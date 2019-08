Посмотрите, как выглядели актеры из «Семейки Аддамс» в реальной жизни (Мы не забыли про черно-белый сериал 60-х)

50 лет на страницах The New Yorker, около десятка экранизаций, видеоигры и мультсериалы — «Семейку Аддамс» обожают до сих пор. И если первые комиксы помнят далеко не все, то черно-белый сериал 60-х и полнометражки 90-х видели многие. Очередную анимационную интерпретацию можно будет увидеть уже в нынешнем году.

AdMe.ru разделяет любовь к неординарной семье, поэтому решил проследить, как сложились судьбы актеров, создавших на экране запоминающиеся образы Аддамсов.

Первое появление семейки Аддамс

Культовые персонажи родились на свет в 1938 году с легкой руки американского художника Чарльза Аддамса (Charles Addams), в честь которого и получили свою фамилию. Комиксы о жизни инфернального, но дружного семейства выходили в журнале The New Yorker на протяжении 50 лет, начиная с 1938 года.

Чарльз Аддамс.

История Аддамсов задумывалась как сатира на образцовую американскую семью XX века, а наводящий ужас особняк был списан с пустующих домишек Уэстфилда, родного города Чарльза. До первой экранизации образы персонажей не были достаточно проработанными и несколько отличались от тех, что знает зритель. Например, бабуля была не слишком умной, а Уэнсдэй — приветливой. Семейка выглядит по меньшей мере странно: адвокат и бизнесмен Гомес Аддамс обожает взрывать игрушечные поезда, его жена Мортиша ухаживает за ядовитыми растениями. Дядя Фестер лечит голову в тисках и умеет генерировать электричество, а дети, Уэнсдэй и Пагсли, мучают друг друга и получают от этого удовольствие. В их жутковатом особняке живут молчаливый дворецкий Ларч, кисть руки по имени Вещь и бабуля, которая потчует домашних блюдами из белены и глаз тритона.

Внимательный зритель увидит за причудливыми привычками любящую семью: каждый относится друг к другу с вниманием и заботой. Сериал запустили в апреле 1964 года и транслировали на протяжении двух сезонов. Тогда Аддамсы получают более широкое признание, в том числе благодаря талантливому актерскому составу. Кстати, в те же годы по телевидению транслировали похожий сериал — «Семейка монстров» (The Munsters), и между двумя шоу была нешуточная конкуренция.

Джон Эстин — Гомес Аддамс

Талант Джона Аллена Эстина (John Allen Astin) был замечен после небольшой роли в «Вестсайдской истории» (West Side Story) в 1961 году. С тех пор он появлялся в нескольких ситкомах и шоу, а в 1964 году сыграл свою самую известную роль — отца семейства Гомеса Аддамса. В 1992 году актер озвучил того же персонажа в мультсериале, а в 1998-м засветился в роли дедушки в «Новой семейке Аддамс» (The New Addams Family).

На счету у актера участие более чем в 30 картинах, среди которых телесериал «Бэтмен» (Batman). С 2001 года Джон Эстин — директор факультета театральных искусств и исследований, профессор Университета Джона Хопкинса (Johns Hopkins University). У актера 5 сыновей.

Кэролин Джонс — Мортиша Аддамс

Карьера Кэролин Джонс (Carolyn Jones) набирала обороты еще до «Семейки Аддамс»: в 1952 году актриса заключает контракт с Paramount Pictures, а еще через год выходит замуж за продюсера Аарона Спеллинга (Aaron Spelling), «самого результативного продюсера всех времен и народов» по версии Книги рекордов Гиннесса. Это позитивно сказалось на ее карьере: Кэролин сыграла в «Доме восковых фигур» (House of Wax), «Зуде седьмого года» (The Seven Year Itch) и т. д. Через несколько лет она получила «Золотой глобус» и была номинирована на премию «Оскар». Однако зрителям она запомнилась именно как Мортиша Аддамс. Незадолго до съемок сериала Кэролин развелась с мужем, после завершения «Семейки Аддамс» заметных ролей практически не было. Последнюю роль актриса играла в инвалидном кресле в 1982 году: у нее обнаружили рак толстой кишки. Незадолго до смерти Кэролин в четвертый раз вышла замуж — за друга детства.

Джеки Куган — Фестер Аддамс

Роль дяди Фестера, который обожает взрывать динамит, стала одной из последних ярких для Джеки Кугана (Jackie Coogan). Но главный успех актер получил в раннем детстве. Именно Джеки считается первым в истории ребенком-кинозвездой. В 1921 году мальчик снимается в фильме «Малыш» (The Kid) вместе с Чарли Чаплином. Это принесло контракты с киностудиями, гонорары, съемки в рекламе и тысячи поклонников.

