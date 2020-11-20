Как сложились судьбы 16 актеров сериалов, ради которых мы в 90-е бросали все свои дела

Сериалы дали многим актерам путевку в звездную жизнь. Но дальнейшие судьбы этих артистов сложились порой довольно причудливо. Кто-то стал первой леди, а кто-то предпочел лицедейству работу инструктора по йоге, тореадора и даже пастора.

Редакция AdMe.ru любит ностальгировать. Вспоминая любимые сериалы прошлого, мы задумались: а чем теперь занимаются звезды, которые в них снимались?

Вероника Кастро — Марианна, «Богатые тоже плачут»; Роза, «Дикая Роза»

Карьера актрисы резко пошла в гору после того, как она исполнила главную роль в сериале «Богатые тоже плачут». В следующий раз сногсшибательный успех Веронике принесла теленовелла «Дикая Роза». Звездная сериальная карьера Кастро завершилась в 1997 году, когда она отметилась в мыльной опере «Ад в маленьком городе». Кастро вернулась на экраны спустя 20 лет — в шоу Netflix «Дом цветов», которое вышло в 2018-м. В нем она сыграла богатую женщину, владеющую крупным цветочным бизнесом. В октябре 2019 года Вероника объявила об уходе из профессии. Актриса объяснила это тем, что она устала от агрессии, насмешек и измотана всем тем количеством зла, которое ее окружает.

Андреа дель Бока — Селеста Берарди, «Селеста»

В киноиндустрию Андреа попала еще в детстве: она сыграла глухонемую девочку. Успеха актриса добилась в начале 1990-х годов с выходом на экраны таких телесериалов, как «Антонелла», «Селеста», «Селеста, всегда Селеста», «Черная жемчужина» и «Цыганка», после чего за ней закрепился статус королевы теленовелл. Тем не менее ближе к концу 90-х популярность дель Бока начала падать. В 1998 году Андреа временно покинула телеэкран и отправилась в Америку, где поступила в Университет Нью-Йорка, чтобы учиться режиссуре фильмов и телепрограмм. В 2000 году она вернулась и сыграла в комедии «Видимость». В 2016 году артистку обвинили в хищении 36 млн песо, которые ей выделили на проект «Сердце мамы». Работа над сериалом была почти завершена, но он так и не вышел в эфир. Скандал сильно ударил по репутации дель Бока, и сейчас ее очень редко приглашают сниматься.

Гильермо Капетильо — Альберто, «Богатые тоже плачут»; Рикардо, «Дикая Роза»

Для актера роль сына Марианны стала дебютной и одновременно звездной. В 1987 году его пригласили на роль Рикардо Линареса в сериал «Дикая Роза». Там он снова сыграл в паре с Вероникой Кастро, но на этот раз уже изображал не сына, а возлюбленного. У себя на родине Капетильо также известен как музыкант: он играет на фортепиано и гитаре. Еще одно увлечение Гильермо — коррида: как тореадор он провел несколько сотен поединков с быками.

Анхелика Ривера — Исабель, «Просто Мария»

Анхелика сыграла одну из главных ролей во 2-й части сериала. Талантливой актрисе во многом помог супруг — продюсер Хосе Альберто Кастро (кстати, он брат Вероники Кастро). Параллельно девушка занималась музыкой и работала телеведущей. В 2010 году Анхелика вышла замуж за губернатора штата Мехико Энрике Пенья Ньету, который через 2 года стал президентом страны. Вступив в брак с политиком, артистка объявила об уходе с телевидения и посвятила себя семье. Пара распалась в 2019 году, и у нас появился шанс снова увидеть Риверу на экранах.

Андреа Элсон — Линн Таннер, «Альф»

Исполнительница роли Линн в сериале «Альф» начала актерскую карьеру еще в 14 лет. После закрытия проекта, сделавшего ее настоящей звездой, девушку стали приглашать в другие успешные программы, в том числе в ситком «Женаты... с детьми». В 1993 году Элсон вышла замуж за ассистента режиссера «Альфа» Скотта Хоппера. В 1997 году у пары родилась дочь, и после этого Андреа перестала сниматься. С 2008 года бывшая актриса работает инструктором по йоге.

