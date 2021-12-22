Как снимали фильм «Большая перемена», который обожают зрители. А главный актер всю жизнь стеснялся своей роли
Фильм «Большая перемена» вышел на экраны в 1973 году, но зрители до сих пор считают его полным очарования. Секрет в том, что актеры играли искренне, а темы молодости, школы, отношений между людьми всегда в тренде.
Мы в AdMe.ru с удовольствием вспомнили, как снимали эту картину, которую пересматривают до сих пор. Правда, исполнитель главной роли Михаил Кононов с трудом согласился на эту работу и всю жизнь не скрывал холодного отношения к фильму.
- В основу сценария легла повесть «Иду к людям» Георгия Садовникова. Писатель в молодости работал в школе молодежи и перенес свой опыт на бумагу. Произведение было серьезным, и то, что из него хотят сделать комедию, неприятно удивило автора. Но в конце концов он согласился на такую экранизацию.
- От первоисточника в фильме осталось мало, многие сюжетные линии придумали специально для кино. Так, в книге не было любовного треугольника между Нестором, Полиной и Иваном. Отсутствовали обаятельный Тимохин и Люся, Нелли Леднева училась с мамой, а не с папой. А Ганжа, который на протяжении всей ленты веселил зрителя, в повести эпизодически появляется просто как подросток-хулиган.
- Нестора Петровича автор книги списал с себя, а вот остальные образы были собирательными. Фамилии он брал у своих знакомых. Например, Коровянскую писатель назвал так в честь девушки, с которой у него был короткий роман, а потом она собиралась замуж за молодого человека с такой фамилией. Прототипом Ледневой стала крупная девушка, бетонщица по профессии, которая влюбилась в учителя и все время стремилась провожать его домой, чтобы ему не было страшно.
- На роль Нестора Петровича рассматривали несколько актеров, но Юрий Кузьменков, которому досталось играть Ваню Федоскина, особенно мечтал о ней. Однако его фактура для этой роли не подошла, а вот для образа обаятельного Вани оказалась идеальной. В ответ на его жалобы режиссер так и сказал ему: «Ты вылитый Ваня!»
- В роли Нестора кроме Михаила Кононова режиссер также видел Константина Райкина, Евгения Карельских или Андрея Мягкова. Больше всего ему нравился Мягков, но актер поставил невыполнимое условие: в роли Светланы Афанасьевны снимать его жену Анастасию Вознесенскую. Ее брать не хотели, и Мягков отказался.
- Михаил Кононов согласился сниматься, но с самого начала относился к роли не очень хорошо, считал, что ее текст несуразен. Из-за этого он держался очень отстраненно, ссорился с режиссером, демонстративно покидал съемочную площадку. Позже в своих воспоминаниях он написал о неприятии этого образа, хотя признавал, что фильм получился успешным благодаря обаянию и искренности актеров.
- На роль заводилы Ганжи рассматривали Станислава Садальского и Александра Филиппенко. Пробовался также Мягков, но его Ганжа казался неубедительным. В итоге этого персонажа блистательно сыграл Александр Збруев. Хотя с ним режиссеру тоже не было легко. Например, своенравный актер не хотел надевать робу, в которой должны были ходить все рабочие. Он щеголял в замшевой куртке. И в итоге получился очень органичный образ.
- Наталья Гвоздикова пробовалась на роль Нелли Ледневой, но режиссер увидел в ней красотку Полину. Правда, ей пришлось носить парик, потому что почти все актрисы на площадке оказались блондинками, а Полина должна была выделяться из толпы. Поэтому во время съемок сцен купания гримеры особенно нервничали: боялись, что Гвоздикова потеряет ценный реквизит.
- Полину хотела сыграть уже знаменитая тогда Наталья Гундарева, но ей отказали из-за пышных форм: режиссер видел невесту Нестора худенькой.
- Гвоздикова вспоминала, что на съемках флиртовала с Савелием Крамаровым, который был полной противоположностью своему глуповатому персонажу. Актер отличался умом и интеллигентностью.
- Светлана Крючкова хотела изображать Светлану Афанасьевну. Однако на пробах, играя сцену со Збруевым, повела себя слишком экспрессивно. Пробы оборвали и отправили актрису домой. А как только она добралась до дома, раздался звонок — ей предложили роль Нелли.
- По сюжету Леднева должна была быть крупной девушкой, но Крючкова не обладала такими уж мощными формами. Поэтому, чтобы она выглядела больше Кононова, костюмеры постарались. Она носила кепку, пиджаки: эта одежда добавляла фигуре объема.
- Эпизодические роли в картине достались в том числе двум дочерям режиссера Алексея Коренева. Люсю пробовала сыграть Елена Коренева, но посчитала, что комедийного таланта у нее нет, и отказалась. А потом снялась в роли девушки из библиотеки. Известной актрисой она стала позже. А старшая дочь Мария изобразила ученицу с ребенком.
- По сценарию фильма петь должен был Ганжа. Но Збруев делал это не очень хорошо, поэтому от этой идеи отказались. И доверили исполнение музыкальной сцены Светлане Крючковой. Песня «Черное и белое» была написана специально для нее.
- В процессе работы о съемках новой комедии «Приключения школьного учителя» написали в газете. И поднялась настоящая буря негодования. Возмущенные учителя писали, что педагогика — это не шуточки и над их трудом нельзя смеяться. Руководство настоятельно посоветовало режиссеру сменить название. Объявили конкурс среди участников съемочной группы. Победил оператор Анатолий Мукасей, который придумал вариант «Большая перемена».
- Несладко приходилось на съемках красавице Наталии Богуновой, исполнившей роль Светланы Афанасьевны. Она очень тяжело воспринимала нападки Кононова, который регулярно цеплялся к коллегам и объяснял это тем, что для работы ему нужна подзарядка.
- Большой успех фильму принесли актеры, которые сыграли второстепенных героев, поскольку их персонажи получились не менее яркими, чем главные. Ролан Быков в роли Петрыкина, Евгений Леонов в роли Леднева, Савелий Крамаров в роли Тимохина заставляли зрителей хохотать и умиляться.
- Также актеры вспоминают, что на съемках были моменты, чуть не закончившиеся трагически. Светлане Крючковой требовалось освоить управление асфальтовым катком и при этом не задавить оператора, который все время находился рядом. «Он огромный, тяжелый. Я его включила, и он поехал, — вспоминала актриса. — И прямо на камеру! Я его выключила, а он продолжал ехать! Слава богу, его успели остановить».
- В другой раз чуть не утонул Михаил Кононов — во время съемки сцены, в которой он прыгает в воду и его спасает Петрыкин. Актер никого не предупредил, что плохо плавает. Режиссер фильма вспоминал: «Мишка так точно это сыграл, что у всех было ощущение, что он отлично сыграл. Но потом выяснилось, что он действительно тонул. И если бы Ролан Быков, который снимался с ним в одной сцене, вовремя не подсуетился, неизвестно, чем бы окончились съемки для Кононова. Так что он в прямом смысле слова обязан своим спасением Быкову».
- Конечно, на съемках было всякое, но в целом актеры вспоминали это время как очень веселое. Нина Маслова, исполнительница роли Коровянской, говорила: «Компания у нас собралась потрясающая. Все молодые, веселые. Хоть и жили в жуткой гостинице в Ярославле с колоссальным количеством тараканов, все равно было хорошо. Помню, отмечали 9 Мая. А зарплату нам почему-то не успели заплатить. Походили по комнатам, пособирали с каждого буквально по копейке, но стол накрыли».
А вы любите этот веселый фильм?
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