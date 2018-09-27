Как сложились судьбы 15 красоток советского кино (Оказаться на месте некоторых не хочется)

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Не родись красивой, а родись счастливой — старая истина. Казалось бы, героини нашей статьи наделены потрясающей магнетической внешностью, снимаются в фильмах и играют в театре, их любят и помнят миллионы зрителей. Но счастливы ли они? О том, какие непростые бывают судьбы, казалось бы, у самых успешных и привлекательных женщин, пойдет речь в нашей статье.

Мы в AdMe.ru уверены, что вы, как и мы, любите советский кинематограф и без труда узнаете этих талантливых актрис. Но то, как сложились жизни многих из них, вас наверняка удивит.

Наталья Фатеева (1934)

Широко известна по ролям в фильмах «Три плюс два», «Дети Дон Кихота», «Место встречи изменить нельзя», «Человек с бульвара Капуцинов», «Джентльмены удачи». Актриса трижды была замужем, у нее двое детей (сын от актера Владимира Басова и дочь от космонавта Бориса Егорова) и есть внуки, но с ними она практически не общается. Несмотря на возраст и болезни, она продолжает сниматься в кино и вести общественную жизнь, имеет награды и звания.

Анастасия Вертинская (1944)

Всесоюзную известность актрисе принесла роль Гуттиэре в фильме «Человек-амфибия», далее последовали «Гамлет», «Война и мир» и другие. С 2000-х годов актриса ушла от активной сценической работы, однако она занята на телевидении и занимается благотворительным фондом. Была замужем за Никитой Михалковым (есть сын Степан) и Александром Градским (не официально).

Элина Быстрицкая (1928)

Актриса снималась в таких лентах, как «Тихий Дон», «В мирные дни», «Неоконченная повесть», «Все остается людям», названа лучшей актрисой 1955 года. С конца 60-х годов играла только в театре и отвергала все предложения о съемках, считая роли несерьезными, что вылилось в 27-летний перерыв в съемках. Занимается общественной деятельностью, благотворительностью, имеет множество званий и наград, до сих пор играет в театре, выступает с сольными концертами. Была замужем за Николаем Кузьминским, работником Министерства внешней торговли, детей нет.

Наталья Варлей (1947)

Кто же не знает самую известную роль Натальи Варлей — «студентки, комсомолки и просто красавицы» Нины в «Кавказской пленнице». Окончив акробатическое отделение Училища циркового и эстрадного искусства, она случайно попала в кино. На счету актрисы несколько десятков ролей в кино («Вий», «12 стульев», «Три дня в Москве») и театре, озвучивание, работа на телевидении. Она пишет стихи, имеет государственные награды, активно ведет общественную деятельность и сегодня. Была замужем трижды, есть два сына (один от брака с Владимиром Тихоновым), сейчас живет одна.

Любовь Орлова (1902–1975)

Потрясающая Орлова была универсальной артисткой, балериной, певицей, свободно говорила на нескольких языках, играла на фортепиано. С ее именем ассоциируется становление советского кинематографа 1930-х годов, а фильмы «Весна», «Волга, Волга», «Веселые ребята», «Цирк» считаются классикой. Артистка была любима властью, публикой, выступала на фронте и получила множество премий и наград. Была замужем дважды и в основном снималась у своего второго супруга, режиссера Григория Александрова. Скончалась от рака поджелудочной железы, детей нет.

Светлана Светличная (1940)

Несмотря на несколько десятков ролей в кино и театре, самой запоминающейся для актрисы стала небольшая роль роковой соблазнительницы в «Бриллиантовой руке» (1968). В 80-е и 90-е актриса практически не снималась, вместе с мужем ей пришлось уйти из театра и даже зарабатывать на жизнь, убирая чужие квартиры. Дважды была замужем (за актером Владимиром Ивашовым и бардом Сергеем Смирновым-Сокольским), родила двоих сыновей от первого супруга (младший ребенок умер), есть внучка и правнук. Сегодня ведет активную светскую жизнь, посещает различные мероприятия.

Наталья Кустинская (1938–2012)

Красавица широко известна по ролям в фильмах «Три плюс два», «Иван Васильевич меняет профессию», «Вечный зов». В самый разгар карьеры неудачно упала и получила перелом основания черепа, что надолго заставило забыть о съемках. Была замужем шесть раз, родила во втором браке единственного сына (он снимался в картине «Чучело»), который умер при невыясненных обстоятельствах спустя некоторое после смерти собственного ребенка, внука актрисы. В конце жизни артистка тяжело болела, страдала от депрессии и одиночества.

Ирина Алферова (1951)

Актриса прославилась на весь Союз еще во время обучения в ГИТИСе, сыграв в «Хождении по мукам», затем последовала роль Констанции в знаменитом фильме «Д’Артаньян и три мушкетера», превратившая ее в настоящую звезду. На счету артистки несколько десятков ролей в кино и театре, однако многие из них были второстепенными, она играет и снимается сейчас. Трижды была замужем. От первого мужа Бойко Гюрова есть дочь Ксения, известная артистка. Ее вторым мужем был Александр Абдулов, с которым они не только прожили 17 лет, но и снялись вместе в нескольких фильмах. С 1995 года замужем за актером Сергеем Мартыновым, воспитала троих приемных детей.

