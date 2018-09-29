Как сложились судьбы 17 главных красавцев советского кино

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При взгляде на эти лица таяло сердце любой советской женщины. Попасть на фильмы с их участием считалось большой удачей. И конечно, у каждой был набор открыток с их изображениями. Они — это потрясающе талантливые и фантастически обаятельные артисты, без которых советский да и отчасти российский кинематограф представить нельзя. Но за яркой внешностью порой скрываются неудачи в профессиональной и личной жизни.

Вся женская половина AdMe.ru трудилась над этой яркой подборкой красавцев советского кино, давайте вместе вспомним их имена и ярчайшие роли.

Юрий Яковлев (1928–2013)

Это по-настоящему разноплановый артист, который хорош как в комедийном («Гусарская баллада», «Иван Васильевич меняет профессию», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Кин-дза-дза»), так и драматическом жанре («Идиот», «Опасный поворот», «Любовь земная»). Он сыграл несколько десятков ролей в театре и кино, озвучивал фильмы, участвовал в радиопостановках, читал закадровый текст в нескольких лентах. Артист получил множество наград и званий, премий за свои работы. Трижды был женат, есть трое детей, которые тоже пошли в актерскую профессию, и пятеро внуков. Скончался от болезни сердца.

Игорь Костолевский (1948)

Популярность к артисту пришла с его первой главной ролью - декабриста Анненкова в картине "Звезда пленительного счастья". Далее последовали "Весенний призыв", "Ася", "Безымянная звезда", "Гараж", "Тегеран-43". Критики отмечали "милую типажность" актера, а он воплощал на экране самые разнообразные образы. Играет в театре, в 80-х годах даже уезжал в Норвегию, испытывая проблемы с ролями на родной сцене. И по сей день Костолевский - востребованный артист, на его счету несколько десятков кино- и театральных работ. Был женат на актрисе Елене Романовой, от которой есть сын Алексей. С 2001 года женат на французской актрисе Консуэло де Авиланд.

Николай Рыбников (1930–1990)

Слава к актеру пришла вместе с фильмом «Весна на Заречной улице». Ему вообще отлично удавались роли простых парней и работяг, что он не раз доказал, снявшись в известнейших фильмах «Девчата», «Высота», «Девушка без адреса». Далее последовали не менее известные «Им покоряется небо», «Война и мир», «Освобождение», «Хоккеисты», «Выйти замуж за капитана». Имел удивительный талант имитировать чужие голоса, за что был даже отчислен из университета, а впоследствии восстановлен. С 70–80-х годов играл мало, скончался от сердечного приступа. Был женат на актрисе Алле Ларионовой, воспитал двух дочерей, внуков нет.

Михаил Боярский (1949)

Кроме вознесшей популярность актера до небес роли д’Артаньяна в фильме о мушкетерах актер сыграл еще в таких картинах, как «Собака на сене», «Старший сын», «Виват, гардемарины», «Узник замка Иф», «Дон Сезар де Базан», «Тартюф» и др. Артист сам исполнял песни в фильмах, озвучивал мультфильмы, выпустил несколько сольных дисков, сыграл множество ролей в театре. В последнее время снимается не часто, считая предложения неинтересными, но ведет активную общественную деятельность. Представить актера без широкополой шляпы и шарфика команды «Зенит» просто невозможно. Женат на актрисе Ларисе Луппиан, их дети Сергей и Елизавета — известные актеры, есть трое внуков.

Владимир Коренев (1940)

Оглушительная известность пришла к актеру в 21 год, когда он сыграл главную роль в ленте «Человек-амфибия». Мягкие черты лица и голубые глаза мгновенно влюбили в себя миллионы женщин и сделали артиста настоящим секс-символом. Он сыграл десятки ролей в театре и кино, был приглашен в труппу Московского драматического театра им. Станиславского, где играет и по сей день, но уже в качестве ведущего актера. До 2015 года руководил театральным факультетом ИГУМО, который впоследствии расформировали. С 1961 года женат на актрисе Алле Константиновой, есть дочь актриса Ирина Коренева, внук Егор. В 2017 году родился правнук.

Алексей Баталов (1928–2017)

Начал выходить на сцену еще в эвакуации во время войны, когда его мать организовывала театральные постановки. Закончил МХАТ, служил в Центральном театре Советской армии, был актером и режиссером студии «Ленфильм». С 1975 года предстал в качестве преподавателя во ВГИКе, заведовал кафедрой. Написал несколько книг, возглавлял Российскую академию кинематографических искусств «Ника», вел широкую общественную работу, получил множество наград и званий. Известен по ролям в фильмах «Большая семья» (получил награду Каннского фестиваля), «Москва слезам не верит» (получил «Оскар»), «Девять дней одного года», «Летят журавли», «Звезда пленительного счастья» и др. Кроме того, занимался озвучиванием, читал закадровый текст.

