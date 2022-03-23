Как сложилась судьба актеров из «Дикой Розы», на показ каждой серии которого мы бежали со всех ног

В 2022 году будет 35 лет, как состоялась премьера телесериала «Дикая Роза» на мексиканском телеканале. В последующие годы 199-серийная теленовелла была переведена на многие языки, а Вероника Кастро и Гильермо Капетильо, сыгравшие главные роли, нашли поклонников в разных уголках мира.

Редакция AdMe.ru решила рассказать, как сложились судьбы актеров сериала, за которым мы в детстве наблюдали с замиранием сердца.

Роза Гарсия — Вероника Кастро

Кадр из сериала «Дикая Роза» (1987–1988) и личное фото Вероники Кастро (2018).

Вероника Кастро является не только известной актрисой, но и талантливой певицей и продюсером. Кроме того, она пробовала свои силы в рекламе, модельном бизнесе, работала организатором шоу. Но настоящий успех ей принесли телесериалы «Богатые тоже плачут» и «Дикая Роза». В 1990-е годы Кастро вела шоу в варьете, параллельно снимаясь в телепроектах и записывая компакт-диски. Если в сериале «Дикая Роза» ее героиня 2 раза отправлялась под венец с Рикардо Линаресом, то в жизни актриса так и не вышла замуж, несмотря на множество поклонников. Она работала по 14–16 часов в день, поэтому на личную жизнь времени не оставалось. Так что Вероника осталась матерью-одиночкой и самостоятельно вырастила двоих сыновей. Сейчас Кастро живет с мамой, сестрами и братьями — вся их многочисленная семья насчитывает 24 человека.

Вероника Кастро с внучкой Рафаэлой и сыном Кристианом.

Рикардо и Рохелио Линарес — Гильермо Капетильо

В юности Гильермо вовсе не мечтал быть актером и собирался, как и его отец, посвятить жизнь корриде. Но благодаря внешним данным его заметили и пригласили на съемки. Первый успех ему принесла теленовелла «Богатые тоже плачут», где он сыграл сына Марианны, героини Вероники Кастро, несмотря на то, что Гильермо всего на 6 лет младше актрисы. Работа Капетильо зацепила режиссеров, и те пригласили его на съемки сериала «Дикая Роза», но уже в качестве возлюбленного героини Вероники Кастро. И еще создали для него роль брата-близнеца Рохелио, прикованного к инвалидному креслу. В дальнейшем Гильермо сыграл немало ролей, в том числе злодеев. Но в 2015 году, после съемок в теленовелле Lo imperdonable («Непростительно»), где изображал отца Хуана, неожиданно покинул кино, чтобы посвятить себя продаже недвижимости.

Кандида Линарес — Лилиана Абуд

73-летняя Лилиана Абуд, сыгравшая в «Дикой Розе» Кандиду, сестру главной антагонистки Дульсины и ее невольную помощницу, имеет достаточно обширную фильмографию. Помимо съемок в кино она писала сценарии теленовелл и сыграла главную героиню в сериале Destinos, цель которого — помочь неиспаноязычным зрителям в изучении испанского языка. Актриса замужем, у нее 2 детей, а ее племянница Фара Абуд пошла по стопам тети и тоже стала сниматься в кино.

Пабло Мендисабаль — Альберто Маяготья

Альберто Маяготья сыграл в «Дикой Розе» парня, который влюбляется в героиню Вероники Кастро, не подозревая, что он ее брат. В 2022 году актеру исполнится 54 года, и, хотя в прошлом он был актером и продюсером, сейчас он практически оставил карьеру и занялся маркетингом. С 2001 года у актера практически не было ролей. Альберто пояснил это тем, что оказался не готов к тому, что киноиндустрия начала меняться: появились пиар-менеджеры, агенты, а он не смог адаптироваться к новым обстоятельствам и решил оставить мир кино.

Леонелла Вильяреаль — Эдит Гонсалес

Красавица Эдит Гонсалес, сыгравшая в «Дикой Розе» еще одну сестру, которая не принимает «дикарку» в свою семью, не только снималась в кино, но и выступала на театральных подмостках, была танцовщицей и моделью, а также судьей в танцевальном проекте. Съемочную площадку «Дикой Розы» актриса покинула из-за разлада с продюсером Валентином Пимштейном. Считается, что последней каплей стала сцена, в которой Роза Гарсия бросает спагетти Эдит в лицо, после чего ей пришлось просидеть целый час в ожидании работы над новым эпизодом. Гонсалес заявила, что лучше не сниматься вовсе, чем подвергаться таким унижениям. Любопытно, что сниматься Гонсалес начала еще с 5 лет, когда ее, белокурую девочку с голубыми глазами, заметил в толпе продюсер. В 15 лет она уже стала настолько известной, что ее узнавали на улицах. Но, несмотря на популярность и яркую внешность, сама актриса признавалась, что считала себя некрасивой, и это очень мешало ей в кинокарьере. Ушла из жизни Эдит Гонсалес в 2019 году.

Полетт Монтеро де Мендисабаль — Ирма Лосано

Ирма Лосано, сыгравшая Полетт, маму Розы, за свои 70 лет жизни сыграла в более чем 20 телесериалах. В жизни Ирма Лосано была ненамного старше своей экранной дочери Вероники Кастро — всего на 9 лет. Актриса дважды была замужем, и дети от обоих браков, Мария и Рафаэль, пошли по стопам матери и тоже выбрали карьеру в кино. Помимо обычных съемок в сериалах и фильмах Ирма Лосано также занималась озвучкой испанской передачи и даже стала актрисой первой мексиканской теленовеллы для детей Mundo de Juguete («Мир игрушек»).

Дульсина Линарес — Лаура Сапата

Роль беспощадной злодейки Дульсины в «Дикой Розе» принесла Лауре Сапате первую награду TVyNovelas. После этого образ жестокосердечной особы надежно прилепился к актрисе и даже принес еще одну награду за участие в другом популярном сериале 1992 года — «Мария Мерседес». Сейчас Лауре 65 лет, но она и не думает почивать на лаврах: помимо того что она является генеральным директором компании, занимающейся постройкой солнечных электростанций, Лаура приняла участие в шоу «Мастер шеф» и заняла на нем 5-е место. Вероятно, энергия и жизнелюбие актрисе достались от бабушки, с которой Лаура Сапата активно поддерживает связь, — той в январе 2022 года исполнилось 104 года.