Наталья Седых (1948)

Эта актриса с тоненьким мелодичным голосом больше всего известна по роли Настеньки в сказке «Морозко» и Аленушки в фильме «Огонь, вода и... медные трубы». Юная Наталья занималась фигурным катанием, и на одном из выступлений ее и увидел режиссер Александр Роу. Закончила хореографическое училище и принята в труппу Большого театра, с которым много гастролировала, была солисткой. С 1990 года играет в театре «У Никитских ворот», была 10 лет замужем за композитором Виктором Лебедевым, есть сын Алексей.

Людмила Гурченко (1935–2011)

Всесоюзную славу и популярность актрисе принесла роль Леночки Крыловой в фильме «Карнавальная ночь», без которого мы не встречаем ни один Новый год. Далее последовал фильм «Девушка с гитарой», сценарий которого был написан специально для нее, но такого же оглушительного успеха не имел. Отказавшись сотрудничать с КГБ, артистка почти на 10 лет практически пропала с экранов, зарабатывала участием в концертах на заводах и в поездках по стране. С начала 70-х вернулась на экран, много играла в кино, ее имя гремело после ролей в фильмах «Соломенная шляпка», «Старые стены», «Двадцать дней без войны», «Любовь и голуби», «Вокзал для двоих». Была замужем шесть раз, во втором браке родилась дочь (ныне покойная), есть внучка и правнучка. Старший внук умер, из-за чего артистка очень переживала. Скончалась от легочной тромбоэмболии, возникшей вследствие перелома бедра.

Люсьена Овчинникова (1931–1999)

Роль красавицы Кати из легендарного фильма «Девчата» принесла актрисе всенародную любовь. Далее последовали «Девять дней одного года», «Утренние поезда», «Верность», «Журналист», «Большая перемена». Но главная роль ей досталась всего лишь одна — в фильме «Мама вышла замуж». Жила в незарегистрированном браке с режиссером Владимиром Храмовым, а потом с актером Александром Холодковым. Официально была замужем за актером Валентином Козловым, с которым прожила 32 года, и умерла через четыре месяца после его смерти, не перенеся этого удара. Детей у актрисы не было.

Наталья Селезнева (1945)

Популярность к актрисе пришла после роли Лиды в «Операции „Ы“» Леонида Гайдая, обожают ее и за работы в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию», «Не может быть!» и пани Катарины из телевизионного «Кабачка „13 стульев“». Актриса снимается и сегодня, работает в театре. На съемках фильма «Калиф-аист» познакомилась с Владимиром Андреевым. Они в браке с 1968 года, есть сын Егор и трое внуков.

Екатерина Савинова (1926–1970)

Талантливая актриса с мощным от природы голосом ярко вошла в мир кино с ролью Любочки в фильме «Кубанские казаки». Но дальнейшая ее судьба была исковеркана Иваном Пырьевым, главой «Мосфильма», на чьи ухаживания она не ответила и попала за это в «черный список». Ей пришлось сосредоточиться на театральных работах, но и там крупных ролей артистка не получала. Самая главная и заметная роль актрисы — Фрося Бурлакова из фильма «Приходите завтра...», который снял ее супруг Евгений Ташков в обход всех запретов Пырьева. Девять лет Савинова серьезно болела бруцеллезом, выпив однажды на съемках парного молока, и вынуждена была месяцами находиться в больнице. Зная, что болезнь неизлечима и ей уже не достигнуть своих стремлений, актриса бросилась под поезд. У нее остался сын Андрей, ныне тоже известный актер.

Ольга Остроумова (1947)

Начала свою карьеру актриса с фильма «Доживем до понедельника», и ее в одночасье узнала вся страна. Закрепила успех роль Жени Комельковой в культовом фильме «А зори здесь тихие», Василисы в «Василии и Василисе», дочери профессора в «Гараже». На счету актрисы несколько десятков театральных ролей, она играет и снимается в кино и сегодня. Была замужем за сокурсником Борисом Аннабердыевым, за режиссером Михаилом Левитиным, от которого есть двое детей. Воспитывает троих внуков. Третий муж актрисы — Валентин Гафт, известный артист.

Наталья Гвоздикова (1948)

Актриса известна по ролям в фильмах «Рожденная революцией», «Большая перемена», «Ох уж эта Настя». На съемках в 1974 году познакомилась с актером Евгением Жариковым, который стал ее мужем. С ним актриса прожила до самой его смерти в 2012 году, простив открывшуюся однажды измену и наличие второй семьи, где было двое детей. Ныне продолжает сниматься в кино и играет в театре. Есть сын Федор.