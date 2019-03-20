Как сложились судьбы наших актеров в Голливуде

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Во все времена Россия могла похвастаться талантливыми актерами. Но признание и любовь на родине не гарантируют такой же успех в Голливуде. Более того, там нашим знаменитым артистам приходится ничуть не легче, чем другим участникам кастингов на роли в кино.

AdMe.ru расскажет вам самые запоминающиеся истории о попытках русских актеров покорить Голливуд. К сожалению, не у каждой истории был счастливый конец, но нам точно есть чем гордиться даже в голливудском кино.

Светлана Ходченкова

Светлана Ходченкова начала покорять США с 2011 года. Она одна из немногих российских звезд, которым удалось получить одну из главных ролей в голливудском блокбастере. Звездой мирового уровня ее сделал фильм «Росомаха: Бессмертный», в котором актриса снялась в дуэте с Хью Джекманом.

Казалось бы, Светлане ничего не стоит покорить Голливуд, ведь ее талант и красоту трудно не заметить. Но актриса не намерена полностью посвящать себя голливудскому кино и бросать все ради американской мечты. Ходченкова признается, что самое главное для нее — это семья, а поскольку все ее родные живут в России, в основном она снимается именно в русских фильмах.

Игорь Жижикин

Игорь Жижикин — яркий пример того, что русский актер может стать одинаково известным одновременно и в России, и в Голливуде. Запоминающееся лицо артиста регулярно появляется в американских блокбастерах и сериалах. Как правило, он играет роли отважных и сильных русских героев.

Однако успешная карьера Игоря в США началась не в кино, а в цирке. Будущий актер работал в группе Московского цирка воздушным гимнастом. А когда цирк отправился на гастроли в США, то Жижикин быстро стал звездой многих известных цирковых шоу, в том числе и легендарного Cirque du Soleil.

Постепенно Игорь Жижикин сменил цирковую арену на кино. Поработав с такими талантливыми людьми, как Стивен Спилберг, Квентин Тарантино и Джордж Лукас, актер решил начать работу в отечественных проектах. На данный момент артисту 53 года, а за его плечами внушительная фильмография.

Илья Баскин

Илья Баскин родился в СССР и переехал в США, еще не успев запомниться русскому зрителю. Сыграв эпизодическую роль в русском сериале «Большая перемена», молодой актер покинул родину с целью покорить Голливуд.

На сегодняшний день фильмография Ильи Баскина включает внушительное число американских фильмов. В Голливуде Илья стал тем актером, которого чаще всего выбирают на роль русского героя, ведь он до сих пор сумел сохранить свой русский акцент.

Несмотря на то что артист выступает в одном и том же амплуа, ему удалось добиться большого успеха в Голливуде. Мы можем видеть его в таких культовых фильмах, как «Человек-паук — 2» и «Человек-паук — 3», «Трансформеры-3: Темная сторона Луны», «Остин Пауэрс: Международный человек-загадка».

Юрий Колокольников

Пока мир находится в плену у сериала «Игра престолов», особенно приятно упомянуть молодого актера Юрия Колокольникова. Когда-то он переехал в США ради того, чтобы покорить Голливуд. Но вместо этого ему пришлось работать официантом и грузчиком, чтобы выжить. Отодвинув американскую мечту на второй план, он вернулся в Россию, где быстро стал востребованным актером.

В 2014 году Юрий решил еще раз испытать удачу в Голливуде. Во второй раз все сложилось удачно: он снялся в сериале «Игра престолов» и привлек к себе внимание многих великих режиссеров, в том числе Люка Бессона. Несмотря на то что теперь коллеги Юрия — это такие звезды, как Райан Рейнольдс, Гэри Олдмен и Сэмюэл Л. Джексон, он успевает сниматься и в России.

Константин Хабенский

Раз в несколько лет Константина Хабенского можно увидеть в одном из блокбастеров Голливуда, например «Особо опасен» и «Война миров Z». Не раз в прессе появлялись новости о том, что актер хочет переехать в США насовсем. Но если он и уезжал туда, то всегда ненадолго.

У Константина много друзей среди голливудских звезд. Тимур Бекмамбетов и Милла Йовович открыто признают, что очень ждут талантливого актера в Голливуде. Но, несмотря на это, Хабенский предпочел отечественный кинематограф и работает изо всех сил для того, чтобы русскому зрителю было чем гордиться.

Елена Соловей

Елена Соловей, которая стала практически родной для русского зрителя после фильма «Вам и не снилось...», последние 20 лет тоже покоряет Голливуд. Актриса переехала в США ради мужа и не скрывает, что сильно скучает по родине.

Однако Елена не отказалась от своей профессии — она активно преподает актерское мастерство русскоязычным жителям США, а также снимается в эпизодических ролях в кино, сериалах и телепередачах. Например, ее можно увидеть в знаменитом сериале «Клан Сопрано», а также в фильме «Затерянный город Z» с Сиенной Миллер и Робертом Паттинсоном.

Савелий Крамаров

Когда речь заходит о русских актерах в Голливуде, всегда упоминается имя Савелия Крамарова, который был горячо любим зрителями России. Однако народная любовь не смогла удержать артиста на родной земле. Он настойчиво добивался переезда в Голливуд, даже писал письма президенту США с просьбой разрешить переезд.

Актеру удалось переехать в США для исполнения мечты. Мы можем заметить Крамарова в некоторых американских фильмах. Он играл вместе с такими звездами, как Робин Уильямс, Арнольд Шварценеггер и Джеймс Белуши.

Работая изо всех сил, он обеспечил своей семье безбедное существование, но все еще ожидал своего звездного часа. Когда наконец актера утвердили на значимую роль, которая должна была исполнить его заветную мечту, у него нашли неизлечимую болезнь. Известность, о которой Крамаров так сильно мечтал, так и не пришла к нему в Голливуде.

Виктор Ильичев

Виктор Ильичев был признан одним из самых снимаемых актеров СССР, его фильмография насчитывает более 100 фильмов. Разноплановые роли, народное признание и участие в значимых фильмах не смогло удержать Ильичева на родине — он уехал в США вслед за любовью всей своей жизни, балериной Светланой Осиевой.

Покорить Голливуд не получилось — Ильичев снялся всего в 3 малоизвестных американских фильмах. Главной задачей артиста в США стала забота о семье, поэтому он подрабатывал кем придется, например упаковывал продукты в супермаркете. Со временем семья смогла позволить себе дом на берегу океана, где актер и провел последние годы жизни.