Однако к совершеннолетию актера мать и отчим потратили все его сбережения. Суд помог Кугану вернуть лишь незначительную часть заработанных денег, зато ситуация стала прецедентом для появления закона, защищающего капитал юных актеров. Во Вторую мировую войну Джеки Куган отправляется в армию, чтобы поправить финансовое положение, и работает инструктором пилотов в Бирме. По окончании войны актер пытался вернуться в мир кино, однако былого успеха не достиг. Для роли дяди Фестера полностью самостоятельно разработал образ и даже сшил костюм. После выхода сериала Джеки Куган стал заложником образа дяди Фестера. Поклонники идентифицировали его исключительно с этим персонажем, что делало актера несчастным. Свое участие в «Семейке Аддамс» Куган объяснял необходимостью заработка.

Джеки Куган в 1972 году.

Блоссом Рок — бабушка Аддамс

Сегодня имя Блоссом Рок (Blossom Rock), также известной как Эдит Мэри Блоссом Макдональд или Мэри Блэйк, почти забыто. Эдит вместе с сестрой Джанет Макдональд (Jeanette MacDonald) начала выступать на подмостках Филадельфии в водевилях. Первой ролью в кино стала миссис Шварц в фильме «Манекен» (Mannequin) 1937 года, после чего актриса продолжила сниматься в эпизодах.

Бабушка из «Семейки Аддамс» — последняя и самая известная роль Блоссом. После съемок сериала актриса отошла от дел из-за инсульта, вызвавшего нарушение речи. Она обосновалась в доме престарелых и больнице для актеров в штате Калифорния. Блоссом Рок умерла от инфаркта в 1978 году в возрасте 82 лет.

Тед Кэссиди — дворецкий Ларч

Тед Кэссиди (Ted Cassidy) имел рост 2 м 6 см и глубокий басовитый голос. Необычные внешние данные не могли остаться незамеченными, поэтому его то и дело приглашали сниматься в фантастических или приключенческих фильмах. Он запомнился ролью не только молчаливого и неулыбчивого дворецкого Ларча, но и индейца Хачиты в «Золоте Маккенны» (Mackenna’s Gold). Теодор отличался неординарным интеллектом и уже в 6 лет обучался в 3-м классе. Помимо актерской игры, он работал над озвучкой фильмов и мультсериалов. Кстати, роль Вещи — живой кисти руки — также принадлежит Кэссиди. Когда актер умер, ему было всего 46 лет: причиной послужили осложнения после операции по удалению доброкачественной опухоли.

Лиза Лоринг — Уэнсдэй Аддамс

Юная Уэнсдэй Аддамс — едва ли не единственная известная роль американской актрисы Лизы Лоринг (Lisa Loring). Она начала карьеру модели в 3 года, а позже сыграла в культовом сериале. Но судьба приготовила для девушки испытания: в 16 лет у нее появляется дочь, а через год от алкоголизма умирает ее мать.

Впереди еще три неудачных брака (один из них — с актером фильмов для взрослых) и наркотическая зависимость. В 2011 году Лоринг вернулась к актерскому ремеслу, однако других запоминающихся ролей это не принесло.

Кен Везервакс — Пагсли Аддамс

Кеннет Патрик Везервакс (Kenneth Patrick Weatherwax) родился в актерской семье: эта профессия была у его тети и сводного брата. Дяди Кена были владельцами и дрессировщиками собаки, которая сыграла Лесси в одноименном сериале. Сам мальчик впервые появился на экранах в начале 60-х в рекламе зубной пасты, после чего два года играл Пагсли из «Семейки Аддамс». После окончания съемок Везервакс решил не продолжать актерскую карьеру, а отправился в армию. Однажды Кеннет снова перевоплотился в Пагсли — ради шоу «Хеллоуин с новой Семейкой Аддамс» в 1977 году. Везервакс скончался от сердечного приступа в 2014 году.

Феликс Силла — кузен Итт

Актер родился в Италии и переехал в США только в 1955 году. На родине он овладел навыками циркового мастерства, поэтому после эмиграции давал гастроли с цирком. Феликс Силла (Felix Silla) оказался отличным наездником и гимнастом, что впоследствии позволило ему стать каскадером. В оригинальном комиксе Чарльза Аддамса кузен Итт не фигурировал, ввести персонажа в сериал предложил продюсер Дэвид Леви (David Levy). Первое появление пришлось на 1965 год, после чего всеми любимый герой радовал публику еще в 17 эпизодах сериала.

