасателями. Но, прояснив ситуацию, представители закона не стали выписывать штраф, а лишь взяли автографы и удалились.
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После пьяного дебоша в ресторане жена Горбункова будит его с помощью будильника. Оказывается, по сценарию Семен Семенович должен был просыпаться от того, что на него со страшным грохотом падала картина и повисала на шее. После десятка дублей, хотя и было смешно, стало понятно, что картина никак не желала вешаться на Никулина «красиво». В результате жена Горбункова — Нина Гребешкова — на ходу придумала использовать будильник: «Семен Семенович-то трудяга, и его долг, чтобы не проспать на работу, — подчиниться звонку».
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В сцене знакомства, когда Геша встречается с семьей Горбункова, мальчик стреляет в героя мороженым. На самом деле это была смесь творога с молоком: такая субстанция лучше прилипала к лицу. Да и кидал «мороженое» ассистент режиссера, поскольку мальчик просто не мог совершить такой хулиганский поступок даже с разрешения родителей.
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В одной из сцен «контрабандисты» Каневский и Шпигель спорят на якобы турецком языке. Но на самом деле этот разговор — абсолютная тарабарщина, и ее актеры придумали сами. А слово «мордюк», которое повторяется несколько раз, Каневский сказал специально: у него были плохие отношения с Нонной Мордюковой, и он хотел ее задеть.
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Актриса Нина Гребешкова, жена режиссера фильма Леонида Гайдая, в интервью репортеру говорит фразу «Шуба подождет!». Эту реплику артистка придумала сама. По словам Гребешковой, толчком к этому послужили реальные события: на «Мосфильм» были выделены 2 автомобиля, и за один из них Гайдай расплатился деньгами, отложенными на шубу для жены. Кстати, на этом настояла сама Гребешкова.
После съемок
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Актриса Светлана Светличная впервые в истории советского кино продемонстрировала на экране чувственный стриптиз. Но по приказу начальства эти кадры «ню» при показе на телевидении безжалостно вырезались.
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В монологе управдомша Плющ говорит: «Я не удивлюсь, если ваш муж тайно посещает любовницу». Изначально вместо «любовницы» предполагалось слово «синагога». Но здесь опять вмешались цензоры.
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В титрах фильма есть фраза, сочиненная Гайдаем: «Благодарим зрителей, которые предоставили для съемки свои драгоценности». Это, конечно, была шутка. Но после выхода кинокартины люди звонили на студию и просили вернуть им якобы их ювелирные украшения.
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Последней сценой в фильме должен был стать эпизод со взрывом атомной бомбы. Гайдай придумал ее специально, чтобы шокировать цензоров. Этот кадр, конечно, приказали убрать, зато остальные спорные сцены оставили. Ведь на фоне взрыва они смотрелись вполне безобидными.
А сколько раз вы смотрели фильм «Бриллиантовая рука»? Или у вас есть другая любимая советская комедия?
Фото на превью Бриллиантовая рука / Мосфильм