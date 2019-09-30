Как сложились судьбы главных красавиц и красавцев из любимых советских сказок

31 6 19 19k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Киносказки советских времен были наполнены волшебством и чудесами. Такие фильмы, как «Золушка», «Снежная королева», «Ослиная шкура» и другие, — это не просто удивительные истории, которые мы все помним с детства, а целая эпоха. Эти картины смотрело и пересматривало несколько поколений, и конечно, зрителям особенно запоминались актеры и актрисы, исполнявшие главные роли.

Мы в AdMe.ru решили проследить, как сложились судьбы тех, кто в свое время сыграл наших любимых героев в советских киносказках.

1. Татьяна Клюева

Первый раз Татьяна Клюева снялась в кино еще школьницей — тогда она играла в приключенческом фильме «Акваланги на дне». А роль в известной сказке «Варвара-краса, длинная коса» была написана специально для Татьяны. Режиссер Александр Роу хотел, чтобы в его фильме снималась именно эта девушка, и не прогадал — в образе Варвары актриса была бесподобна. Правда, в дальнейшем Татьяна предпочла семейное счастье карьере артистки: девушка вышла замуж за моряка и уехала из столицы. Сегодня Татьяна Клюева живет с мужем и сыном в Севастополе и возглавляет городское представительство Союза кинематографистов.

2. Ксения Рябинкина

Дебютом для Ксении стала ее роль Царевны Лебеди в фильме 1966 года «Сказка о царе Салтане». Зрители были очарованы изяществом и грацией артистки, что неудивительно, ведь к тому моменту Ксения была одной из солисток балета Большого театра. Вскоре Рябинкина получила приглашение сняться в кино от известного индийского режиссера Раджа Капура. Она исполнила роль русской девушки Марины в фильме «Мое имя Клоун» и стала настоящей кинозвездой в Индии. Вернувшись в СССР, Ксения продолжила служить в Большом театре, а вскоре вышла замуж за переводчика Алексея Стычкина, с которым счастливо прожила 26 лет. Ее сын Евгений Стычкин стал известным актером театра и кино и подарил матери 5 внуков. Сегодня Ксения Рябинкина преподает хореографию в частной школе и изредка снимается в кино.

3. Светлана Орлова

Зрители запомнили Светлану Орлову как смелую Аленушку из сказки «Финист — Ясный сокол» и как утонченную принцессу из фильма «Принцесса на горошине». Также Светлана сыграла главную роль Снегурочки в картине «Ледяная внучка». Всего в ее фильмографии насчитывается около 50 ролей. Причем изначально Орлова планировала стать балериной, а не актрисой. Она окончила хореографическое училище при Большом театре, работала балериной в ансамбле «Эстрадные узоры», а также фотомоделью. В конце 80-х артистка уехала в Югославию, где обучала детей хореографии и аэробике. Сейчас Светлана Орлова живет в Москве и преподает актерское мастерство.

4. Янина Жеймо

Миниатюрную Янину Жеймо называли главной Золушкой Советского Союза. Ей было уже 37 лет, когда она исполнила свою знаменитую роль, а ровесницей Золушки была дочь актрисы. Увы, несмотря на огромный успех, после «Золушки» Янина снялась только одной картине — «Два друга», а потом сосредоточилась на озвучивании фильмов. Например, ее голосом говорит Герда в мультике «Снежная королева». Также Жеймо дублировала таких известных актрис, как Софи Лорен и Николь Курсель. Из-за роста в 148 см Янина не доставала до стандартного микрофона, поэтому специально для нее соорудили небольшую скамеечку, которую назвали «жеймовочка». Позднее артистка уехала в Польшу и посвятила жизнь семье.

5. Алексей Консовский

Алексей Консовский, известный как Принц из "Золушки", прожил долгую и яркую творческую жизнь: ему были присуждены звания народного и заслуженного артиста СССР. Он сыграл более 30 ролей в кино, а также был востребован в театре. Кроме того, Консовский участвовал в радиоспектаклях и озвучании художественных и документальных фильмов, став непревзойденным мастером дубляжа. Артист ушел из жизни в Москве в возрасте 79 лет.

6. Олег Видов

После роли князя Гвидона из «Сказки о царе Салтане» Олег Видов стал очень востребованным актером. Его следующим кинотриумфом стала главная роль в фильме «Всадник без головы». Впоследствии актер эмигрировал в США, успешно сотрудничал с голливудскими режиссерами. Например, он снимался вместе с Арнольдом Шварценеггером в боевике «Красная жара». Позднее актер создал собственную фирму FBJ, которая занималась прокатом мультиков студии «Союзмультфильм». Олег Видов скончался 2 года назад в Калифорнии в возрасте 73 лет.

7. Лариса Голубкина

Лариса Голубкина стала известна всей стране после роли Шурочки в фильме Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». В этом же году она окончила ГИТИС и стала работать в Театре Советской армии. Так что, когда Голубкину пригласили сняться в фильме «Сказка о царе Салтане», она была уже знаменитой актрисой. В дальнейшем Лариса Голубкина много снималась в кино и играла в театре, а также исполняла старинные романсы и песни из кинофильмов. Артистка была замужем за популярным актером Андреем Мироновым. Ее дочь Мария Голубкина тоже стала востребованной актрисой.