Фильмы по мотивам сериала

По мотивам сериала, речь о котором шла выше, в 90-е годы было снято два фильма — «Семейка Аддамс» (The Addams Family) и «Семейные ценности Аддамсов» (Addams Family Values). Причем сиквел получил ничуть не меньшую любовь зрителей.

Рауль Хулия — Гомес Аддамс

Как знать, получился бы глава семейства, Гомес Аддамс, столь же запоминающимся, если бы его сыграл не пуэрториканец Рауль Хулия (Raul Julia). На протяжении всей жизни актер был сторонником движения за независимость Пуэрто-Рико. А чтобы поддерживать кинематограф родной страны, он снимался в постановках местных режиссеров бесплатно или за весьма скромные гонорары. Актер ежемесячно жертвовал продукты в продовольственный банк и активно занимался благотворительностью. Рауль Хулия ушел из жизни, когда ему было 54 года: после отравления суши и обращения в больницу у него был диагностирован рак желудка. Во время болезни актер продолжал сниматься и даже успел завершить съемки в «Горящем сезоне» (The Burning Season), несмотря на сильную потерю в весе.

Анжелика Хьюстон — Мортиша Аддамс

Анжелика Хьюстон (Anjelica Huston) — представительница актерской династии. Ее дед был актером, а отец — актером и режиссером. Анжелика пошла по их стопам и стала третьим членом семьи, завоевавшим «Оскар» (за лучшую женскую роль второго плана). Тем не менее ее визитной карточкой стала роль Мортиши. Чтобы создать образ роковой женщины и при этом любящей матери и жены, Анжелике приходилось сниматься в металлическом корсете, а на ее макияж уходило несколько часов каждый день. Более того, для придания глазам характерной формы актрисе наносили на веки специальный грим, который определенным образом стягивал кожу. После «Аддамсов» Анжелика занялась режиссурой и сосредоточилась на семейной жизни. После расставания с Джеком Николсоном (Jack Nicholson) она выходит замуж за скульптора Роберта Грэма (Robert Graham), с которым проживет до самой его смерти.

Кристофер Ллойд — Фестер Аддамс

Актера не пришлось усиленно гримировать из-за его характерной внешности. При росте 1 м 85 см Кристоферу Ллойду (Christopher Lloyd) нужно было то и дело приседать на съемках, что подарило его герою Фестеру знаменитую походку. Зловещий образ завершали глаза навыкат и грубоватый голос. Кристофер Ллойд знаменит не только ролью дядюшки семейки Аддамс, он сыграл в таких популярных фильмах, как «Пролетая над гнездом кукушки» (One Flew Over the Cuckoo’s Nest), «Назад в будущее» (Back to the Future) и десятках других. Актер продолжает сниматься по сей день в фильмах и телешоу.

Джудит Малина — бабушка Аддамс

Американская актриса и режиссер, родившаяся в Германии и переехавшая в США в 1929 году, известна не только как находчивая и слегка безумная бабушка семьи Аддамс. Джудит Малина (Judith Malina) — соосновательница старейшего американского экспериментального Живого театра (The Living Theatre). Главным принципом в нем была импровизация, а на сцене ставили спектакли по произведениям Бертольта Брехта, Жана Кокто, Федерико Гарсии Лорки и других.

Образ бабули получился колоритным во многом благодаря театральному опыту Джудит. Малина писала книги и имела свободолюбивый характер, что в полной мере проявлялось в ее театре. Он задумывался в том числе как противодействие любой иерархии и ориентации исключительно на коммерцию, как это было в случае с бродвейскими постановками. Джудит Малина была связана с Живым театром почти до самой смерти: 27 марта 2015 года она отыграла последний спектакль, а уже через несколько дней, 10 апреля, умерла от инсульта.

Карел Стрёйкен — дворецкий Ларч

Как и его сериальный предшественник, Карел Стрёйкен (Carel Struycken) отличался внушительным ростом — 2 м 13 см. В раннем детстве у него проявилась акромегалия, или гигантизм, что сделало его востребованным в кино. Он снялся не только в трилогии об Аддамсах (да-да, есть еще третья часть, получившая куда меньшее признание зрителей и критиков), но также в сериалах «Твин Пикс» (Twin Peaks) и «Звездный путь» (Star Trek). Сейчас Карелу Стрейкену 71 год, он активно фотографирует и ведет свой сайт, занимается садоводством и придерживается здорового образа жизни (актер является вегетарианцем).