Олег Стриженов (1929)

Актер громко заявил о себе еще в молодости, сыграв главные роли в фильмах «Овод» (1955) и «Сорок первый» (1956), и стал очень популярным. Еще одной удачей стала роль Афанасия Никитина в совместном советско-индийском фильме «Хождение за три моря» (1958), а затем в лентах «Капитанская дочка», «Белые ночи», «Оптимистическая трагедия», «Третья молодость», «Неподсуден». Благодаря яркой внешности за актером закрепилось звание одного из самых красивых и романтичных актеров страны. Играл во МХАТе, затем в Театре-студии киноактера, имеет множество наград и званий, в том числе академика Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Был трижды женат, с третьей женой, актрисой Лионеллой Стриженовой, в браке с 1976 года. Есть двое детей, двое внучек и один правнук.

Александр Абдулов (1953–2008)

Абдулов был актером широкого диапазона, играл в кино и театре. Его дебют в кино состоялся в ленте «Про Витю, про Машу и морскую пехоту», а известность пришла после фильма «Обыкновенное чудо». В общей сложности актер сыграл в более чем сотне кинолент, среди которых «Тот самый Мюнхгаузен», «Самая обаятельная и привлекательная», «Карнавал», «Чародеи», «С любимыми не расставайтесь!», «Формула любви», «Гений» и др. Многие трюки в фильмах он исполнял сам, даже получил награду в качестве каскадера. Попробовал себя и в роли режиссера, сняв мюзикл «Бременские музыканты & Co», участвовал в возрождении Московского кинофестиваля. Был женат на Ирине Алферовой, и их называли самой красивой парой советского кино, воспитывал ее дочь Ксению от первого брака. В 2006 году женился на Юлии Абдуловой, от нее есть дочь Евгения. Скончался от рака легких.

Василий Лановой (1934)

Лановой пришел в кино сразу в главной роли — в фильме «Аттестат зрелости». Затем последовали «Павел Корчагин», «Алые паруса», «Война и мир», «Офицеры», «17 мгновений весны», «Дни Турбиных», театральные роли, каждая из которых становилась событием. И трудно поверить, что когда-то в детстве актер сильно заикался, после того как немецкий офицер в шутку дал две автоматные очереди над его головой. Артист занимался озвучиванием, написал несколько книг, неплохо поет, преподает в Театральном институте им. Щукина, заведует кафедрой и играет до сих пор. У него множество наград и званий. Был женат на актрисах Татьяне Самойловой и Тамаре Зябловой. От третьей жены Ирины Купченко родились двое сыновей (младший умер от сердечного приступа), есть внучка.

Андрей Миронов (1941–1987)

Родители записали днем рождения Андрея 8 марта, сказав, что он подарок всем женщинам на праздник. Этот по-настоящему талантливый и красивый артист был всю жизнь очень востребован и любим. Он сыграл множество ролей в театре, воплотил более 60 образов на экране, озвучивал мультгероев, много гастролировал. На его счету работы в лентах «Бриллиантовая рука», «Берегись автомобиля», «Три плюс два», «Невероятные приключения итальянцев в России», «12 стульев», «Старики-разбойники», «Соломенная шляпка» и др. Артисту стало плохо прямо во время спектакля, он упал в обморок и, не приходя в сознание, скончался в возрасте 47 лет от обширного кровоизлияния в мозг. Был женат на Екатерине Градовой, от нее есть дочь Мария Миронова, известная актриса. Вторая жена — Лариса Голубкина.

Олег Янковский (1944–2009)

Янковский собирался стать врачом, но благодаря счастливому стечению обстоятельств попал в театральный вуз. На его счету работы в фильмах «Щит и меч», «Служили два товарища», «Тот самый Мюнхгаузен», «Полеты во сне и наяву», «Ностальгия», «Обыкновенное чудо», «Доктор Живаго», «Царь» и др. Даже в сложные 90-е актер не оставался без работы на родине, хотя на некоторое время был вынужден уехать за границу. Скончался от рака поджелудочной железы. В 1962 году, еще будучи студентом, женился на актрисе Людмиле Зориной, и они стали основателями актерской династии. Их сын Филипп — известный актер и режиссер, внук Иван — актер, внучка Елизавета учится в театральном вузе. Братья и племянники также имеют отношение к актерской профессии.

Вячеслав Тихонов (1928–2009)

«А вас, Штирлиц, я попрошу остаться!» — это знаменитая фраза из культового фильма «17 мгновений весны», в котором Тихонов сыграл одну из своих лучших ролей, с которой его всегда ассоциируют. Кроме нее были работы в фильмах «Молодая гвардия», «Доживем до понедельника», «Дело было в Пенькове», «ТАСС уполномочен заявить», «Война и мир» и др. Сыграл множество театральных ролей, озвучивал фильмы, читал закадровый текст, с 1989 по 2009 год руководил ТПС «Актер кино». Получил множество наград, званий и премий. В 90-е актеру пришлось трудно, он отказывался от многих ролей, считая их неприемлемыми, и не получал прежнего удовольствия от тех, на которые все-таки соглашался. 13 лет был женат на Нонне Мордюковой (общий сын Владимир умер в 40 лет), второй женой стала Тамара Иванова, от которой есть дочь Анна. Есть двое внуков. Умер от болезни сердца и сосудов.