8. Додо Чоговадзе

В кино царевна Будур из «Волшебной лампы Аладдина» попала подростком: во время съемок ей было 14 лет. Эта роль принесла Додо оглушительный успех: ее портрет украшал обложку журнала «Советский экран», а в ГДР были выпущены открытки с портретом юной артистки. Позднее девушка окончила Тбилисский театральный институт, но, к сожалению, ее карьера в кино не сложилась. Все фильмы, в которых снималась Чоговадзе, так и не были выпущены на широкий экран. Сейчас актриса живет в Тбилиси и работает детским психологом.

9. Евгения Симонова

Большие карие глаза и искренность Евгении Симоновой сделали ее одной из самых любимых принцесс советского кино. Можно смело сказать, что после роли в знаменитом фильме Марка Захарова «Обыкновенное чудо» Евгению полюбила вся страна. Дальнейшая карьера молодой артистки сложилась весьма удачно: ее часто снимали в фильмах и давали ведущие роди в Московском академическом театре им. В. Маяковского. Сегодня Евгения Симонова продолжает играть на сцене и довольно активно снимается в кино.

10. Наталья Петрова

Наталья Петрова прославилась ролью Людмилы в экранизации поэмы Пушкина «Руслан и Людмила». До своего дебюта в кино девушка окончила Московский институт иностранных языков и работала моделью. В дальнейшем Наталья сыграла лишь эпизодическую роль официантки в популярном сериале «Место встречи изменить нельзя». Зато на съемках она познакомилась с Владимиром Высоцким, с которым дружила много лет. Потом девушка вышла замуж за иранского бизнесмена и вместе с ним путешествовала по разным странам. Сегодня Наталья Петрова довольно успешно занимается ювелирным бизнесом.

11. Нинель Мышкова

Актрисе Нинель Мышковой отлично удавались сказочные роли. Она известна зрителям как прекрасная Ильмень-царевна из фильма «Садко», Василиса из «Ильи Муромца» и, конечно, как Марья-искусница из одноименной сказки. Но настоящая слава пришла к Нинель после съемок в фильме «Дом, в котором я живу». Известный французский актер Жерар Филип был так очарован игрой девушки, что назвал ее совершенством — прежде всего за актерский талант и, конечно, за выразительную внешность. В дальнейшем Нинель довольно много снималась в различных картинах, но после смерти супруга, режиссера Виктора Ивченко, она так и не смогла оправиться и закончила свою актерскую карьеру.

12. Лиана Жвания

Роль взбалмошной королевы из сказки «Двенадцать месяцев» стала для Лианы дебютом. Вскоре начинающая артистка окончила театральный институт и стала работать в Ленинградском ТЮЗе. Позднее Лиана Жвания часто появлялась в небольших ролях в кино и сериалах, но в основном она сосредоточилась на театральной карьере. В родном ТЮЗе актриса сыграла более 50 ролей.

13. Сергей Мартынов

Помимо царевича Проши из одноименной сказки Сергей Мартынов сыграл много запоминающихся ролей. Пожалуй, самой известной его работой стал фильм «Ларец Марии Медичи». После этого актер начал сниматься за рубежом, а также попробовал себя в роли режиссера и сценариста. Что касается личной жизни, то Сергей Мартынов более 20 лет счастливо женат на знаменитой актрисе Ирине Алферовой.

14. Вера Новикова

В начале 80-х Вера Новикова сыграла принцессу Терезу в экранизации сказки Шарля Перро «Ослиная шкура». В то время за плечами у талантливой юной артистки уже было несколько успешных ролей в кино и в театре, но зрителям она больше всего запомнилась именно в образе Терезы. Далее последовали успешные работы в фильмах и сериалах, а в 2005 году Вера Новикова решила открыть собственный театральный клуб, чтобы передавать свой опыт начинающим актерам.

15. Александр Галибин

Для Александра Галибина его роль принца Жака в сказке «Ослиная шкура» также не была дебютом. До этого он уже снялся в 10 картинах и работал в театре в Санкт-Петербурге. Дальнейшая карьера Галибина складывалась как нельзя лучше: он стал художественным руководителем Московского драматического театра им. К. С. Станиславского, набрал свой курс в Щукинском театральном училище, вел программу «Жди меня» на «Первом канале». В общей сложности на счету Александра Галибина более 50 актерских работ в кино.

16. Борис Быстров

Роль Аладдина из сказки «Волшебная лампа Аладдина» стала для 21-летнего актера Бориса Быстрова дебютом и сразу же сделала его знаменитым. После этого актер снялся еще в нескольких картинах, но последующие роли не имели такого же успеха. Зато Борис Быстров преуспел на театральном поприще и стал успешным артистом дубляжа и озвучивания. Так, именно он озвучивал всех мужских персонажей популярных мультипликационных сериалов «Симпсоны» и «Футурама».