Бенджи Грегори — Брайан Таннер, «Альф»

Актер дебютировал в возрасте полутора лет в сериале «Фантастический остров». «Альф» стал вершиной карьеры Бенджи, но, по его признанию, мальчик был рад тому, что съемки закончились. Грегори не стал продолжать работу на телевидении. В 2003 году он поступил в ВМС США, потом трудился на борту авианосца в метеорологической службе. В 2005-м Бенджи уволился по состоянию здоровья.

Анджела Лэнсбери — Джессика Флетчер, «Она написала убийство»

Актрисе, исполнившей роль писательницы, помогающей полиции распутывать убийства, исполнилось уже 95 лет. Анджела Лэнсбери начала сниматься еще в 1940-х, но именно сериал «Она написала убийство», который выходил в эфир с 1984 по 1996 год, сделал ее одной из самых высокооплачиваемых звезд телевидения. Артистка пока не собирается на пенсию. Одна из ее последних ролей в кино — продавщица воздушных шаров в фильме 2018 года «Мэри Поппинс возвращается». А в 2019 году Лэнсбери вернулась на Бродвей, чтобы сыграть в спектакле по пьесе Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным».

Марси Уокер — Иден Кэпвелл, «Санта-Барбара»

Марси, сыгравшая Иден, стала лицом «Санта-Барбары». Ведь она одна из немногих, кто исполнил роль без замен — от начала сериала до конца. Девушка снималась практически во всех популярных мыльных операх своего времени. В 2005 году актриса покинула проект «Все мои дети», отдав предпочтение служению в церкви.

Эй Мартинес — Крус Кастильо, «Санта-Барбара»

Мартинес, сыгравший полицейского, влюбленного в Иден, признавался, что и на самом деле испытывал нежные чувства к своей партнерше Марси. Возможно, поэтому их пара стала одной из самых любимых зрителями. После завершения «Санта-Барбары» Мартинес оказался востребованным актером. Например, он появился в проекте «Главный госпиталь», где играл гангстера и осведомителя ФБР Роя де Люкка. Одна из его последних ролей — злодей Джейкоб Найтхорс в популярном сериале «Лонгмайр».

Лэйн Дэвис — Мейсон Кэпвелл, «Санта-Барбара»

Обаятельный циник Мейсон был любимцем домохозяек на разных континентах, и то, что Лэйн Дэвис отказался от дальнейших съемок в «Санта-Барбаре» и его заменили другим актером, ударило по рейтингам сериала. А Лэйну просто надоело «мыло», и он захотел более серьезной актерской работы. Дэвис отправился путешествовать по Европе и записал альбом песен. Кроме того, он открыл 2 театра: Santa Susana Repertory Company и Kingsmen Shakespeare. Сейчас артист популяризует творчество Шекспира, играет на сцене (как правило, в пьесах английского драматурга) и даже является организатором Шекспировского фестиваля в Теннесси. Впрочем, и на экранах его можно увидеть часто. Одна из последних ролей Лэйна — Джек-потрошитель в сериале «Сверхъестественное».

Кэти Сагал — Пегги Банди, «Женаты... с детьми»

Актриса начала свою карьеру с появления в нескольких телефильмах. А еще она довольно серьезно занималась рок-музыкой и была бэк-вокалисткой у настоящих звезд, в том числе у Боба Дилана. Сериал «Женаты... с детьми» принес Кэти популярность. Кстати, именно она придумала надеть на свою героиню рыжий парик, который позже украсил Дашу Букину — героиню русскоязычной версии под названием «Счастливы вместе». После роли ленивой матери семейства Сагал начали приглашать во многие проекты, в том числе «8 простых правил для друга моей дочери-подростка». Одна из самых успешных ролей Кэти — Джемма Теллер Морроу в сериале «Сыны анархии». За нее она получила «Золотой глобус». Кстати, актриса записала многие саундтреки для этой ленты, а еще на съемочной площадке нашла свою любовь — сценариста Курта Саттера. В 2007 году у пары родилась дочь.

