Как снимали фильм «Амели», от которого по сей день порхают бабочки в животе
Сложно найти человека, который не видел или хотя бы не слышал о фильме Жана-Пьера Жене «Амели». Сайт Rotten Tomatoes дал ему 88 % свежести, а журнал Empire поставил на почетное 2-е место в списке «100 лучших фильмов мирового кинематографа не на английском языке». Невероятную атмосферу кинолента, по признанию самого режиссера, получила от французского поэта Жака Превера и режиссера Жана Ренуара. Кстати, Одри Тоту пригласили на главную роль по воле случая, но об этом и многом другом читайте в нашей статье.
Мы в AdMe.ru любим этот фильм, который на самом деле называется «Невероятная судьба Амели Пулен» (фр. Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain), за его оптимизм, шарм и непередаваемую атмосферу волшебства. А в бонусе вы увидите кое-что необычное.
Фильм делали под другую актрису
- Изначально играть главную женскую роль должна была британская актриса Эмили Уотсон. Под нее режиссер и делал свою киноленту, отсюда и имя «Амели» — вариант «Эмили». Однако актриса не владела французским в должной степени и ко времени съемок уже была занята в другом проекте.
- Одри Тоту режиссер случайно увидел на афише фильма «Салон красоты „Венера“» и решил, что нашел достойную замену.
- Неожиданный факт про исполнительницу главной роли: она с детства мечтала стать приматологом (изучать поведение приматов) и после съемок в «Амели» отправилась прямиком на Суматру наблюдать за орангутангами.
- Сцена с путешествующим гномом не выдумка режиссера. В 1980-е годы в странах Западной Европы люди стали разыгрывать друг друга необычным способом. Они без спроса брали фигуру садового гнома с участков ничего не подозревающих соотечественников, оставляя успокаивающую записку, мол, «со мной все в порядке, поехал повидать мир», и брали эти фигурки в свои реальные путешествия, присылая фотографии гномов около достопримечательностей недоумевающим владельцам.
- Канны проигнорировали киноленту, хотя она везде гремела и получала отличные отзывы. А все из-за досадной ошибки, по которой жюри была показана картина... без музыки! Конечно, в таком варианте рассчитывать на награды было сложно.
- Жан-Пьер Жене любит снимать свои фильмы в павильоне, но тут ему все же пришлось согласиться на натуральные съемки. Однако для таких съемок команде декораторов пришлось отмывать реальную улицу и метро от граффити и грязи и попросить убрать некоторые рекламные щиты. Кстати, после такой основательной уборки власти города старались поддерживать чистоту этих мест самостоятельно.
- Кафе, в котором работала главная героиня, Cafe des Deux Moulins в стиле ар-деко действительно существует и работает по сей день (смотрите бонус). После выхода ленты в меню появилось мороженое крем-брюле «Амели».
- Михаэль Сова получил довольно широкую известность после выхода фильма, так как картины в комнате героини, так же как и знаменитая настольная лампа с абажуром и даже воображаемый крокодил, — его рук дело.
- Одри Тоту на самом деле не умеет пускать «блинчики» по воде, эти сцены были позже добавлены при помощи компьютерной графики.
- Имя второстепенного персонажа — неудавшегося писателя-философа Ипполито — это отсылка к роману Федора Достоевского «Идиот».
- Помните сцену, где Амели воображает черно-белые похороны? Это кадры кинохроники Pathe-journal 1923 года о смерти актрисы Сары Бернар.
- В фильме воссоздано очень много реальных забавных ситуаций, которые режиссер коллекционирует аж с 1974 года.
- Свою фамилию героиня получила случайно: как-то раз Жан-Пьер решил полакомиться и купил шоколадку Poulain.
- По сюжету Амели жила в доме № 56 по улице Rue des Trois Frères на Монмартре. На данный момент это место — начальная точка путешествия поклонников фильма, так как именно здесь Амели начала менять жизни других людей и свою в том числе.
- Ну и магазинчик Maison Collignon, где заправлял противный владелец, вечно шпынявший своего нерадивого помощника, тоже существует. Кстати, нынешний владелец убрал мешки с фасолью, так как было слишком много желающих засунуть туда руки. Ну вы понимаете, да?
- Амели стало одним из самых популярных женских имен после выхода фильма. Причем не только во Франции, но и в США, где до 2003 года это имя почти не использовалось.
- И не только у девочек. В 2007 году этим именем (в честь героини фильма) назвали новый вид стеклянных лягушек, которых обнаружили в Эквадоре. Они получили название Cochranella amelie. По словам ученого, «мелкие детали играют важную роль в достижении радостей жизни так же, как стеклянные лягушки и все другие земноводные и пресмыкающиеся играют важную роль в здоровье нашей планеты».
- Еще один реальный факт: та коллекция неудачных фотографий, которую в фильме собирает возлюбленный Амели, реально существует, но является собственностью хорошего друга режиссера Мишеля Фолько. Из-за французского закона о приватности, который запрещает публиковать снимки реальных людей без их разрешения, настоящие фотографии из альбома были заменены на снимки актеров, статистов и членов съемочной группы.
- Базилика Сакре-Кёр (важнейшая достопримечательность Монмартра) тоже стала местом паломничества поклонников киноленты. Здесь Амели единственный раз, кстати, разговаривала с Нино (больше за весь фильм между ними не было ни слова), и мимо базилики уже в конце киноленты влюбленные проезжали на мопеде.
Бонус: и наши авторы побывали в Cafe des Deux Moulins
А вы были на месте съемок вашего любимого фильма?
Фото на превью Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain / Canal+ [fr]