Дмитрий Харатьян (1960)

Прославился еще в 16-летнем возрасте, снявшись у Владимира Меньшова в фильме «Розыгрыш». Успешно закончил Щепкинское училище. Снялся в таких фильмах, как «Зеленый фургон», «Двадцатый год», «Тайны королевы Анны», «Гардемарины, вперед!» — последняя работа вообще превратила его в настоящего кумира, по которому сходили с ума женщины. В начале 90-х снимался в последних фильмах Леонида Гайдая и впервые вышел на сцену театра. Дмитрий и сегодня успешный артист, участвует в телепроектах в качестве ведущего, является поющим актером и выступает с концертами, озвучивает мультфильмы. Первая жена — Марина Харатьян, с которой артист познакомился еще в вузе, от нее есть дочь Александра. Вторая жена — актриса Марина Майко, от которой есть сын Иван.

Николай Еременко — младший (1949–2001)

Дебютировал в фильме «У озера», затем были роли в «Горячем снеге», «31 июня» и «Мятежной баррикаде». Выход первого советского боевика «Пираты ХХ века», где актер показал современный тип защитника, был подобен эффекту разорвавшейся бомбы и принес шквал зрительской любви. По итогам 1980 года журналом «Советский экран» был признан лучшим актером года. В 90-е продолжил сниматься в кино и даже попробовал себя в роли режиссера, сняв фильм «Сын за отца». Был женат на Вере Титовой, от которой есть дочь Ольга. От отношений с Татьяной Масленниковой родилась дочь. Скончался от инсульта и похоронен рядом с отцом, Николаем Еременко — старшим, также известным актером.

Владимир Этуш (1922)

Владимир Этуш не просто востребован в профессии и любим публикой, он ветеран Великой Отечественной войны, участвовавший в боях на юге страны и на Кавказе, на Украине, награжден орденом Красной Звезды. После войны закончил Щукинское училище и был принят в Театр им. Вахтангова. В 1958 году стал руководителем своего первого курса и за многие годы воспитал целую плеяду известных актеров. В 1987 году стал ректором Щукинского училища. В качестве театрального актера начинал с комедийных эпизодов, а первой киноработой стал фильм «Адмирал Ушаков». Но всенародное обожание артисту принесли роли в лентах «Кавказская пленница», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Приключения Буратино». В настоящее время он продолжает играть в театре и телеспектаклях, выпустил две книги воспоминаний, имеет государственные награды и звания. Был женат на актрисе Нинели Мышковой, Елене Измайловой. Третий и самый долгий брак был с Ниной Крайновой, которая подарила ему дочь Раису. В настоящее время женат на Елене Этуш.

Олег Меньшиков (1960)

Дебютировал в кино еще в 20 лет в эпизодических ролях, но смог обратить на себя внимание зрителя. Настоящий успех пришел на последнем курсе Щепкинского училища, когда Михаил Козаков пригласил его на главную роль в свою картину «Покровские ворота». Далее последовали работы в «Капитан Фракасс», «Володя большой, Володя маленький», «Мой любимый клоун», «Моонзунд». В 80–90-е много играет в театре, в том числе и за рубежом, снимается у Никиты Михалкова и Сергея Бодрова, за роль в «Сибирском цирюльнике» удостаивается Государственной премии в области литературы и искусства. Актер с успехом и сам ставит спектакли, организовывает театральные товарищества, с 2012 года является руководителем Театра им. Ермоловой, играет на трех музыкальных инструментах. Женат на актрисе Анастасии Черновой, детей нет.

Александр Демьяненко (1937–1999)

Наш Шурик. Самую любимую и главную роль Александра Демьяненко знают не только рожденные в Советском Союзе, но и сегодняшние дети. Бешеную славу Демьяненко принесли комедии Леонида Гайдая «Операция „Ы“», «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию», хотя на его счету несколько десятков ролей. Он всегда мечтал о драматической роли и стал заложником роли Шурика. В какой-то момент актеру перестали предлагать интересные роли и ему пришлось сосредоточиться на театре и телевидении, он играл моноспектакли, занимался озвучиванием в 90-е, снялся в первом ситкоме «Клубничка». Умер от отека легких, вызванного коронарной болезнью сердца, за 10 дней до назначенной операции. 16 лет был женат на Марине Скляровой, а затем женился на Людмиле Демьяненко и принял ее дочь от первого брака Анжелику Неволину. Родных детей у актера нет.