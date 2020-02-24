Как снимали фильм «Амели», от которого по сей день порхают бабочки в животе

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Сложно найти человека, который не видел или хотя бы не слышал о фильме Жана-Пьера Жене «Амели». Сайт Rotten Tomatoes дал ему 88 % свежести, а журнал Empire поставил на почетное 2-е место в списке «100 лучших фильмов мирового кинематографа не на английском языке». Невероятную атмосферу кинолента, по признанию самого режиссера, получила от французского поэта Жака Превера и режиссера Жана Ренуара. Кстати, Одри Тоту пригласили на главную роль по воле случая, но об этом и многом другом читайте в нашей статье.