Элен Ролле — Элен, «Элен и ребята»

Сериал «Элен и ребята» создавался под актрису, сыгравшую главную роль. Этот ситком обожала молодежь как Франции, так и других стран. Этому в значительной степени способствовал и музыкальный талант Ролле, исполнявшей саундтреки в ленте. Но за 2 года проект себя исчерпал, и его создатели приняли решение выпустить с теми же героями, но в новых декорациях сериал «Грезы любви». Вслед за ним вышли «Каникулы любви» и «Тайны любви», который идет до сих пор. Параллельно со съемками в ситкомах Элен построила успешную карьеру певицы. О личной жизни актрисы почти ничего не известно, кроме того, что она усыновила двоих детей из Эфиопии — брата и сестру. По словам партнера Ролле по съемочной площадке Патрика Пюидеба, который исполнил роль ее возлюбленного Николя, между актерами был роман и в реальной жизни. Они дружат и сейчас.

Патрик Пюидеба — Николя, «Элен и ребята»

Очаровательный блондин, из-за которого все девчонки 90-х завидовали Элен, продолжил карьеру на телевидении. Он снимался в отдельных эпизодах сериалов «Сан-Тропе», «RIS, police scientifique», «SOS 18»; пробовал свои силы в качестве драматурга и сценариста, телевизионного ведущего и продюсера. Уже несколько лет французские зрители с удовольствием начинают свой день с передачи «Утро Патрика Пюидеба». Актер был женат, но развелся. Сейчас он состоит в гражданском браке, детей у него нет.

Люси Лоулесс — Зена, «Зена — королева воинов»

Люси попала в шоу-бизнес случайно: чтобы прокормить себя, она приняла участие в конкурсе красоты и получила титул «Миссис Новая Зеландия». После этого девушка стала появляться на телевидении. В сериале «Удивительные странствия Геракла» она исполнила 2 небольшие роли. Потом ее пригласили сыграть там же Зену, которая изначально представляла собой злодейку. Вообще роль должна была достаться Ванессе Эйнджел, воплотившей Лизу в «Чудесах науки», но та внезапно заболела. Зена в исполнении Люси покорила зрителей, и было принято решение создать под нее отдельный сериал. К сожалению, после его окончания Лоулесс не смогла стать актрисой первого эшелона. Она вела на канале Discovery 6 серий документальной программы под названием «Женщины-воины», сыграла эпизодическую роль в фильме «Евротур». Одна из последних заметных работ Лоулесс — Лукреция в сериале «Спартак: Кровь и песок».

Рене О’Коннор — Габриэль, «Зена — королева воинов»

Сериал о Зене принес актрисе мировую известность. В 1996 году она заняла 3-е место в рейтинге самых интригующих персон по версии журнала People. В 1997 году Рене переместилась в этом рейтинге уже на 2-е место и тогда же была включена в список самых красивых знаменитостей. После окончания проекта О’Коннор не распрощалась с ролью Габриэль. Она является постоянной участницей конвенций фанатов сериала, где выступает как с собственными сольными номерами, так и в дуэте с Люси Лоулесс. О’Коннор продолжает сниматься и даже выпускает фильмы сама. А еще Рене — профессиональный художник. В 2005 году прошла ее персональная выставка картин в подводной Арт-галерее в Лос-Анджелесе. Также актриса является мастером некоторых видов боевых искусств, в том числе тхэквондо, синкэндо, каратэ бо; владеет умением обращаться с нунчаками, сай и катаной. Кроме того, О’Коннор занимается благотворительностью.

Ванесса Эйнджел — Лиза, «Чудеса науки»

Ванессу можно было увидеть в сериалах «Спасатели Малибу», «Мелроуз Плейс» и «Она написала убийство». Но больше всего актриса запомнилась ролью обаятельного робота Лизы в комедии «Чудеса науки». Начиная с 2000-х Эйнджел появлялась в основном в низкобюджетных и снятых для кабельного телевидения фильмах, а также исполняла гостевые роли в сериалах «Звездные врата: SG-1», «Женская бригада» и «Красавцы». Зато в 2009 году Ванесса запустила свою линию одежды VANE LA.