Кристина Риччи — Уэнсдэй Аддамс

Актриса впервые появилась на экране в возрасте 9 лет, сыграв в фильме «Русалки» вместе с Вайноной Райдер и Шер. Кино оказалось настолько популярным, что юную Кристину Риччи (Christina Ricci) заметили и пригласили на роль Уэнсдэй Аддамс. На долгое время за ней закрепилось амплуа девочки-подростка: девушка снималась в фильмах, где затрагивались проблемы тинейджеров. Однако она не стала актрисой одного образа, поменяв его, например, в «Сонной лощине» (Sleepy Hollow), «Страхе и ненависти в Лас-Вегасе» (Fear and Loathing in Las Vegas) и «Баффоло 66» (Buffalo ’66). Кристина Риччи отказалась от ношения одежды из меха, после того как получила письмо от организации по защите прав животных.

Джимми Уоркмэн — Пагсли Аддамс

Джимми Уоркмэн попал в «Семейку Аддамс» случайно: он пришел на пробы вместе со своей сестрой Шанель (она хотела сыграть роль Уэнсдэй). Во время кастинга кто-то из организаторов заметил мальчика и понял: вот он, готовый Пагсли Аддамс, полноватый и добродушный. Эта роль так и осталась наиболее звездной в карьере Уоркмэна. У него было еще насколько небольших ролей в фильмах «Рождество в Коннектикуте» (Christmas In Connecticut), «Лучше не бывает» (As Good as It Gets). Джимми работал над озвучкой мультсериала «Жизнь с Луи» (Life with Louie). Актер то уходил из кинематографа, то возвращался, однако успеха детских лет повторить не сумел.

Джон Фрэнклин — кузен Итт

Зрители помнят Джона Фрэнклина (John Franklin) по роли мальчика Исаака Кронера из первого фильма о «Детях кукурузы» (Children of the Corn) 1984 года. В этом фильме актер снимался, когда ему было 24 года, но из-за дефицита гормона роста Фрэнклину удалось вырасти лишь до 152 см. До второй своей звездной роли, кузена Итта, актер появлялся в телешоу и сериалах.

Джон Фрэнклин работал учителем английского языка в средней школе. После событий 11 сентября 2001 года он разочаровался в шоу-бизнесе и ощутил желание оставить после себя нечто большее, чем персонажа Итта. Актер решил, что школа максимально подходит его способностям. Однако в 2016 году Франклин решил возобновить карьеру актера и писателя.

Дана Айви — Маргарет Алфорд, жена кузена Итта

Дана Айви (Dana Ivey) начала постигать основы актерского искусства еще в школьные годы, а после окончания школы играла первые роли в театре при колледже. Талант актрисы был отмечен стипендией на обучение в Лондонской академии музыки и искусства. Дану признали как зрители, так и критики: за годы работы она не раз номинировалась на престижные театральные премии и завоевывала их. В фильмографии актрисы не только комедии, но и драмы — «Цветы лиловые полей» (The Color Purple), телефильмы по произведениям Уильяма Шекспира и даже сериалы — «Секс в большом городе» (Sex and the City), «Закон и порядок» (Law & Order). В 2008 году Дана Айви получила докторскую степень в колледже Роллинс.

Мерседес Макнаб — Аманда Бакман, девочка-скаут

Мерседес Макнаб (Mercedes McNab) — дочь известного в прошлом футболиста английской Преьмер-лиги Роберта Макнаба (Robert McNab). Первая заметная роль Мерседес — надоедливая девочка-скаут Аманда Бакман, появляющаяся в обеих частях «Семейки Аддамс». Позже Макнаб сыграла Хармони Кендалл в сериале «Баффи — истребительница вампиров» (Buffy the Vampire Slayer), также было несколько ролей в фильмах и сериалах. В 2011 году Мерседес завершила актерскую карьеру и сосредоточилась на семье: она замужем за Марком Хендерсоном (Mark Henderson), супруги воспитывают 6-летнюю дочь.

Джоан Кьюсак — Дебби Джелински, няня, «черная вдова»

Джоан Кьюсак (Joan Cusack) прославилась не только как актриса, но и как комик. В семье Джоан было пятеро детей, трое из которых (включая ее саму) стали актерами. В 1985–1986 годах она участвовала в шоу «Субботним вечером в прямом эфире» (Saturday Night Live). В 90-е она отметилась в таких фильмах, как «Сбежавшая невеста» (Runaway Bride), «Девять месяцев» (Nine Months). С 2011-го по 2015 год актриса играла Шейлу Джексон в сериале «Бесстыдники» (Shameless). За эту роль Джоан четырежды была номинирована на престижную премию «Эмми» и с пятого раза взяла ее.