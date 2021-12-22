Как снимали фильм «Большая перемена», который обожают зрители. А главный актер всю жизнь стеснялся своей роли

Фильм «Большая перемена» вышел на экраны в 1973 году, но зрители до сих пор считают его полным очарования. Секрет в том, что актеры играли искренне, а темы молодости, школы, отношений между людьми всегда в тренде.

Мы в AdMe.ru с удовольствием вспомнили, как снимали эту картину, которую пересматривают до сих пор. Правда, исполнитель главной роли Михаил Кононов с трудом согласился на эту работу и всю жизнь не скрывал холодного отношения к фильму.

В основу сценария легла повесть «Иду к людям» Георгия Садовникова. Писатель в молодости работал в школе молодежи и перенес свой опыт на бумагу. Произведение было серьезным, и то, что из него хотят сделать комедию, неприятно удивило автора. Но в конце концов он согласился на такую экранизацию.

От первоисточника в фильме осталось мало, многие сюжетные линии придумали специально для кино. Так, в книге не было любовного треугольника между Нестором, Полиной и Иваном. Отсутствовали обаятельный Тимохин и Люся, Нелли Леднева училась с мамой, а не с папой. А Ганжа, который на протяжении всей ленты веселил зрителя, в повести эпизодически появляется просто как подросток-хулиган.

Нестора Петровича автор книги списал с себя, а вот остальные образы были собирательными. Фамилии он брал у своих знакомых. Например, Коровянскую писатель назвал так в честь девушки, с которой у него был короткий роман, а потом она собиралась замуж за молодого человека с такой фамилией. Прототипом Ледневой стала крупная девушка, бетонщица по профессии, которая влюбилась в учителя и все время стремилась провожать его домой, чтобы ему не было страшно.

На роль Нестора Петровича рассматривали несколько актеров, но Юрий Кузьменков, которому досталось играть Ваню Федоскина, особенно мечтал о ней. Однако его фактура для этой роли не подошла, а вот для образа обаятельного Вани оказалась идеальной. В ответ на его жалобы режиссер так и сказал ему: «Ты вылитый Ваня!»

В роли Нестора кроме Михаила Кононова режиссер также видел Константина Райкина, Евгения Карельских или Андрея Мягкова. Больше всего ему нравился Мягков, но актер поставил невыполнимое условие: в роли Светланы Афанасьевны снимать его жену Анастасию Вознесенскую. Ее брать не хотели, и Мягков отказался.

Михаил Кононов согласился сниматься, но с самого начала относился к роли не очень хорошо, считал, что ее текст несуразен. Из-за этого он держался очень отстраненно, ссорился с режиссером, демонстративно покидал съемочную площадку. Позже в своих воспоминаниях он написал о неприятии этого образа, хотя признавал, что фильм получился успешным благодаря обаянию и искренности актеров.

На роль заводилы Ганжи рассматривали Станислава Садальского и Александра Филиппенко. Пробовался также Мягков, но его Ганжа казался неубедительным. В итоге этого персонажа блистательно сыграл Александр Збруев. Хотя с ним режиссеру тоже не было легко. Например, своенравный актер не хотел надевать робу, в которой должны были ходить все рабочие. Он щеголял в замшевой куртке. И в итоге получился очень органичный образ.

Наталья Гвоздикова пробовалась на роль Нелли Ледневой, но режиссер увидел в ней красотку Полину. Правда, ей пришлось носить парик, потому что почти все актрисы на площадке оказались блондинками, а Полина должна была выделяться из толпы. Поэтому во время съемок сцен купания гримеры особенно нервничали: боялись, что Гвоздикова потеряет ценный реквизит.

Полину хотела сыграть уже знаменитая тогда Наталья Гундарева, но ей отказали из-за пышных форм: режиссер видел невесту Нестора худенькой.

Гвоздикова вспоминала, что на съемках флиртовала с Савелием Крамаровым, который был полной противоположностью своему глуповатому персонажу. Актер отличался умом и интеллигентностью.

Светлана Крючкова хотела изображать Светлану Афанасьевну. Однако на пробах, играя сцену со Збруевым, повела себя слишком экспрессивно. Пробы оборвали и отправили актрису домой. А как только она добралась до дома, раздался звонок — ей предложили роль Нелли.

По сюжету Леднева должна была быть крупной девушкой, но Крючкова не обладала такими уж мощными формами. Поэтому, чтобы она выглядела больше Кононова, костюмеры постарались. Она носила кепку, пиджаки: эта одежда добавляла фигуре объема.

Эпизодические роли в картине достались в том числе двум дочерям режиссера Алексея Коренева. Люсю пробовала сыграть Елена Коренева, но посчитала, что комедийного таланта у нее нет, и отказалась. А потом снялась в роли девушки из библиотеки. Известной актрисой она стала позже. А старшая дочь Мария изобразила ученицу с ребенком.

По сценарию фильма петь должен был Ганжа. Но Збруев делал это не очень хорошо, поэтому от этой идеи отказались. И доверили исполнение музыкальной сцены Светлане Крючковой. Песня «Черное и белое» была написана специально для нее.

В процессе работы о съемках новой комедии «Приключения школьного учителя» написали в газете. И поднялась настоящая буря негодования. Возмущенные учителя писали, что педагогика — это не шуточки и над их трудом нельзя смеяться. Руководство настоятельно посоветовало режиссеру сменить название. Объявили конкурс среди участников съемочной группы. Победил оператор Анатолий Мукасей, который придумал вариант «Большая перемена».

Несладко приходилось на съемках красавице Наталии Богуновой, исполнившей роль Светланы Афанасьевны. Она очень тяжело воспринимала нападки Кононова, который регулярно цеплялся к коллегам и объяснял это тем, что для работы ему нужна подзарядка.

Большой успех фильму принесли актеры, которые сыграли второстепенных героев, поскольку их персонажи получились не менее яркими, чем главные. Ролан Быков в роли Петрыкина, Евгений Леонов в роли Леднева, Савелий Крамаров в роли Тимохина заставляли зрителей хохотать и умиляться.

Также актеры вспоминают, что на съемках были моменты, чуть не закончившиеся трагически. Светлане Крючковой требовалось освоить управление асфальтовым катком и при этом не задавить оператора, который все время находился рядом. «Он огромный, тяжелый. Я его включила, и он поехал, — вспоминала актриса. — И прямо на камеру! Я его выключила, а он продолжал ехать! Слава богу, его успели остановить».

В другой раз чуть не утонул Михаил Кононов — во время съемки сцены, в которой он прыгает в воду и его спасает Петрыкин. Актер никого не предупредил, что плохо плавает. Режиссер фильма вспоминал: «Мишка так точно это сыграл, что у всех было ощущение, что он отлично сыграл. Но потом выяснилось, что он действительно тонул. И если бы Ролан Быков, который снимался с ним в одной сцене, вовремя не подсуетился, неизвестно, чем бы окончились съемки для Кононова. Так что он в прямом смысле слова обязан своим спасением Быкову».

Конечно, на съемках было всякое, но в целом актеры вспоминали это время как очень веселое. Нина Маслова, исполнительница роли Коровянской, говорила: «Компания у нас собралась потрясающая. Все молодые, веселые. Хоть и жили в жуткой гостинице в Ярославле с колоссальным количеством тараканов, все равно было хорошо. Помню, отмечали 9 Мая. А зарплату нам почему-то не успели заплатить. Походили по комнатам, пособирали с каждого буквально по копейке, но стол накрыли».