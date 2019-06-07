Как сложилась судьба женщины, официально признанной самой красивой из всех когда-либо живших на Земле

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Грету Гарбо называли «шведским сфинксом», самим совершенством и величайшей загадкой мирового кинематографа. Она мечтала играть, а когда ее мечта сбылась, сбежала от всех, чтобы жить под вымышленным именем в полном одиночестве. Мощнейшая кинокорпорация пыталась ее проглотить, но Гарбо оказалась этой компании не по зубам и сама подмяла ее под себя. В итоге Голливуд пал к ногам великой женщины, и она до сих пор считается одной из самых популярных актрис мира.