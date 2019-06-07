Как сложилась судьба женщины, официально признанной самой красивой из всех когда-либо живших на Земле
Грету Гарбо называли «шведским сфинксом», самим совершенством и величайшей загадкой мирового кинематографа. Она мечтала играть, а когда ее мечта сбылась, сбежала от всех, чтобы жить под вымышленным именем в полном одиночестве. Мощнейшая кинокорпорация пыталась ее проглотить, но Гарбо оказалась этой компании не по зубам и сама подмяла ее под себя. В итоге Голливуд пал к ногам великой женщины, и она до сих пор считается одной из самых популярных актрис мира.
Мы в AdMe.ru уверены, что история Снежной Королевы из Скандинавии достойна захватывающего фильма и обязательно появится актриса, которая сможет воплотить ее образ на экране. Перед вами 10 фактов, которые могли бы стать основой крутого байопика о Грете Гарбо.
- Гарбо — это не настоящая фамилия, а псевдоним Греты Густафсон. Его придумал шведский режиссер Мориц Стиллер. По одной из версий, мэтр для этого немного изменил фамилию знаменитой в 20-е годы норвежской актрисы Эрики Дарбо.
- Грета росла в очень бедной семье. Когда девочке было 14, умер ее отец. Девочке пришлось бросить школу и пойти работать. Она устроилась в магазин шляпок, и владелец предложил ей сфотографироваться для рекламы товара. Именно тогда застенчивая, но фотогеничная девушка привлекла внимание представителей шоу-бизнеса. Сначала ее звали работать моделью, но юной Грете было интереснее актерское мастерство, и она поступила в Королевскую школу драматического искусства.
- До того как стать Гарбо, Грета Густафсон была слегка полноватой. Похудеть ее заставил покровительствовавший ей режиссер Мориц Стиллер. Но даже после этого в Голливуде актрису сочли недостаточно стройной. В итоге мы знаем ее как образец изящества и грации, но сама она сильно комплексовала по поводу своей внешности даже после того, как стала звездой. Грета признавалась, что считает себя огромной и неуклюжей. В частности, этому способствовал рост 180 см и 42-й размер ноги. Первое время девушка даже с трудом могла объясниться на английском, что только добавляло ей комплексов, но уже совсем скоро она стала королевой Голливуда с огромными гонорарами и правом диктовать условия киногиганту Metro Goldwin Mayer.
- В отличие от многих актеров, Грета легко пережила конец эры немого кино. В 1930 году на экраны вышла звуковая лента «Анна Кристи», для рекламы которой использовался слоган «Гарбо говорит». У актрисы был потрясающий хрипловатый голос, который стал еще одним ее бонусом.
- Ресницы Гарбо вдохновляли знаменитого Макса Фактора. Он считал, что косметика не в силах создать нечто подобное. Но пока девушка еще не стала актрисой, ей посоветовали постричь их, чтобы тень не падала на глаза. К счастью, Грета этого не сделала.
- В 1950-х Грета Гарбо была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая красивая женщина из когда-либо живших на Земле. Вероятно, на выбор повлиял тот факт, что у Греты было на редкость симметричное лицо (не секрет, что у большинства людей левая и правая половины лица заметно различаются). Однако сама актриса была уверена, что ее сестра Альва была красивее и талантливее ее. К сожалению, Альва умерла в 24 года от рака лимфатических сосудов.
- Грета буквально сбежала из-под венца. Она должна была выйти замуж за актера Джона Гилберта, с которым познакомилась на съемках фильма «Плоть и дьявол», но не пришла на собственную свадьбу, которую организовала корпорация MGM. Девушку буквально подкосили известие о смерти ее наставника Морица Стиллера и тот факт, что руководство Metro Goldwin Mayer не отпустило ее на похороны.
- Гарбо прекратила сниматься, когда ей исполнилось 36 лет. Ее последней картиной стала комедия «Двуликая женщина», которую критики встретили довольно прохладно. С тех пор она поселилась на Манхэттене под именем Гарриетт Браун. Актриса признавалась, что ее профессия давалась ей очень тяжело.
- Звезда была агентом британской разведки. Об этом написал историк Дэвид Брет в своей книге «Грета Гарбо»: божественная звезда". По его данным, актриса уговорила шведского короля Густава принять 500 евреев, которых собирались отправить на уничтожение в Германию, а также помогла сбежать в Англию Нильсу Бору, одному из создателей ядерной бомбы. Поклонником Греты был Гитлер, который приглашал ее в Германию в начале 40-х годов. Сама Гарбо говорила потом, что, возможно, ей стоило поехать и убить фюрера, тогда она стала бы героиней масштаба Жанны д’Арк, но не факт, что смогла бы остановить войну.
- Грета Гарбо умерла в 1990 году. У нее не было детей, и все свое значительное состояние она завещала племяннице Грей Райнсфилд. Актриса попросила похоронить ее в Стокгольме, и ее просьба была исполнена спустя 10 лет после ее смерти.
Фото на превью Everett Collection / East News